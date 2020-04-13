 Количество безработных в Украине выросло на 36 тыс. за неделю, - Госслужба занятости

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в осударственной службы занятости.

"По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тыс. лиц, что на 70 тыс., или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года", - говорится в сообщении.

Наибольшее число безработных регистрируется в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях, добавили в ведомстве.

В среднем на прошлой неделе статус безработного получали около 7 тыс. граждан в день, свидетельствуют данные службы.

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