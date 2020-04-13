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 Количество безработных в Украине выросло на 36 тыс. за неделю, - Госслужба занятости

Количество безработных выросло за неделю на 36,2 тыс. - до 387,5 тыс. лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в осударственной службы занятости.

"По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тыс. лиц, что на 70 тыс., или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года", - говорится в сообщении.

Наибольшее число безработных регистрируется в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях, добавили в ведомстве.

В среднем на прошлой неделе статус безработного получали около 7 тыс. граждан в день, свидетельствуют данные службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безработные во время карантина могут стать на учет дистанционно, - Минцифры

Источник: https://censor.net.ua/n3188614
 
 
 Топ комментарии
 
колличество поданых заяв, примерно в два -три раза больше отфутболили.
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Я не в курсе твоих приключений . Кількість безробітних в Україні зросла на 36 тис. за тиждень, - Держслужба зайнятості - Цензор.НЕТ 2961
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Нічого страшного. Трускавок в Польщі на всіх вистачить
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Нічого страшного. Трускавок в Польщі на всіх вистачить
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Цифирь откуда когда карантин ив се под домашним арестом?
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Почему русские всегда коверкают свой " великий, могучий, правдивый и свободный" русский язык! ? Кількість безробітних в Україні зросла на 36 тис. за тиждень, - Держслужба зайнятості - Цензор.НЕТ 5423
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тебе лучше молчать или жевать...так никто не узнает что есть ты.....
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колличество поданых заяв, примерно в два -три раза больше отфутболили.
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Из пальца. Как и у Степанова про доплаты
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Как так, бобик же обещал просто таки нещадно бороться с работодателями которые будут увольнять сотрудников
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Привітаємо команду ЗЕ! з цією визначною перемогою!
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Цифра набагато більше, просто більшість взагалі не зверталась нікуди.
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Как так, а Шмыгаль - брехун обещал 500 000 рабочих мест в мае! Гниды они все зелёные. Они только вредить могут и все
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вывод: эпидемия безработицы в несколько сотен раз опаснее эпидемии коронавируса
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