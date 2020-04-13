EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  2707  72
Все про:Зеленский (5147) Кличко (2951) опрос (1854) рейтинг (1292) Шмыгаль Денис (231)

 Кличко - 59%, Зеленский - 47%, Шмыгаль - 26%, - киевляне оценили эффективность власти во время борьбы с коронавирусом. Опрос группы "Рейтинг"

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал лучше других представителей власти на угрозу коронавируса – так считают 59% киевлян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в результатах исследования Социологической группы "Рейтинг", опубликованных сегодня.

Согласно результатам опроса "Рейтинга", 59% киевлян считают, что Кличко в условиях угрозы коронавируса действовал эффективно. 47% считают эффективными действия Президента Владимира Зеленского. По 38% как получили Минздрав и МВД. У медицинских учреждений Киева и премьер-министра Шмыгаля – соответственно, 35 и 26%.

Действия Минздрава как неэффективные оценили 42% опрошенных – это самый высокий негативный результат в данной категории. По 35% получили Президент и МВД. Премьер-министр – 32%, медучреждения Киева – 29%. Самый низкий негативный результат у Кличко – 26%.

Кличко - 59%, Зеленский - 47%, Шмыгаль - 26%, - киевляне оценили эффективность власти во время борьбы с коронавирусом. Опрос группы Рейтинг 01

Как сообщалось ранее, согласно опросу "Рейтинга", за Виталия Кличко ("Удар") готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Ближайший преследователь, Сергей Притула ("Голос") набирает в 4 раза меньше – 9,1%. За Александра Ткаченко ("Слуга народа") готовы проголосовать 8,8%.

Виталий Кличко уверенно опережает основных конкурентов во втором туре мэрских выборов: Кличко–Ткаченко – 47%–18%, Кличко–Притула – 48%–20%, Кличко–Пальчевский – 49%–19%.

Исследование "Общественно-политические настроения киевлян" проведено Социологической группой "Рейтинг" 4–7 апреля 2020 года. Аудитория: жители Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Общая выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство украинцев чувствуют себя счастливыми на карантине, - исследование "Рейтинга"

Источник: https://censor.net.ua/n3188611
 
 
 Топ комментарии
 
О, зелебобик с утра зе-урины причастился и вылез))))))))))))
 показать весь комментарий
 
Блять, Шмыгаль 28%???? да они и 10% не найдут, кто вообще понимает кто это))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
Ты точно закусывал? Тогда сразу в продолжение того же "рейтинга"...Местные выборы - 22% зелени. Это то, что "нарисовано". А что в реальности можешь сам представить. И ты это, не подавись.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ну и что Порохоботы. Закусите и не подавитесь
 показать весь комментарий
 
 
О, зелебобик с утра зе-урины причастился и вылез))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Ты точно закусывал? Тогда сразу в продолжение того же "рейтинга"...Местные выборы - 22% зелени. Это то, что "нарисовано". А что в реальности можешь сам представить. И ты это, не подавись.
 показать весь комментарий
 
 
А ти кумедний. Кличко - 59%, Зеленский - 47%, Шмыгаль - 26%, - киевляне оценили эффективность власти во время борьбы с коронавирусом. Опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5801
киевляне оценили эффективность ВЛАСТИ во время борьбы с коронавирусом
 показать весь комментарий
 
 
-26% меньше чем за год? это большое достижение! )))
 показать весь комментарий
 
та вот сколько набрал, то так оно и осталось..... голосовали-то не ЗА Зеленского, а ПРОТИВ Порошенко.....
 показать весь комментарий
 
 
В первом туре голосовали именно за Зеленского, против Порошенко - во втором туре.
 показать весь комментарий
 
 
ну так я же об этом и сказал в первой части предложения....., но, думаю, что несколько преувеличил....
 показать весь комментарий
 
Против здравого смысла вы голосовали. Если ты тупой, я тебе объясню, нет графы "против" в бюлетне. Так что все что случится и случилось при этом ЗЕопарке виновны вы, зелебобики. И не отвертитесь.
 показать весь комментарий
 
Даже COVID-19 лечат . Твой недуг в категории безнадёжных .
 показать весь комментарий
 
 
так всі ці кинуті і залишилися за нього.

бо він каже, шо то не він кинув, а клятий Порох.

і вірять, бо інакше треба визнати, шо вони самі є дебілами
 показать весь комментарий
 
 
как кто? Центр Разкмкова, КМИС и эта группа "Рейтинг" Вот они ему "рейтинги" и рисуют
 показать весь комментарий
 
 
Вивсьовріоті, он 4000 евро вчителям виплачує! за рік в сумі сотку виплатив, ще 40 років і всьо будіт! Не мішайте мальчіку працювать! Он учіцца! Дайте йому 9 40 100 .... днів! Лішбиніпарашенка!
 показать весь комментарий
 
 
одобрямс 47%, без разницы 18% ти пошел Зеля в дупу 35%: в проплаченном рейтинге Кличко - 59%, Зеленський - 47%, Шмигаль - 26%, - кияни оцінили ефективність влади під час боротьби з коронавірусом. Опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2330 Это "круто" А где же хваленные 73%. Кличко - 59%, Зеленський - 47%, Шмигаль - 26%, - кияни оцінили ефективність влади під час боротьби з коронавірусом. Опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 532
 показать весь комментарий
 
 
В чем эффективность Генералиссимуса? В том что заробитчан впустил?
 показать весь комментарий
 
 
Заказная ложь в предверии выборов местных осенних. Кличко убогое за 6 лет в Киеве начудило, с зеленским всё понятно за год, обмануло и реально пустышка Голобородько, Шпигаль мартышка карманная Ахметова, временное чучело натворит дел...пока не выгонят.
 показать весь комментарий
 
 
47% столичных жителей кретины..., что тогда говорить о провинциях....? Кличко - 59%, Зеленский - 47%, Шмыгаль - 26%, - киевляне оценили эффективность власти во время борьбы с коронавирусом. Опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 3286
 показать весь комментарий
 
 
*****, Шмыгаль 28%???? да они и 10% не найдут, кто вообще понимает кто это))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Критин как раз ты если ещё веришь социологическим институтам Украины.
 показать весь комментарий
 
 
перед выборами, такие как ты писали что нельзя верить социологии...
не могут граждане во время войны выбрать шута...
невозможно...
я тоже думал что социалогия врет в то время...
 показать весь комментарий
 
 
Понимаешь, когда выборы социологию скрыть и фальсифицировать очень сложно - наблюдатели, волонтёры, активисты, настроения... А когда всё тихо можно народу лапшу вешать, чтоб под шумок принимать антинародные и антигосударственные законы.
 показать весь комментарий
 
 
дело после выборов не в социологии уже..., а в адекватности большинства поехавшего мозгами мудрого нарида......
так вот - я вполне доверяю цифрам приведенных в статье....
 показать весь комментарий
 
Если дураку доверяют больше,чем президенту...То президент еще хуже дурака ))
 показать весь комментарий
 
 
ты первый, от кого услышал, что Нелох умнее Витальки )))))
 показать весь комментарий
 
 
Що це за прапор у вас на аватарці? Десь читав що генерал Власов під таким воював з комуно-більшовиками.
 показать весь комментарий
 
Так и есть. Под таким прапором человек уничтожал красную заразу. А благодарности - ноль ))
 показать весь комментарий
 
Тут два варианта. Либо меня хотят предстваить врагом(кацапом). Либо Донбасс уже сдали кацапам. Раз флажок такой гавняный.
 показать весь комментарий
 
за ваши деньги я вам любой рейтинг нарисую. Бери, бери, мамой клянусь, настоящий!
 показать весь комментарий
 
 
Упороті зебіли продовжують вірити оманському Брехуну.
 показать весь комментарий
 
 
Упоротые долдоны продолжают верить олигархическим социнститутам.
 показать весь комментарий
 
 
Не розповідай мені казочки, я знаю що кажу.
 показать весь комментарий
 
И сколько по твоему мнению у зе осталось упоротых дыбилов?
 показать весь комментарий
 
Без жодного стосунку до політичних уподобань - вкрай нерозумно і необачно було б хоч трохи повірити соціологічним опитуванням .
 показать весь комментарий
 
Тут бы ещё опрос провести...Кто доверяет заказухе и процентам от Рейтинга и кому он принадлежит?!
 показать весь комментарий
 
 
Доверяют только долбоёбы. Бо как начинаешь спрашивать сограждан то за зе нет никого, кличко мудак и вор, во власти дыбилы...
 показать весь комментарий
 
 
а на самом деле - все за зе, а во власти одни гении )))))
 показать весь комментарий
 
 
единственный реальный рейтинг - это протокол ЦИК. Протокол по 179-у округу : слуга урода - 0 голосов, 0%.
 показать весь комментарий
 
 
У меня в области процентов 70 понятия не имеют кто этот Щмыгаль такой вообще и какой он пост занимает )))
 показать весь комментарий
 
 
Відсотки ефективності столичної влади думаю, що завищені. Києву допомогає як центральна влада ( поліція, нацгвардія і т.д.), так і велика кількість меценатів, а це заслуги аж ніяк не міської влади.
Достатньо прочитати матеріал, опублікований журналістами "Обозреватель", щоб зрозуміти, що відбувається в столичних лікарнях https://www.obozrevatel.com/kiyany/vse-nachalos-s-nasmorka-21-letnij-kievlyanin-s-covid-19-iz-boksa-opisal-neobyichnyie-simptomyi.htm
 показать весь комментарий
 
 
Был бы в рейтингах Шариков , то точно бы победил и на выборах и на мера ! Главное вышиванку одеть . У нас народ розумный. аж страшно.
 показать весь комментарий
 
 
погугли - 100 раз был . как и ЗЕПес . Им это . как 2 пальца .Чего не сделаешь ради власти и денег . Даже Рабинович не стесняется одевать иногда .
 показать весь комментарий
 
 
нет я голосовал за Кошулинского,сто раз уже говорил . А Зелоха и ЗЕПЕСА выбрали именно вы .Мне они оба - дрочеры Кремля.
 показать весь комментарий
 
 
странно, а я в бюллетене во 2 туре видел только две фамилии, кошулинского там не было. Сам дописал?
 показать весь комментарий
 
а зачем мне 2 тур . я на вторые туры не хожу , когда там вижу пророссийские морды . Если народ лох и не может дать голосов настоящему проукраинскому кандидату ,то кто им доктор .
 показать весь комментарий
 
Сивочолий Барига за це купив минулого разу , більше не пройшло в таких масштабах , трохи задурених навіжених лишилось .
 показать весь комментарий
 
 
Удар...38%...Киевлян??? назовите хоть кого кроме Кличко, тем более что эта группировка самоликвидировалась и влилась в БПП.
 показать весь комментарий
 
 
Социологические институты Украины как все политологи и эксперты на подсосе у власти казнокрадов. Бекешкина намекнула на настоящий рейтинг зе и умерла - вот и ответ.
 показать весь комментарий
 
 
непонятно, можно ли доверять этим цифрам, потому шо ничо не сказано о том, по какому алгоритму считалась эффектность властей, по старому чи вже по новому?
 показать весь комментарий
 
Державна аудиторська служба України перевірила закупівлю столичною владою на 65 млн. грн. відеокамер і виявила порушення законодавства

2 квітня Київська міська держадміністрація уклала договір на закупівлю 400 камер, що вимірюють температуру людей та розпізнають обличчя, на суму 64,9 млн грн. Сьогодні, 8 квітня, КМДА цю закупівлю скасувала.
Про це повідомила керівник відділу комунікацій і маркетингу в ProZorro Олена Шкарпова у Facebook.

Вона розповіла, що зазвичай для таких сум проводять тендер на ProZorro. Але цього разу його не було. «КМДА просто заключила договір з фірмою. Закупівля пройшла з позначкою Covid-19 - це ті закупівлі, які Кабмін увів нещодавно для боротьби з вірусом. Такі закупівлі означають, що державний орган (замовник) може купити товар без тендеру на будь-яку суму, але обов'язково повісити договір в системі ProZorro і позначити закупівлю Covid-19 - аби всі все бачили. Одна деталь: закуповувати таким чином можна тільки товари зі спеціального переліку, а це: ліки, медичне обладнання, медичні товари і тд. Перелік великий, але дуже конкретний», - повідомила Шкарпова.
Вона зазначила, що камер в переліку Кабміну немає.
Після повідомлень у ЗМІ про скандальну закупівлю Державна аудиторська служба України почала перевірку цієї закупівлі і виявила порушення законодавства.
«Сьогодні цю закупівлю КМДА відмінила. Таким чином бюджет столиці не витратив 65 млн грн коштів платників податків на якісь камери, користь від яких, на мій особистий погляд, дуже сумнівна», - зазначила Шкарпова. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/stolichna-vlada-skasuvala-skandalnu-zakupivlyu-videokamer-na-65-mln-grn-671846.html
 показать весь комментарий
 
А чому у Зеленського ніхто не питає де реформи?
 показать весь комментарий
 
"какіх , блд , рєформ вам іщо ні хватаіт !" (із праць Сивочолого Гетьмана)
 показать весь комментарий
 
 
Коли тікав янукович , то соціологи теж йому якісь рейтинги малювали ....
 показать весь комментарий
 
 
47+26 ітого 73 відсотків зелбойобами були і ними ж здохнуть.
 показать весь комментарий
 
Хотілось би почути аргументацію "киевлян", які оце наголосували "Зеленский - 47%, Шмыгаль - 26%"
 показать весь комментарий
 
Время показало, что не клоун должен был высмеивать в своих кварталах Виталия Владимировича.Ему до Кличко (по-интеллект и по делам) "як до Київа рачки"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх