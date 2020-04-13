 В российском Ульяновске высадят 1488 кустарников к 75-летию Победы и цветник с надписью "Ленин - 150"

Об этом сообщается на сайте городской администрации, передает Цензор.НЕТ.
Глава Ульяновска Сергей Панчин представил губернатору Ульяновской области Сергею Морозову план по благоустройству города в весенне-летний сезон 2020 года, в котором сообщил о количестве готовящихся к посадке растений.
"В этом году две знаменательные на юбилейные даты: 150 лет со дня рождения В. И. Ленина и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Мы должны хорошо подготовиться и достойно отметить эти даты. Этой весной на территории города планируем высадить 1488 кустарников. К празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне в городе расцветут 100 000 тюльпанов, высаженных осенью прошлого года", - рассказал Панчин.
Ранее стало известно, что никаких решений о переносе парада Победы в Москве и других праздничных мероприятий не принималось. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что парад Победы обязательно состоится или 9 мая, или в другой день.
1488 - цифровое обозначение нацистского приветствия, где 14 - число слов в нацистских лозунгах, придуманных членом организации белых сепаратистов The Order Дэвидом Лэйном, а 88 - закодированное приветствие Heil Hitler, использовавшееся в фашистской Германии.
Даже для тех жирафов кто был не в курсе - в статье целый абзац об этом.
А половецкой крови полно в среднем Поднепровье и в Карпатах... Первые - потомки половцев, создавших, путём слияния с "бродниками (изгоями-славянами), казачество. Вторые - потомки славян Карпат с половцами, служившими венгерскому королю...
14 Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей
88 Мы ведём борьбу за обеспечение существования и за распространение нашей расы и нашего народа. Мы ведём борьбу за обеспечение пропитания наших детей, за чистоту нашей крови, за свободу и независимость нашего отечества. Мы ведём борьбу за то, чтобы народ наш действительно мог выполнить ту историческую миссию, которая возложена на него творцом вселенной. Каждая наша мысль и каждая наша идея, вся наша наука и всё наше знание - всё должно служить только этой цели. Только с этой единственной точки зрения должны мы проверять целесообразность того или другого средства.
Число 88 является закодированным приветствием «Heil Hitler!»
идиот! совок!
В своем Twitter журналист и телекомментатор Уткин упомянул итальянское гражданство Соловьева и сравнил его с приматом.
«Меня не интересует мнение обезьяны, которая сбежала от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России».