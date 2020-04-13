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 За сутки на Тернопольщине подтверждены 30 новых случаев заболевания COVID-19. Всего выявлено 273 случая, 27 из них - дети

По состоянию на 13 апреля 2020 в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР - в 273 случаях диагноз лабораторно подтвержден (246 случаев - взрослые, 27 случаев - дети), из них 5 летальных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольского ОЛЦ Минздрава в Facebook.

По информации ведомства выздоровели 7 человек (Тернопольский район - 1, Кременецкий район - 2, Монастыриский район - 4).

За минувшие сутки официально подтверждены 30 случаев заражения вирусом COVID-19.

География распространения новых случаев:

г. Тернополь (1 человек)

Чертковский район (15 человек):
• г. Чертков - 10
• с. Горишня Выгнанка - 1
• с. Давидковцы - 1
• пгт Заводское - 2
• с. Белобожница - 1

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопольщине наличие COVID-19 подтвердили у пациентки уже после ее смерти: в областной лаборатории два дня не делали анализы из-за отсутствия тест-систем

Бучацкий район (2 человека):
• с. Космирин - 1
• с. Стинка - 1

Борщевский район (1 человек):
• г. Борщев

Залещицкий район (2 человека):
• г. Залещики - 1
• с. Иване-Золотое - 1

Козовский район (1 человек):
• с. Кальное

Пидгаецкий район (1 человек):
• с. Рудники - 1

Монастыриский район (7 человек):
• с. Горишня Слободка - 4
• с. Красеев - 2
• г. Монастыриска - 1

За сутки на Тернопольщине подтверждены 30 новых случаев заболевания COVID-19. Всего выявлено 273 случая, 27 из них - дети 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188613
 
 
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Блін, Іване-Золоте, треба тещу порадувати.
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