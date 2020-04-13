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 Киевские новости, Общество
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 Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 63 новых случая. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Печерском районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - 0
- Дарницкий - 0
- Деснянский - +1
- Днепровский - 0
- Оболонский - 0
- Печерский - +63
- Подольский - +1
- Святошинский - +1
- Соломенский - +7
- Шевченковский - +5

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 79 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 495 заболевших, - Кличко. ВИДЕО

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 157. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 56 случаев коронавируса, в Дарницком - 59, в Шевченковском - 56, Голосеевском - 40, Оболонском - 25, Подольском - 26, Днепровском - 32, Деснянском - 25.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - Кличко. ВИДЕО

Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 63 новых случая 01

Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 63 новых случая 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188628
 
 
 Топ комментарии
 
Це там де києво песчерська лавра? Логічно!
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Люди обеспеченые купили тесты вот и их и больше всего. На окраинах все хорошо . Просто тесты ни кто не делает.
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Это все зараза из Печерского суда идет, где судья Вовк.
Там, там у "коронавируса" самое гнездо.
Вы Вовка на коронавирус то проверьте...
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Це там де києво песчерська лавра? Логічно!
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Ну там же есть знаменитый Печерский Суд, он что этот вирус запретить не может?
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Вот я тоже про этот суд сразу вспомнила!
Они "запретить" коронавирус не могут, потому что в том суде у коронавируса самое гнездо!
Печерский суд - резервуар заразы, судья Вовк - главный носитель.
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Ну Лавру закрыли. Посмотрим динамику дальше.
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і передати ПЦУ для дезинфекції від "русского мира" Печерський район знову лідирує у поширенні коронавірусу в Києві: за добу - 63 нові випадки - Цензор.НЕТ 6059
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Люди обеспеченые купили тесты вот и их и больше всего. На окраинах все хорошо . Просто тесты ни кто не делает.
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Це самий заможний район? Бо я не Киянин.
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Центральний район.Вся "еліта",якщо й не живе там,то тусується,плюс "куршавельські страдальці" там добре "позасівали" вірусом.
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Печерский суд, печерская лавра, печерский район... Улавливаете???
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Это все зараза из Печерского суда идет, где судья Вовк.
Там, там у "коронавируса" самое гнездо.
Вы Вовка на коронавирус то проверьте...
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На Печерске 157 случаев , 90 только в Лавре . Ужасс . .
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Чому "УЖАС"? "Русский мир" йде в ногу з "рідним вірусом"
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теорія Дарвіна працює = гидота виздихає раніше ЛЮДЕЙ
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З 495 випадків захворювання на коронавірус в Києві - 90 в Києво-Печерській лаврі. Настоятель лаври Паша -мерседес постарався. Коли він закликав вірян незважати на коронавірус і карантин та приходити в храми молитись - мабуть в той час господь позбавив його розуму. Чи ще на одного мерседеса бабла не вистачало? Заклики, які спричинили тяжкі наслідки, підпадають під кримінальне переслідування.
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Просто МЕРС був імпортний, не охрещений і заражений вірусом. А ходив иби пішки, то і справ повернулась по іншому. Печерський район знову лідирує у поширенні коронавірусу в Києві: за добу - 63 нові випадки - Цензор.НЕТ 2018
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Це є красномовним свідченням того, що коронавірус в Україну не цигани через румунський кордон завезли, і не вуханьські дорожники з Китаю, а незламні патріоти океанських круїзів, тенерифських пляжів та крушевельських гірськолижних курортів.
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