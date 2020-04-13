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 Политика Украины
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Все про:банки (1731) ВР (24781) Зеленский (5147) Коломойский (1347) поправки (62) Шабунин (120)

 Зеленский не хочет принимать банковский закон и сознательно "поддался" Коломойскому, - Шабунин

Президент Украины Владимир Зеленский имеет два способа быстрого принятия "антиКоломойского закона".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский не хочет принимать антиколомойський закон. Вместо принять его в первом чтении и в целом, фракция президента пошла в два чтения. Было очевидно, что проект заблокируют тысячами поправок, поэтому Зеленский "поддался" Коломойскому вполне сознательно", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Каждую поправку мы рассматривать не будем", - глава налогового комитета ВР Гетманцев об "антиКоломойском" законе

"Даже если предположить, что президент не ожидал такого количества поправок, то у него было / есть, как минимум, два способа быстро принять закон в целом:

Способ 1. Сегодня в первом и в целом проголосовать правительственный антиоломойський законопроект. Напомню, что в первом чтении Рада приняла депутатский.

Способ 2. Сегодня проголосовать изменения в регламент ВРУ, которые уничтожают потребность рассматривать каждую правку. После чего на этой же неделе проголосовать антиколомойський закон в целом.

Исходя из повестки дня Рады, Зеленский и Разумков и дальше играют в полное рассмотрение 16 тыс. поправок. Оба хорошо понимают последствия своих действий для страны.

Нельзя постоянно прятать злой умысел за некомпетентностью. Не в этот раз", - резюмировал Шабунин.

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта

Источник: https://censor.net.ua/n3188626
 
   
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74 % не понимают . Убогие , даже не скрывают .
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Зеленський не хоче ухвалювати банківський закон і свідомо "піддався" Коломойському, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3757Нам нравятся кочевники московской Орды,которые ничего не производят,а только употребляют ,советским выгодно быть,работаем по разному,а получаем все одинаково и нас много таких подсадных в Украине
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Каждый уважающий себя зебил, даже если будет доедать последний шнурок с последнего ботинка, будет так думать... Зеленський не хоче ухвалювати банківський закон і свідомо "піддався" Коломойському, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4361
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Ну если задним числом принять закон с оговорками что нельзя выдавать кредиты близким компаниям. Так вообще все можно сделать незаконным.
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в идеале - выдавать себе самому кредиты (из денег вкладчиков!) ..те самые "близкие компании", заранее зная что их не вернешь - а деньги все в офшоры выводить.. через счета (в т.ч.) вислюка оманського..
Ну а когда наступить время "Пи" - требовать от Украины срочного финансирования, иначе "обанкрочу банк и всю финансовую систему Украины"
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министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефолта не будет, даже если МВФ не даст кредит
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Ну конечно же не будет.

Просто начнут распродавать валютные резервы

и чем меньше те резервы будут, тем больше упадет гривня.

А когда булка хлеба будет стоить 5000 гривень, то зарплата врачу в 10000 гривень - это уже не проблема для бюджета.
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А если будет дефолт, то уже не министр, а #Уй с бугра Сергей, тебе скажет что ошибся... И дожёвывая листья лопуха с подорожником ты успокоишься, всем станет легче ?
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может быть да, а может быть, что Марченко сказали сказать, то он и озвучил.......
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яНукович продав кацапам крим за 3 млрд доларів. "КОЛОМОЙСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ВЗЯТЬ $100 МЛРД У РОССИИ И ПОПРОЩАТЬСЯ С МВФ"
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ещё полгода назад ты писал противоположное
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і ***** зі всією соросятіною поряд ...
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Мы говорим Партия-подразумеваем Ленин(где то Бланк). Мы говорим Зеленский-подразумеваем Коломойский. Который не где то а здесь.
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Зелебобіки, насолоджуйтесь своїм вибором і його результатами. ЗІ Доречі, можете валити всю цю муйню на Пороха чи на корону, це вже не має значення.
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Нема в нашого бубочки "пАлАвых признаков дедушки", тому коломойський з нього зробив "бабушку".
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Гончаренко-Зеленському: "У Вас немає того, що заважає поганому танцору!"
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За кого голосовать ? Петя - вор , зеля - беня .
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Что украл, когда где? Черкни, пойду раскулачивать. (только фуфел с Г+Г ненадо)
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так шо украл Порошенко ?

Вот как любого кацапа можно промаркировать вопросом "Чей Крім?",

так любого хохла можно промаркировать вопросом "Что украл Порошенко ?"
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6 лет просим открыть тайну - и не колятся. Партизаны.
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...віру людей у майбутнє вкрав у 14му році а тепер і землю краде ...мало ?
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Ты не путай людей с 73% быдла. У вас будущего нет, не было и никогда не будет. Вы безмозглый биомусор, а обращать на вас внимание, никакая власть не будет никогда. Вместо чем кукарекать про свои страдания-продай обоссанную хрущевку, купи дом в селе, цена-копейки, там земля, занимайся.
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ти не кролік ...ти криса ...мені що ***** що нелох це дві кучі дерьма які смердять дерьмом ...поверніть у бюлетені для голосування ПРОТИ ВСІХ і дізнаєтесь справжню підтримку ...якщо на виборах був би присутній противсіх то за його б проголосували як мінімум 95% громадян а ***** з клоуно отримали б свої 0,5% кожний ...і то по приколу
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По твоей козьей аналогии, ты не мурик слизнячок, а конечная плоть коня.
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Віру людей, шо кричали "Путін ввєді !!!" Порох дійсно вкрав.

А земля у тебя есть ?
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віру людей в те що можна позбутися цієї олігархічної брехливої кодли він вкрав ...а скількох добровольців він знищив руками ***** в іловайську дебальцево ...гіркіна у донецьк запустив не він ? ...воду даунам постачав і тепер постачають що теж не він ? ...а ЗЕМЛЯ у мене є ...це Україна а не "каргілл" смотрящого веревського ...ця земля має слугувати Україні і українцям а не "монсантам" ...
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Для чого ти мені пишеш кацапскіє лозунгі ?

Де твоя земля і скільки її ?
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це все на що спромігся ...ти прийшов на цей світ і підеш (як і я) але земля залишиться ...тільки от хто хазяйнувати буде ...твої діти (якщо ти їх маєш) чи каргіл з монсантою ?
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послушать зебила, дак Порошенко и Кеннеди убил...несут керню, заложенную КГБ в их некрепкие головы... а как речь заходит о зЭ, то "он старается, но у него не получается"...
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Из мозги - не актив, а сплошной пассив.
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Ничего . Не сидит , значит хороший человек . Конфеты у него вкусные получаются . Зеленський не хоче ухвалювати банківський закон і свідомо "піддався" Коломойському, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5049
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Это не ответ. На Порошенко возбудили кучу самых идиотских уголовных дел, но ни одного по коррупции или воровству. Если бы зе-вонючки хоть что-то могли найти...
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Петя - вор / Рада приняла во втором чтении законопроект про обличителей коррупции.-Вознаграждение обличителю 10% от денежного размера коррупционного преступления или ущерба государству от преступления./Знающий человек много раз утверждал что Порошенко «накрав десятки мільярдів баксів 31.05.2019 07:28».
 Мильярд баксов-себе! Читателям цензора-поляну!
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Не знаю как 10%, но одному из обличителей 10 лет грозит. Правда Ермак обличал не Петю, сглупил наверное, ведь в законе не прописали кого можно, а кого нельзя.
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Что Порошенко вор не смог доказать даже самый главный в Украине, отдавший приказ Портнову , а тот передавший его выпускнику университета Соломона Рябошапке и Венедиктовой: Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский.
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Если для кого и надо ее вернуть - то для самого Бени...... причем публичную, чтобы уроком было остальным.
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петя вор честный ...а зеля тупой ...но тоже вор
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За того, кто отстаивает интересы Украины. И внезапно, это не членограй.
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Пеца-вор,мало сказано,
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Соросята против Бени,и те и те двое из ларца,одинаково вредны для Украины вместе с олигархами,в поддавки играют! Зеленский не хочет принимать банковский закон и сознательно "поддался" Коломойскому, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4233
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близится время, когда будет понятен реальный смысл символа "корочка преза упала на пол". как дополнение к предыдущим, - двери закрылись перед носом, солдат сознание потерял.
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Зе-гадёнышу насрать на украинцев и Украину.
А 73% сторонникам Зеленского нравится, когда на них срут и загоняют в такую нищету, которой не было и в 90-е.
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всім хто голосував за продаж української землі насрати на Україну і її народ ...навіть ті хто не голосував тим теж насрать але вони для рассеї стараються ...немає у теперішньому цирку жодно депутата кому не насрать ...а головне що й народу насрать на те що його винищують ...
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Нарешті дійшло. "Нельзя постоянно прятать злой умысел за некомпетентностью. Не в этот раз"
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А Шабунін кому отдался бізсаознатєльно - Гонтарєвні?
Якщо раптом комусть вдасться подолати Нашу Корупцію, то всі оті прохвесійні самогромадянські борці з корупцією не матимуть що їсти...
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Какие могут быть претензии к Зеленскому? Его президентом сделал телевизор Коломойского. Априори Зеленский не имеет права морального идти против своего "отца".
Бачили очі що вибирали, тепер хоть повилазьте!
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Этот персонаж ранее верещал за ЗЕ, а теперь в воздухе переобулся, но интнернет ********** ))
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"Нельзя постоянно прятать злой умысел за некомпетентностью. Не в этот раз"
З самого початку чверть виборців чудово розуміли, що зе - ВОРОГ України. Нарешті щось почало прояснятися і в головах решти українців. Хоча і досі його антиукраїнські дії багато хто все ще пояснює недосвідченістю і некомпетентністю.
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Депутат либо врет либо не знает. Думаю первое. А хохлос второе. Данный закон касается вообще всех банков, и вывод из судебного права НБУ и банки. Но для хохлоса красиво звучит "антиколомойский закон". Если бы принимали закон именно про Приватбанк то тогда да.
Красиво дурачков разводят, а они еще и рады помогать стараться.
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О "свежую ЗРАДУ" завезли. Оказывается Зеленский НЕ ХОЧЕТ принять закон.
Это типа намек разогнать 450 дармоедов которые принимают законы, и поставить одну кнопку в кабинет Зеленскому, типа принял он или нет.

Шабунин мог бы знать, что президент подписывает законы, проголосованные ВР. Вот если бы он наложил ВЕТО, не подписал этот закон, то тогда можно было бы о чем-то говорить. А так имеем тявканье шавки.
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Сознательно поддался смешно такие фразі слушать если он марионетка то ка он может поддаться, куда хозяин повернул туда и он идет пустота она везде пустота особенно когда нет ни воли ни характера и даже малейшего понятия что и как делать вот им и руководят все кто хочет а ему какая разница его крілатая фраза его и погубит
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Шабунін - чесний чувак, вірте йому)
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Шабунин мудак. Но это не отменяет того, что зеленский - мразь ).
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Кто то давал слово в СМИ Атону Полякову по этим законам? Никто. Иногда полезно послушать лично Антона Полякова, который с помощниками написал так много поправок - что же побудило их выступить против этих законов. Вот что рассказывает Антон Поляков об этих двух законах и почему их хотят принять.

Этот закон нужен богачам всего мира и Украины, которые через НБУ за бесценок купят землю Украины путем принудительного банкротства крепких и хороших банков, куда фермеры будут сдавать свою землю под залог для получения кредитов на посевы.НБУ сможет обанкротить любой самый крепкий банк, если позарится на активы вкладчиков, и никто ему будет не указ, он будет над судами Украины - не подсуден. Все вкладчики тут же потеряют все свои вклады, а фермеры тут же потеряют свои земли что сдали под залог для получения кредитов, а украинцы останутся без рынков - не будет землевладельцев, что продают сейчас там свои продукты по доступным ценам. Вот то что говорит об этих законах Антон Поляков. Он вне фракционный депутат, вышел из фракции "Слуга народа".

Простая схема кражи земли:

https://www.youtube.com/watch?v=-Bupe0ZISn0&t=65s

Почему вам врут про антиколомойский закон:
https://www.youtube.com/watch?v=6aNLdxFqmDc
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ахаха) незамысловатые тезисы от бениной ботофермы)) твой поляков со средним образованием неделю без перерыва на сон каждых 2 минуты клепал поправки...КГ/АМ
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Какую пользу принес Шабунин? Ненужная ганчирка, получающая прелести жизни от бедного народа.Есть КЛЕЩИ, а он ВОШЬ.
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а ты - идиот зелёный, который не понимает последствий дефолта.
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Кто бы сомневался, что эта мразь лежит под коломойским.
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Доверчивый. совковый народ повелся на брехню блазня, ну зачем вы голодранцы ему нужны, а беня отстегнет ему столько, что внукам хватит, его заставит поступить правильно, по совести, только страх за свою задницу.
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Новину відкрив для кого? 73 відсоткових?
Про це вже відомо було давно!
Цій картинкі скоро рік!
Зеленський не хоче ухвалювати банківський закон і свідомо "піддався" Коломойському, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1179
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интересно, зеленского повесят или утопят?
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За 10 місяців на посту ЗЕ-ліквідатор послідовно, і свідомо працює на здачу інтерсів України. Це називаєть ЗРАДА підкреслив Андрій Іларіонов і нічого позивтивного від Зеленського вже чекати не можна!https://www.youtube.com/watch?v=h7bFSfshm4w&fbclid=IwAR05pMBFBy9w4tdsov7dXoB5BAfJ85-i0CrmMRP9IZZq-0ijYaJFiwadfxk
Зеленський не хоче ухвалювати банківський закон і свідомо "піддався" Коломойському, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4922 .
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изменения в госбюджет приняты для того,что бы дать понять МВФ ,идите накуй мелкими шагами ,мы готовим Украину и ее народ к медленному дефолту,и надеваем бабломойскую удавку на Украине,,,
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конечно во всем виноват Зеленский...он и страну 5 лет обворовывал...и бумажные жилеты для армии делал...и в обшоры миллиарды выводил...поборы с бизнеса вел ...депутатов скупал через Онищенко...все он...поэтому вы не заслужилитакого президента...вы заслужили честного барыгу петю...это ваше...родное и привычное гамно
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