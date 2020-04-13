 Кличко - 59%, Зеленский - 47%, Шмыгаль - 26%, - киевляне оценили эффективность власти во время борьбы с коронавирусом. Опрос группы "Рейтинг"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в результатах исследования Социологической группы "Рейтинг", опубликованных сегодня.
Согласно результатам опроса "Рейтинга", 59% киевлян считают, что Кличко в условиях угрозы коронавируса действовал эффективно. 47% считают эффективными действия Президента Владимира Зеленского. По 38% как получили Минздрав и МВД. У медицинских учреждений Киева и премьер-министра Шмыгаля – соответственно, 35 и 26%.
Действия Минздрава как неэффективные оценили 42% опрошенных – это самый высокий негативный результат в данной категории. По 35% получили Президент и МВД. Премьер-министр – 32%, медучреждения Киева – 29%. Самый низкий негативный результат у Кличко – 26%.
Как сообщалось ранее, согласно опросу "Рейтинга", за Виталия Кличко ("Удар") готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Ближайший преследователь, Сергей Притула ("Голос") набирает в 4 раза меньше – 9,1%. За Александра Ткаченко ("Слуга народа") готовы проголосовать 8,8%.
Виталий Кличко уверенно опережает основных конкурентов во втором туре мэрских выборов: Кличко–Ткаченко – 47%–18%, Кличко–Притула – 48%–20%, Кличко–Пальчевский – 49%–19%.
Исследование "Общественно-политические настроения киевлян" проведено Социологической группой "Рейтинг" 4–7 апреля 2020 года. Аудитория: жители Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Общая выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
киевляне оценили эффективность ВЛАСТИ во время борьбы с коронавирусом
бо він каже, шо то не він кинув, а клятий Порох.
і вірять, бо інакше треба визнати, шо вони самі є дебілами
9 40 100.... днів! Лішбиніпарашенка!
не могут граждане во время войны выбрать шута...
невозможно...
я тоже думал что социалогия врет в то время...
так вот - я вполне доверяю цифрам приведенных в статье....
Достатньо прочитати матеріал, опублікований журналістами "Обозреватель", щоб зрозуміти, що відбувається в столичних лікарнях https://www.obozrevatel.com/kiyany/vse-nachalos-s-nasmorka-21-letnij-kievlyanin-s-covid-19-iz-boksa-opisal-neobyichnyie-simptomyi.htm
2 квітня Київська міська держадміністрація уклала договір на закупівлю 400 камер, що вимірюють температуру людей та розпізнають обличчя, на суму 64,9 млн грн. Сьогодні, 8 квітня, КМДА цю закупівлю скасувала.
Про це повідомила керівник відділу комунікацій і маркетингу в ProZorro Олена Шкарпова у Facebook.
Вона розповіла, що зазвичай для таких сум проводять тендер на ProZorro. Але цього разу його не було. «КМДА просто заключила договір з фірмою. Закупівля пройшла з позначкою Covid-19 - це ті закупівлі, які Кабмін увів нещодавно для боротьби з вірусом. Такі закупівлі означають, що державний орган (замовник) може купити товар без тендеру на будь-яку суму, але обов'язково повісити договір в системі ProZorro і позначити закупівлю Covid-19 - аби всі все бачили. Одна деталь: закуповувати таким чином можна тільки товари зі спеціального переліку, а це: ліки, медичне обладнання, медичні товари і тд. Перелік великий, але дуже конкретний», - повідомила Шкарпова.
Вона зазначила, що камер в переліку Кабміну немає.
Після повідомлень у ЗМІ про скандальну закупівлю Державна аудиторська служба України почала перевірку цієї закупівлі і виявила порушення законодавства.
«Сьогодні цю закупівлю КМДА відмінила. Таким чином бюджет столиці не витратив 65 млн грн коштів платників податків на якісь камери, користь від яких, на мій особистий погляд, дуже сумнівна», - зазначила Шкарпова. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/stolichna-vlada-skasuvala-skandalnu-zakupivlyu-videokamer-na-65-mln-grn-671846.html