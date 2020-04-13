 Зеленский не хочет принимать банковский закон и сознательно "поддался" Коломойскому, - Шабунин

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Зеленский не хочет принимать антиколомойський закон. Вместо принять его в первом чтении и в целом, фракция президента пошла в два чтения. Было очевидно, что проект заблокируют тысячами поправок, поэтому Зеленский "поддался" Коломойскому вполне сознательно", - заявил он.
"Даже если предположить, что президент не ожидал такого количества поправок, то у него было / есть, как минимум, два способа быстро принять закон в целом:
Способ 1. Сегодня в первом и в целом проголосовать правительственный антиоломойський законопроект. Напомню, что в первом чтении Рада приняла депутатский.
Способ 2. Сегодня проголосовать изменения в регламент ВРУ, которые уничтожают потребность рассматривать каждую правку. После чего на этой же неделе проголосовать антиколомойський закон в целом.
Исходя из повестки дня Рады, Зеленский и Разумков и дальше играют в полное рассмотрение 16 тыс. поправок. Оба хорошо понимают последствия своих действий для страны.
Нельзя постоянно прятать злой умысел за некомпетентностью. Не в этот раз", - резюмировал Шабунин.
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.
чмо ты соросячее )))
Ну а когда наступить время "Пи" - требовать от Украины срочного финансирования, иначе "обанкрочу банк и всю финансовую систему Украины"
Просто начнут распродавать валютные резервы
и чем меньше те резервы будут, тем больше упадет гривня.
А когда булка хлеба будет стоить 5000 гривень, то зарплата врачу в 10000 гривень - это уже не проблема для бюджета.
Вот как любого кацапа можно промаркировать вопросом "Чей Крім?",
так любого хохла можно промаркировать вопросом "Что украл Порошенко ?"
А земля у тебя есть ?
Де твоя земля і скільки її ?
Мильярд баксов-себе! Читателям цензора-поляну!
КОЛОМОЙСЬКИЙ ВТРИМАВ ПІД АРЕШТОМ АКЦІЇ, МАЙНО, РАХУНКИ ПРОМІНВЕСТБАНКУ
А 73% сторонникам Зеленского нравится, когда на них срут и загоняют в такую нищету, которой не было и в 90-е.
Якщо раптом комусть вдасться подолати Нашу Корупцію, то всі оті прохвесійні самогромадянські борці з корупцією не матимуть що їсти...
Бачили очі що вибирали, тепер хоть повилазьте!
З самого початку чверть виборців чудово розуміли, що зе - ВОРОГ України. Нарешті щось почало прояснятися і в головах решти українців. Хоча і досі його антиукраїнські дії багато хто все ще пояснює недосвідченістю і некомпетентністю.
Красиво дурачков разводят, а они еще и рады помогать стараться.
Это типа намек разогнать 450 дармоедов которые принимают законы, и поставить одну кнопку в кабинет Зеленскому, типа принял он или нет.
Шабунин мог бы знать, что президент подписывает законы, проголосованные ВР. Вот если бы он наложил ВЕТО, не подписал этот закон, то тогда можно было бы о чем-то говорить. А так имеем тявканье шавки.
Этот закон нужен богачам всего мира и Украины, которые через НБУ за бесценок купят землю Украины путем принудительного банкротства крепких и хороших банков, куда фермеры будут сдавать свою землю под залог для получения кредитов на посевы.НБУ сможет обанкротить любой самый крепкий банк, если позарится на активы вкладчиков, и никто ему будет не указ, он будет над судами Украины - не подсуден. Все вкладчики тут же потеряют все свои вклады, а фермеры тут же потеряют свои земли что сдали под залог для получения кредитов, а украинцы останутся без рынков - не будет землевладельцев, что продают сейчас там свои продукты по доступным ценам. Вот то что говорит об этих законах Антон Поляков. Он вне фракционный депутат, вышел из фракции "Слуга народа".
Простая схема кражи земли:
https://www.youtube.com/watch?v=-Bupe0ZISn0&t=65s
Почему вам врут про антиколомойский закон:
https://www.youtube.com/watch?v=6aNLdxFqmDc
Про це вже відомо було давно!
Цій картинкі скоро рік!
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