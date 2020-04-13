 В российском Ульяновске высадят 1488 кустарников к 75-летию Победы и цветник с надписью "Ленин - 150"

Об этом сообщается на сайте городской администрации, передает Цензор.НЕТ.

Глава Ульяновска Сергей Панчин представил губернатору Ульяновской области Сергею Морозову план по благоустройству города в весенне-летний сезон 2020 года, в котором сообщил о количестве готовящихся к посадке растений.

"В этом году две знаменательные на юбилейные даты: 150 лет со дня рождения В. И. Ленина и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Мы должны хорошо подготовиться и достойно отметить эти даты. Этой весной на территории города планируем высадить 1488 кустарников. К празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне в городе расцветут 100 000 тюльпанов, высаженных осенью прошлого года", - рассказал Панчин.

Ранее стало известно, что никаких решений о переносе парада Победы в Москве и других праздничных мероприятий не принималось. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что парад Победы обязательно состоится или 9 мая, или в другой день.

1488 - цифровое обозначение нацистского приветствия, где 14 - число слов в нацистских лозунгах, придуманных членом организации белых сепаратистов The Order Дэвидом Лэйном, а 88 - закодированное приветствие Heil Hitler, использовавшееся в фашистской Германии.