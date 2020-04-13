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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости, Общество
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 Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - Кличко. ВИДЕО

Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение этого решения", - сказал он.

По словам мэра, из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 в Киево-Печерской Лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монах Киево-Печерской лавры умер от коронавируса. Митрополит Павел госпитализирован с подозрением, - СМИ

"Город сегодня направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину о очаг заболевания", - подчеркнул Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3188622
 
   
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Черти в рясах, Бог все таки есть! Поделом вам!
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Московських попів потрібно виселити з Лаври, вони не є громадянами України, хай їдуть в свою Московію. Після набуття Незалежності в Лавру приїхало два потяги монахів з росії і окупували українську святиню! Прийшов час повернути цих загарбників на історичну батьківщину.
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там і місцеве населення таке ж дурнувате
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А Святогорская лавра? В 2014г. приняла в свои объятия диверсантов Гиркина
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эвакуировать ВСЮ ту кацапонечисть в кАцапию - просто ОТЛИЧНЫЙ ШАНС - и никакой "политики" Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 5476
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это циничное нарушение прав рускачелюстных прихожан !!!!!
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... под стеклянным мостом ? Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 1156 У дебилов есть свои обычаи .
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Эх, Виталя, сейчас тебя снова пинать начнут. Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 5845
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За что его пинать, за адекватные действия по отношению к рассаднику заразы?
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На скільки оштрафували московських попів?
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Что Усик, не помогло попам облизывание икон? Усик, ты следующий!
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Я там мукав кисельо : "Савпадєніє? Нє думаю"
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А попів мокшанського сатанату - найух, за порєбрік!
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Так подивився, якби не сатанинський московський патриархат, Україна мала б на 1-1,5 тис хворих менше.
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дякую за роз'яснення, стало легше -зараза сконцентрована в одному місці.
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Ну шо гундяевцы , помогли вам ваши молитвы . ? Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 3802 .
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А ШО такое, Павел призывал всех идти в храм и не поддаваться панике, а закашлял и сразу в ВИП палату , в Александровскую?........ или мирское богатство ему дороже?
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поздно кинулись. следующие суббота и воскресенье фсе остальные филиалы моцковского паханата сделают новый приличный задел по заражениям.
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ага.. так вот где центр гей-культуры, оказывается?!
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Не зачіпайте їх ! В жодному разі , не можна ! Новінський , образиться ! Презіку, грошей на маски не дасть . А , Єрмак , куди піде гріхи замолювати ? Хоча , мені здається , було б добре , щоб вони , зараз були там , всі разом .
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Пик будет после пасхи через две недели в этом можно не сомневаться народ пойдет в церкви и массовое заражение
Что Зе нет яиц запретить принудительно массовые религиозные собрание лучше быть чертом эти две недели а потом бог тебя не осудит а спасешь тысячи жизней
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Не ходіть в московську церкву. Здоровіші будете. В нас вже з місяць всі відправи онлайн
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удобный момент, что бы после этих жмуриков.., туда зашла настоящая церковь ПЦУ..
Если бы власть была украинской, то так бы и случилось...
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Еще и за наш счет етих московских попов будут тестировать и лечить? Сжечь их напалмом и посадить город-сад
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Ой не могу. Что все со всеми там причастились? Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 1290
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Я бы их закрыл наглухо и подождал пока последний московсий поп не затихнет.
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Эй,
@AvakovArsen и
@MVS_UA, где вы? Почему не штрафуете нарушителей???Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 7135
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а, за что же они харчеватся будут...? и мерсы заправлять...?
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Ну все правильно, Гундяй сказал что короновирус это кара небесная за грехи."Бог не теля бачить звідтиля" и прибирает ************* и лицидеев
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У Господа потрясающе чувство юмора. Ведь "наградить" коронавирусом Павла после того, что ранее митрополит призывал игнорировать карантин, мол, страшнее не болезнь, а грех - это реальное подтверждение поговорки "Б-г ш-льму мет-т". Этого пометил. Кстати, Павел приглашал людей в монастырь, чтобы те причащались, молились и обнимались.
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