 Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 63 новых случая. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - 0

- Дарницкий - 0

- Деснянский - +1

- Днепровский - 0

- Оболонский - 0

- Печерский - +63

- Подольский - +1

- Святошинский - +1

- Соломенский - +7

- Шевченковский - +5

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 79 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 495 заболевших, - Кличко. ВИДЕО

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 157. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 56 случаев коронавируса, в Дарницком - 59, в Шевченковском - 56, Голосеевском - 40, Оболонском - 25, Подольском - 26, Днепровском - 32, Деснянском - 25.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - Кличко. ВИДЕО