 Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 63 новых случая. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - 0
- Дарницкий - 0
- Деснянский - +1
- Днепровский - 0
- Оболонский - 0
- Печерский - +63
- Подольский - +1
- Святошинский - +1
- Соломенский - +7
- Шевченковский - +5
Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 157. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 56 случаев коронавируса, в Дарницком - 59, в Шевченковском - 56, Голосеевском - 40, Оболонском - 25, Подольском - 26, Днепровском - 32, Деснянском - 25.
Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 19.
Они "запретить" коронавирус не могут, потому что в том суде у коронавируса самое гнездо!
Печерский суд - резервуар заразы, судья Вовк - главный носитель.
Там, там у "коронавируса" самое гнездо.
Вы Вовка на коронавирус то проверьте...