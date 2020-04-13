 За сутки на Тернопольщине подтверждены 30 новых случаев заболевания COVID-19. Всего выявлено 273 случая, 27 из них - дети

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольского ОЛЦ Минздрава в Facebook.

По информации ведомства выздоровели 7 человек (Тернопольский район - 1, Кременецкий район - 2, Монастыриский район - 4).

За минувшие сутки официально подтверждены 30 случаев заражения вирусом COVID-19.

География распространения новых случаев:

г. Тернополь (1 человек)

Чертковский район (15 человек):

• г. Чертков - 10

• с. Горишня Выгнанка - 1

• с. Давидковцы - 1

• пгт Заводское - 2

• с. Белобожница - 1

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Бучацкий район (2 человека):

• с. Космирин - 1

• с. Стинка - 1

Борщевский район (1 человек):

• г. Борщев

Залещицкий район (2 человека):

• г. Залещики - 1

• с. Иване-Золотое - 1

Козовский район (1 человек):

• с. Кальное

Пидгаецкий район (1 человек):

• с. Рудники - 1

Монастыриский район (7 человек):

• с. Горишня Слободка - 4

• с. Красеев - 2

• г. Монастыриска - 1