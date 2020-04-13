 Вирус не так страшен, как это показывают в СМИ. Кому-то выгодно разгонять истерию. Ситуацию реально нагнетают, - Амелин о COVID-19

Об пишет в Фейсбуке сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин, информирует Цензор.НЕТ.
"Что не так с коронавирусом. Ну очень много вопросов, выводы делайте сами)
1. Его освещение в СМИ и реакция государств несоизмеримы с масштабами.
В частности, только в США за пособиями, вследствие карантина, обратилось более 17 млн человек (!)
https://cutt.ly/0tBhntr
И это после самой низкой безработицы за 50 лет
https://cutt.ly/jtBhmCg
2. Относительно летальности и опасности вируса много спекуляций и нет однозначной информации.
Для меня показателен "спонтанный" эксперимент на двух круизных судах, где был обнаружен коронавирус.
С высокой концентрацией людей за 70, летальность менее 0,3%
Проверьте (погуглите) сами
https://cutt.ly/dtBhWTe
3. Вы помните панический прогноз Нила Фергюсана из Imperial College of London, что 500. тыс британцев умрет от эпидемии?
https://cutt.ly/ItBxtHL
Так вот, после он его изменил на 7-10 тыс.
https://cutt.ly/RtBxyNo
Что это было?
4. Кстати, одним из спонсоров медицинских исследований этого колледжа являются Билл и Мелинда Гейтс. Просто запомните пока это)
https://cutt.ly/wtBxoDP
5. Вы читали, возможно, о том, что в Нью Йорке практически все больницы забиты больными?
Прочтите этот текст.
Когда частная клиника предложила размещать больных у нее, ее проигнорировали. Почему?
https://cutt.ly/qtBxaww
5. Необычно выглядит статистика национального центра здоровья США
В частности, на конец текущей недели:
- Всего смертей - 511 424
- От Covid 19 - 4 984
- От пневмонии - 36 423 (!)
- От гриппа - 4 541 (!)
https://cutt.ly/ntBxflH
Есть ли в США пандемия коронавируса?
6. Хороший вопрос задает Nataliya Stelmakh
Если основной трафик в США из Китая (откуда, якобы, пошел вирус) идет через LA, то почему вспышка в NY, а не в LA?
https://cutt.ly/LtBxgch
7. Важно так же обратить внимание на заявления действующих врачей, которые утверждают, что высокая смертность в больницах - следствие неправильного протокола лечения.
В частности, использования ИВЛ (которые оказались везде в дефиците)
К слову, где больше ИВЛ, там выше и смертность.
https://cutt.ly/WtBhEPk
8. В Германии протестили высокоточными тестами на антитела большую выборку людей в самом пострадавшем муниципалитете - Гангельт ("немецкий Ухань") - 14% населения переболела, так что смертность в 10x меньше и составляет 0.37%. Что так же не подтверждает информацию в СМИ
https://cutt.ly/BtBhTqx
9. Интересно заявление Массачусетского технологического института, Др. Шива, говорит, что распространение страха коронавируса станет самым большим мошенничеством для манипулирования экономикой
https://cutt.ly/qtBhYW7
https://cutt.ly/CtBhU1J
10. Профессор Джихад Бишара - ведущий вирусолог и директор отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Рабина в больнице Бейлинсон в Петах-Тикве, Израиль так же в своем заявлении призвал мировых лидеров успокоить своих граждан по поводу пандемии коронавируса.
https://cutt.ly/vtBhAcT
_________________
Источник вируса
11. Непонятен реальный источник вируса.
С одной стороны, странное задержание профессора Гарварда, который, якобы, мог иметь отношение к передаче вируса в Ухань.
https://cutt.ly/ztBhDyr
Потом было опровержение (Американское правительство не допустило бы и тени сомнения на себя))
https://cutt.ly/xtBhFgA
12. С другой стороны, странные события были в РФ.
Осенью 2019 в лаборатории "Вектор" произошел взрыв одной из лабораторий, где разрабатывали вирусы, в том числе там были образцы оспы и коронавируса.
https://cutt.ly/CtBhGLg
https://cutt.ly/rtBhH89
https://cutt.ly/WtBhLeU
Но после так же последовали опровержения
13. К слову, именно в этой лаборатории уже разработали вакцину от коронавируса и уже тестируют ее. Так быстро?
https://cutt.ly/WtBhXUp
14. Странными выглядят и события в Омске осенью того же 2019 года, где прокатилась эпидемия гриппа и вирусной пневмонии, в городе был введен карантин аж до февраля 2020 года
https://cutt.ly/EtBhCgf
https://cutt.ly/ltBhC9g
15. А здесь объявление о приеме в Докторантуру Уханьского университета и работу с вирусами, в частности летучих мышей)
https://cutt.ly/TtBnrC3
__________________________________
Теперь про "Мировую закулису"))
16. Не в хронологическом порядке привожу ссылку на выступление упомянутого выше Билла Гейтса, где он рассказывает про формулу роста выбросов СО2.
И человек в этой формуле один из элементов.
Меньше людей - меньше выбросов.
В этом же выступлении Билл четко проводит связь вакцинации и сокращения темпов роста населения. (4:15)
https://youtu.be/JaF-fq2Zn7I
17. Теперь свежая новость.
Билл Гейтс выделяет миллиарды долларов на строительство заводов для производства вакцин
https://cutt.ly/btBhNQy
18. Темой вакцинации Билл занимается еще с 2000 года, через проект GAVI, который уже вакцинировал более 350 млн человек во всем мире.
https://ru.wikipedia.org/wiki/GAVI
19. Еще с 2001 года Билл начал разрабатывать вакцину против СПИДа. Кто-то слышал про успехи за 9 лет?
Я просто мог пропустить.
https://cutt.ly/6tBh1a5
20. Параллельно с темой вакцинации Билл активно продолжает интересоваться вопросом слишком быстрого роста населения некоторых бедных стран.
https://cutt.ly/ntBh0wb
При чем активно работает именно с самыми бедными странами.
https://cutt.ly/MtBh2qs
Вы сами можете провести параллели, что Гейтса в области медицинских исследований (согласно публичным речам) интересует два основных вопроса:
- Популяция человечества,
- Вакцинация от болезней.
21. Расходы на медицинские исследовательские проекты Гейтса в 2011 году уже достигали 25 млрд
https://cutt.ly/utBh95n
22. В 2015 году Гейтс на TEDex рассказывал о приближающейся пандемии (многие видели это видео)
https://youtu.be/6Af6b_wyiwI
23. А в 2018 году Гейтс писал о скорой пандемии из Китая (!)
https://cutt.ly/9tBh4Yc
https://cutt.ly/8tBh7IE
Билл Гейтс "предсказал" супер-вирусную пандемию в Китае, которая может убить 33 миллиона человек по всему миру в первые шесть месяцев.
Человечество к чему-то готовили.
Вот видео прогноза распространения вируса.
https://cutt.ly/3tBjoSk
Работа по нагнетанию ситуации велась давно.
Как и давно велись медицинские исследования, пока с непонятными целями.
24. Именно Билл Гейтс выступил одним из инициаторов карантина в США. Он предложил его сделать 10-недельным
https://cutt.ly/ftBnuKU
25. Ничего не утверждаю, но удаленная работа на карантине, похоже, стала основным стимулом роста акций Майкрософт, когда все страны перешли на карантин и удаленку.
https://cutt.ly/9tBjarR
26. К слову, 13 марта 2020 года Билл Гейтс покинул пост главы Майрософта.
Покидая "Майкрософт", Гейтс объявил, что отныне он намерен больше времени уделять филантропии – развитию глобального здравоохранения и образования, а также решению проблемы изменения климата.
https://cutt.ly/htBjdbb
27. По поводу климата еще один интересный эффект
Коронавирус уже привел к сокращению выбросов СО2 на 50%
https://cutt.ly/qtBjgs5
И это так же одна из целей, озвученных Гейтсом)
28. Кстати, По мнению Всемирной организации здравоохранения, девять из десяти человек дышат воздухом с высокой концентрацией загрязняющих веществ: это ежегодно приводит к смерти около 7 миллионов людей.
так что паника с пандемией имеет еще один интересный эффект для мира.
https://cutt.ly/otBjhcg
29. В завершение про Гейтса прочтите его ответы на 30 вопросов, заданных студентами. Много интересного
https://www.gatesnotes.com/Health/A-coronavirus-AMA
_________________________________
Теперь про тоталитаризм.
30. Коронавирус стимулирует рост тоталитаризма и несоразмерный угрозам рост контроля граждан со стороны государств.
Китай показал эффективность модели и многие страны быстро взяли ее на вооружение.
31. Apple и Google объединяются для поиска зараженных коронавирусом
Коснется это 3 млд человек!
https://cutt.ly/6tBjzwT
https://cutt.ly/ltBjzBV
32. Вирус стал предлогом для получения президентом Венгрии Орбаном неограниченной власти.
Кто следующий?
https://cutt.ly/xtBjx6y
26. Полиция благополучной Канады начала посещать дома канадцев для контрлля соблюдения карантина, чего никогда не было
https://cutt.ly/UtBjvqd
33. Американские граждане, как упоминалось выше, стали зависимы от правительства как никогда.
Более 17 млн человек уже обратились за пособиями по безработице
https://cutt.ly/ltBjba7
34. Россия, как вы слашыли, ввела для всей страны карантин на месяц.
при этом обязала использовать QR коды для выхода из дома)
https://cutt.ly/ptBnpyU
35, Самое интересное, Гейтс призвал к созданию "национальной электронной системы отслеживания болевших и сдавших анализы, аналогичной южнокорейской.
https://cutt.ly/wtBnadJ
36. А Германия уже вводит сертификаты отболевшим)
https://cutt.ly/TtBnsAc
__________
Можно еще продолжать и продолжать, очень много нестыковок:
1. Вирус не так страшен, как это показывают в СМИ. Кому-то выгодно разгонять истерию.
2. Ситуацию реально нагнетают. Кто и зачем?
3. Правительства многих стран воспользовались вирусом для повышения своей власти и контроля граждан.
4. Паника с коронавирусом вскрыла влияние активности человека на экологию.
5. Логика действий Билла Гейтса и многих мировых лидеров, порождает много вопросов.
И как здесь не вспомнить про "золотой миллиард"?))
В общем, читайте, делайте выводы, делитесь и готовьтесь дальше "офигевать" от происходящего!)" - написал Амелин.
С высокой концентрацией людей за 70, летальность менее 0,3%Источник: https://censor.net.ua/n3188610"
Насколько здоровье людей за 70, плавающих на круизных лайнерах, коррелирует со здоровьем среднестатистических людей за 70, скажем, в Украине? Большинство мужчин у нас вообще не доживают до такого возраста. А если и доживают, то состояние их здоровья весьма плачевное.
Хоч Ви не наганяйте...Ви ж не Ємець...
Очікувана тривалість життя при народженні: 71,57 року, місце в світі: 157, чоловіки: 66,81 р., жінки: 76,63 р. (за даними ЦРУ, 2015 р.) [25]
Ті хлопчики, що народилися зараз проживуть в середньому по 66,7 роки. Думаєте, народжені в кінці 50-х і ті що пережили 90-ті в середньому живуть довше? Ну-ну.
Давайте згадаємо 2009 рік, епідемію грипу H1N1 в Україні. Тоді за епідсезон грипом перехворіли 5,4 млн. осіб, 345 тис. потрапили в лікарню, 1100 десь померли. Так, ходили ми тоді в масках, але поїзди їздили, літаки літали і метро ходило! Зараз у нас трохи більше 3000 хворих (неофіційно, звісно, більше), а заходи набагато жорсткіші...
Таке враження, що влада діє по принципу, озвученому Митцем Лесем:
Це знають ще у яслах малі діти,
що лучше перебдіть, ніж недобдіти...
и вообще давно было известно, что страны и границы - это ограничения для бедных, чтобы было проще контролировать
чем ты богаче, тем подобные ограничения более условны
https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html
Хочется пожелать такому умнику крепкого рукопожатия...с носителем коронавируса, раз его это не пугает.
а Гейтсу просто хочется, чтоб его детям, внукам и правнукам было, где жить
так что пару миллиардов таких дурачков,как ты, можно выпилить
https://www.meme-arsenal.com/memes/864a0b5dbe8000231f51382003d50de3.jpg
Такі показники Кабінет міністрів заклав у проєкті змін до державного бюджету, який подав на розгляд Верховної Ради. Нардепи мають розглянути цей документ завтра, 13 квітня.
Основні макроекономічні показники, які закладені в оновлений держбюджет-2020:
ВВП - мінус 3,9% (попередній прогноз - плюс 3,7%).
Безробіття - 9,4% (попередній прогноз - 8,1%).
Падіння реальної зарплати - 0,3%.
Середньорічний курс долара - 29,5 грн (попередній прогноз - 27 грн).
Інфляція: 2020 рік - 8,7% , 2021 рік - 5% (попередній прогноз на 2020 рік - плюс/мінус 5%). Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/padinnya-ekonomiki-y-zarplati-ta-zrostannya-inflyaciyi-yaki-pokazniki-kabmin-zaklav-v-onovlenomu-derzhbyudzheti-1526418.html
дураку ссы глаза, скажет "Божья роса" (конспирология)
показали цифры смертей от грипа и вируса им все равно цифры не пахнут.
https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
https://www.youtube.com/watch?v=F61mHNKp00Y
https://www.youtube.com/watch?v=OLQgaK3Xe34
в интернете общедоступны десятки интервью с Гейтсом, в которых он, не скрывая, говорит, что пару миллиардов таких дурачков, как ты, надо выпилить, иначе его детям, внукам и правнукам негде будет жить
но для тебя, одноклеточное, это, конечно, заговор
ведь ты так скучаешь за крепостным правом или, еще лучше, рабовладельческим строем, что режим "онлайн-концлагеря" под видом карантина придется тебе очень по душе
штрих-код на лоб уже набил себе? скоро без маркировки скот на улицу выпускать не будут
Факт остается фактом. на примере Испании: от гриппа в среднем ежедневно умирают 5 человек (многолетняя статистика) а от коронавируса 700-800 в день.
Начнет доходить только тогда, когда начнут лёгкие отваливаться.
где ты такую статистику накопал?
https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
https://www.youtube.com/watch?v=F61mHNKp00Y
https://www.youtube.com/watch?v=OLQgaK3Xe34
в интернете общедоступны десятки интервью с Гейтсом, в которых он, не скрывая, говорит, что пару миллиардов таких дурачков, как ты, надо выпилить, иначе его детям, внукам и правнукам негде будет жить
но для тебя, одноклеточное, это, конечно, заговор
ведь ты так скучаешь за крепостным правом или, еще лучше, рабовладельческим строем, что режим "онлайн-концлагеря" под видом карантина придется тебе очень по душе
штрих-код на лоб уже набил себе? скоро без маркировки скот на улицу выпускать не будут
https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
https://www.youtube.com/watch?v=F61mHNKp00Y
https://www.youtube.com/watch?v=OLQgaK3Xe34
в интернете общедоступны десятки интервью с Гейтсом, в которых он, не скрывая, говорит, что пару миллиардов таких дурачков, как ты, надо выпилить, иначе его детям, внукам и правнукам негде будет жить
но для тебя, одноклеточное, это, конечно, заговор
ведь ты так скучаешь за крепостным правом или, еще лучше, рабовладельческим строем, что режим "онлайн-концлагеря" под видом карантина придется тебе очень по душе
штрих-код на лоб уже набил себе? скоро без маркировки скот на улицу выпускать не будут
Прихильники теорії апокаліпсису і панікери зараз скажуть, як можна не вірити у "covid19", коли від нього вмирають тисячі людей в Італії, Франції, Британії ?!
Ми переконані, що в цих державах влада просто не може обманювати своїх громадян де факто.
Можливо так, доля правди в такій теорії є, але ніхто чомусь не думає про те, що держави великої 7 також можуть обманювати весь світ на прикладі власної штучної біди, а країни, економіки яких залежні від цих держав , в тому числі й Україна, змушені чітко виконувати і дотримуватися інструкцій для залякування своїх громадян.
Сьогодні ми не впевнені, що всі жертви Коронавірусу, дійсно є такими. Так, багато людей сьогодні вмирають від пневмонії ,але це зовсім не ті масштаби смертей, які існують від ВІЛ, СНІД, гепатит B,C, онкохвороб та інших болячок.
Більше того, хочу навести декілька цікавих фактів, що всі жертви Коронавірусу, в своїй більшості - це люди похилого віку, або ж люди з смертельними патологіями, а таких 99% від усіх померлих.
Таким чином назріває логічне запитання, чому ми повинні боятися цього вірусу, коли навіть ВОЗ стверджує, що 85% захворілих навіть не здогадуються, що перенесли його, і лише 5% отримають ускладнення, 3% з яких будуть нібито фатальними і це люди, як я вже написав вище, з категорії 75+ , або ж з захворюваннями з якими і так довго не протягнуть.
Невже сьогодні держави почали піклуватися про такі верстви населення і невже сьогодні комусь стали потрібні пенсіонери, діабетики і люди з патологіями ?
Існує теорія, що більшість політиків та олігархів - це люди старшого віку, а тому й вони бояться заразитися даним вірусом, і саме зараз вони не так піклуються про людей, як про те, що самі живуть серед нас і можуть стати жертвами «covid19" … але ж подивіться на найбагатших людей світу, на політиків, подивіться на Президента США - Трампа , Франції - Макрона, канцлера ФРН - Меркель, жоден з перелічених майже не носить маски, а навіть більше, вони спілкуються з журналістами і людьми відкрито, невже вони такі безпечні, чи просто знають більше ніж ми ?
Чому сьогодні усіх нас змусили одягати маски і сидіти вдома ? Чому усі без виключень ЗМІ, телебачення про все, що й говорять - це про Коронавірус , нібито не існує жодних інших проблем.
Чому сьогодні всіх нас заганяють в паніку, і чому сильні світу цього так намагаються зробити в світі хаос і невпевненість в завтрашньому дні ?
Я просто хочу навести вам офіційні дані причин смертей у 2019 році і все стане на свої місця.
На першому місці в світі серед загроз опинилося забруднення повітря , від якого за 2019 рік вмерло більше 7 мільйонів мешканців Планети… Чому ця проблема не є першочергова для людства ?
Можливо саме тому, що акулам цього Світу прийдеться зупинити свій бізнес, який щорічно приносить сотні мільярдів доларів, тому з цією проблемою ніхто і не бореться.
На другому місці опинилися діабетики і серцево - судинні захворювання, від них щорічно вмирають більше 40 мільйонів людей і вони являються причиною 70% від усіх смертей.
Також щорічно в світі вмирають мільйони людей від СНІД, вірусу ***** і Зіка … щорічно мільйони людей вмирають від голоду, примушеної міграції, військових конфліктів і.т.д… але до сьогодні все це не було причиною світової паніки та хаосу - ми сприймали це , як статистику , не звертаючи увагу , що живемо серед неї .
А сьогодні декілька тисяч смертей від Коронавірусу стали причиною світового безладу ?
Кожного дня нам показують по новинах, як військова техніка возить трупів , які стали жертвами Коронавірусу.
Але у мене питання, для чого вся ця показуха ? Для чого звозити декілька десятків чи сотень померлих на центральні вулиці міст і транслювати це по всьому Світу ? Невже, для того, щоб людство тремтіло від жаху ? Кому це вигідно ?
Чому до сьогодні країни - гіганти, які ведуть військові конфлікти по всьому світу, не звозили в Європу та США сотні тисяч щомісячно померлих від голоду дітей з Африки ? чому не звозили трупів загиблих невинних людей, які стали жертвами конфліктів в тій же Африці чи на Близькому Сході ?
Люди, невже ця картинка не викликає у вас відчуття страху і Апокаліпсису ? Чому нам всім байдуже це, а ось від декількох десятків померлих пенсіонерів ми тремтимо і готові на будь що, аби нас врятували від вірусу.
Невже ви вірите, що такі країни, як Німеччина, Італія, які випускають такі автомобілі , як Феррарі, БМВ, Мерседес, Ауді не змогли перекваліфікувати свої заводи на виробництво апаратів штучної вентиляції легенів?
Все це дивно, але найцікавіший факт, який примушує не тільки задуматися, але й повірити в теорію, що Коронавірус - це масштабний обман людства - це статистика смертей.
Наприклад в тій же самій Італії і Франції смертність сьогодні абсолютно рівна тій, що була і в 2018 - 19 роках. Тоді там щоденно помирало в середньому 1000 осіб, така ж статистика і сьогодні, але різниця в тому, що у 2020 році всі померлі вважаються жертвами Коронавірусу, тому б логічно було, щоб статистика сьогодні була б у двічі вище, а не тотожна…
З вище наведеного виходить, що в Італії вже два місяці не вмирають люди від старості, катастроф та хвороб ?
Висновок: якби не Коронавірус, за два місяці в Італії не вмерла б жодна людина ?
Я не категоричний в питанні Коронавіруса і переконаний, що вірус дійсно існує, але зовсім не в таких катастрофічних масштабах, які сьогодні нам втовкмачують.
Наприклад, за рахунок Коронавірусу Китай позбувся мільйонів нелегальних мігрантів з інших країн.
Це ж саме зробила Європа: по перше , не допустила нової хвилі мігрантів з Сирії, а це близько 1.5 мільйона осіб, а по друге , змогла позбутися декількох мільйонів мігрантів з Африки і Близького Сходу, які так сильно послаблювали економіку саме Іспанії, Франції та Італії.
Коронавірус вирішив найглобальнішу проблему ЄС - це мігранти, і сьогодні в ЄС заявляють, що готові закрити свої кордони на два роки… а чим це не геніальний спосіб позбутися мігрантів і вирішити проблему номер один ?!
Сьогодні, 5 квітня у США заявили, що вводять війська у Нью - Йорк , і знаєте , що саме цікаво, що поліція з військовими буде займатися виловлюванням нелегалів з Латинської Америки, яких в США більше 15 мільйонів і більшість з них сидить на подачках держави , не бажаючи працювати і заробляти самостійно.
Коронавірус вирішив найбільшу проблему країн гігантів, але це не дає відповідь на проблему поширення вірусу у країнах третього світу, адже у нас немає мігрантів і проблем з ними.
Відповідь тут проста, хто хоч трішки розуміється в економіці, усвідомлює , що пасивне інвестування в біржові фонди створює новий міхур у світовій економіці і нас чекає неминуча криза , з більшими масштабами ніж у 2008 році, коли луснув ринок іпотечних кредитів, що призвело до втрати мільйонів робочих місць, знеціненню валют. Мільйони людей втратили житло, автомобілі, збереження, мільйони залишилися без роботи, мільйони стали жебраками або ж попали у трудове рабство.
Більшість країн і до сьогодні так і не зуміли досягти докризового рівня виробництва.
Криза 2008 року стала найгіршою з часів «Великої депресії», а сьогоднішня потенційно нова криза може перевершити всі попередні і змінити світ назавжди.
Сьогодні йде світовий переділ сфер впливу і для країн гігантів, які усвідомлюють, що криза не за горами і нас очікують можливо найгірші часи за всю історію людства. Коронавірус - це геніальний винахід з метою списати наслідки кризи не на неефективність світових лідерів, які загнали планету в колапс , а на «ковід19», якого ми так всі боїмося і мріємо врятуватися від нього.
Знаєте, якби там не було, та ми живемо на грані «грандіозного шухеру», і поки ми в панічному очікуванні приходу Коронавіру, великі світу цього втілюють свої плани і готують прихід лідера, який запропонує єдину систему світового правління, про що вже відкрито сьогодні говорять в США та Європі.
Тому не бійтеся Коронавірусу, а бійтеся нашої черствості, обмеженості та зневіри, адже бути живим фізично - зовсім не означає бути живим духовно і морально !
Найкращим борцем з Коронавірусом сьогодні беззаперечно є Президент Білорусі Лукашенко, який не є залежним від США та Європи і всім нам доводить, що Коронавірус - це великий оман, який скоро викриється, але не потрібно чекати поки це станеться, потрібно сьогодні думати не телебаченням і радіо, яке нас своїм зомбуванням увігнало в хаос і депресію.
Потрібно бачити реальну статистику і намагатися досліджувати проблему самим.
Якщо сьогодні ми не почнемо думати власним розумом, я переконаний , наша гибель дуже швидка, тільки не фізична, а економічна , після якої вмирати будемо від голоду та конфліктів в боротьбі за ресурси та їжу … ДУМАЙТЕ !
73,22 % - ТАК !
24,45 % - НІ.
https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
https://www.youtube.com/watch?v=F61mHNKp00Y
https://www.youtube.com/watch?v=OLQgaK3Xe34
в интернете общедоступны десятки интервью с Гейтсом, в которых он, не скрывая, говорит, что пару миллиардов таких дурачков, как ты, надо выпилить, иначе его детям, внукам и правнукам негде будет жить
но для тебя, одноклеточное, это, конечно, заговор
ведь ты так скучаешь за крепостным правом или, еще лучше, рабовладельческим строем, что режим "онлайн-концлагеря" под видом карантина придется тебе очень по душе
штрих-код на лоб уже набил себе? скоро без маркировки скот на улицу выпускать не будут
https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
https://www.youtube.com/watch?v=F61mHNKp00Y
https://www.youtube.com/watch?v=OLQgaK3Xe34в интернете общедоступны десятки интервью с Гейтсом, в которых он, не скрывая, говорит, что пару миллиардов таких дурачков, как ты, надо выпилить, иначе его детям, внукам и правнукам негде будет жить
но для тебя, одноклеточное, это, конечно, заговор
неее, ни хера...
https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
https://www.youtube.com/watch?v=F61mHNKp00Y
https://www.youtube.com/watch?v=OLQgaK3Xe34
в интернете общедоступны десятки интервью с Гейтсом, в которых он, не скрывая, говорит, что пару миллиардов таких дурачков, как ты, надо выпилить, иначе его детям, внукам и правнукам негде будет жить
но для тебя, одноклеточное, это, конечно, заговор
ведь ты так скучаешь за крепостным правом или, еще лучше, рабовладельческим строем, что режим "онлайн-концлагеря" под видом карантина придется тебе очень по душе
штрих-код на лоб уже набил себе? скоро без маркировки скот на улицу выпускать не будут
https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
https://www.youtube.com/watch?v=F61mHNKp00Y
https://www.youtube.com/watch?v=OLQgaK3Xe34в интернете общедоступны десятки интервью с Гейтсом, в которых он, не скрывая, говорит, что пару миллиардов таких дурачков, как ты, надо выпилить, иначе его детям, внукам и правнукам негде будет жить
но для тебя, одноклеточное, это, конечно, заговор
https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
https://www.youtube.com/watch?v=F61mHNKp00Y
https://www.youtube.com/watch?v=OLQgaK3Xe34в интернете общедоступны десятки интервью с Гейтсом, в которых он, не скрывая, говорит, что пару миллиардов таких дурачков, как ты, надо выпилить, иначе его детям, внукам и правнукам негде будет жить
но для тебя, одноклеточное, это, конечно, заговор
https://www.youtube.com/watch?v=NExsgjw0X-0
https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
https://www.youtube.com/watch?v=F61mHNKp00Y
https://www.youtube.com/watch?v=OLQgaK3Xe34в интернете общедоступны десятки интервью с Гейтсом, в которых он, не скрывая, говорит, что пару миллиардов таких дурачков, как ты, надо выпилить, иначе его детям, внукам и правнукам негде будет жить
но для тебя, одноклеточное, это, конечно, заговор
ведь ты так скучаешь за крепостным правом или, еще лучше, рабовладельческим строем, что режим "онлайн-концлагеря" под видом карантина придется тебе очень по душе
https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
https://www.youtube.com/watch?v=F61mHNKp00Y
https://www.youtube.com/watch?v=OLQgaK3Xe34в интернете общедоступны десятки интервью с Гейтсом, в которых он, не скрывая, говорит, что пару миллиардов таких дурачков, как ты, надо выпилить, иначе его детям, внукам и правнукам негде будет жить
но для тебя, одноклеточное, это, конечно, заговорведь ты так скучаешь за крепостным правом или, еще лучше, рабовладельческим строем, что режим "онлайн-концлагеря" под видом карантина придется тебе очень по душе
Скорые в москве и заявления их чинуш о сложной ситуации с короновирусом фейки?
https://www.belnovosti.by/obshchestvo/gigantskaya-ochered-iz-skoryh-v-moskve-obyasnyaem-pochemu-eto-ne-shutka
Собянин рассказал о новых мерах из-за сложной ситуации ...
Спелись с Гейтсом?
https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
https://www.youtube.com/watch?v=F61mHNKp00Y
https://www.youtube.com/watch?v=OLQgaK3Xe34в интернете общедоступны десятки интервью с Гейтсом, в которых он, не скрывая, говорит, что пару миллиардов таких дурачков, как ты, надо выпилить, иначе его детям, внукам и правнукам негде будет жить
но для тебя, одноклеточное, это, конечно, заговорведь ты так скучаешь за крепостным правом или, еще лучше, рабовладельческим строем, что режим "онлайн-концлагеря" под видом карантина придется тебе очень по душе