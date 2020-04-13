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Все про:День Победы (1031) Ленин (540) нацизм (254) Россия (75321)

 В российском Ульяновске высадят 1488 кустарников к 75-летию Победы и цветник с надписью "Ленин - 150"

В российском Ульяновске решили высадить 1488 кустарников к 75-летию Победы.

Об этом сообщается на сайте городской администрации, передает Цензор.НЕТ.

Глава Ульяновска Сергей Панчин представил губернатору Ульяновской области Сергею Морозову план по благоустройству города в весенне-летний сезон 2020 года, в котором сообщил о количестве готовящихся к посадке растений.

"В этом году две знаменательные на юбилейные даты: 150 лет со дня рождения В. И. Ленина и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Мы должны хорошо подготовиться и достойно отметить эти даты. Этой весной на территории города планируем высадить 1488 кустарников. К празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне в городе расцветут 100 000 тюльпанов, высаженных осенью прошлого года", - рассказал Панчин.

Ранее стало известно, что никаких решений о переносе парада Победы в Москве и других праздничных мероприятий не принималось. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что парад Победы обязательно состоится или 9 мая, или в другой день.

1488 - цифровое обозначение нацистского приветствия, где 14 - число слов в нацистских лозунгах, придуманных членом организации белых сепаратистов The Order Дэвидом Лэйном, а 88 - закодированное приветствие Heil Hitler, использовавшееся в фашистской Германии.

Источник: https://censor.net.ua/n3188606
 
   
 Топ комментарии
 
14/88 это нацистское приветствие Хайль Гитлер.
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14/88 это нацистское приветствие Хайль Гитлер.
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На путенской фашистской паРашке нацистов и гитлера любят😂
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Спасибо, кэп.
Даже для тех жирафов кто был не в курсе - в статье целый абзац об этом.
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чукча не читатель, чукча - писатель!
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Головне, що користувачі зходу знають, що то за пекельні цифри.
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На автомобиле с таким номером по Харькову любил ездить еврей Добкин. Совпадение?
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Пора бы уже надпись х у й л о высаживать😂
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Бороться с печенегами мы не бросим! Наш номер - один,четыре. восемь,восемь!
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печенеги - это кавказцы, а половцы предки татар и казахов, однако московия - это прямая наследница государства этих господствующих народов (золотой орды и хазарии), называть "отцов основателей" нынешней государственности варварами или врагами по меньшей мере бестактно и неблагодарно (от не помнящих родства потомков)!
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Господствующий народ Хазарии это евреи рахдониты.
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Не обязательно... Не надо путать вероисповедание и нацию... Точно так же можно сказать, что "господствующим народом Руси, после Владимира Великого, стали греки-византийцы...". Они ведь христианами были и принесли христианство на Русь... Иудаизм исповедали, в те времена, многие народы (в том числе и славяне-русичи)... И помешало иудаизму стать господствующей религией, наравне с исламом и христианством, одно - запрет в иудаизме миссионерства, монашества и отсутствие религиозной иерархии...
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Если точно, те печенеги - одно из племенных объединений иранского происхождения... Кстати, их потомков полно на территории Житомирщины, особенно, в старинных городах Древлянского княжества - Коростене, Олевске, Овруче. Там проживали княжеские дружинники, ходившие, с князем, в походы на обров (аваров), и печенегов. А из походов привозили не только золото, ткани, скот, но и полонянок, становившихся их жёнами и наложницами... Идёт такая, по Коростеню - высокорослая, черноволосая, кареглазая, смуглая, с тонкими чертами лица...Кардинальное отличие от сероглазых блондинок, коренастых, коротконогих жителей сельских районов...
А половецкой крови полно в среднем Поднепровье и в Карпатах... Первые - потомки половцев, создавших, путём слияния с "бродниками (изгоями-славянами), казачество. Вторые - потомки славян Карпат с половцами, служившими венгерскому королю...
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членену надо надпись уточнить "150 и больше не наливать"
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и книгу пусть выпустят "децкие и йуношеские годы *********". ну шоб и внука не обидеть невзначай ))
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Чем больше живу ,тем сильнее убеждаюсь-раша тупиковая ветвь развития цивилизации . Мозги там выжигают каленым железом уже не одну сотню лет .
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Правильно кажуть - рашка це країна з непередбачуваною історіє.

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Где 14,это 9 мая,то есть 9 число месяц 5=сумма 14,...88 это в немецком алфавите литера Н под номером 8,Heil Hitler
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Надо бы этим придуркам показать как этот ленин убивал детей в подвале. Хоть и царских,но детей таки. Штыками и прикладами. Ай,как не приятно будет им это узнать. Потом еще кислотой облил. Добрый дедушка ленин )) Не сам конечно.А приказал.Но что это меняет,для преступления.
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А потом Поклонская мироточит и на царя и на коллег его убийц...
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алло, декреты Ленина: земля - крестьянам, фабрики - рабочим, власть - советам! ничего не екает? Мальчиша-Кибальчиша еще почитайте))
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Смешно наблюдать, как в 21-м веке кучка всплывших из уголовно-гэбешноо дерьма олигархов окучивает охломассы, прикрываясь коммунистическими идеями и высосанными из пальца заслугами во второй мировой войне. Представьте себе, что было бы с Евроой и СССР, если бы США и Великобритания забила на эту тему, ораничившись защитой исключительно своих территорий и проигнорировав просьбы о помощи? Но победителю печенегов и половцев с явными признаками психического расстройства, как и всей его полоумной орде, сия простая мысль недоступна.
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Лукич пошутил, когда пообещал землю крестьянам, которую те так и не увидели. Крестьяне тоже были большие шутники и в долгу не остались - он до сих пор её тоже не видит.
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1488 ну никак не получиться (часть своруют, часть погибнет при транспортировки, посадки и уходу)! В российском Ульяновске высадят 1488 кустарников к 75-летию Победы и цветник с надписью "Ленин - 150" - Цензор.НЕТ 1086
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Думаешь? А я уже зиганул по привычке.
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Они все там чем-то болеют . Страшнее COVID-19 .
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ПЕНЗА.... В акурат до ДІДИВАІВАЛІ прийдеться.

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какая-то совершенно лишняя информация,но это лично моё мнение.Пусть воруют бюджет,высаживая цветы,пусть дрочат коллективно на памятник земляку-нормального человека это волновать не должно.
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14/88

14 Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей

88 Мы ведём борьбу за обеспечение существования и за распространение нашей расы и нашего народа. Мы ведём борьбу за обеспечение пропитания наших детей, за чистоту нашей крови, за свободу и независимость нашего отечества. Мы ведём борьбу за то, чтобы народ наш действительно мог выполнить ту историческую миссию, которая возложена на него творцом вселенной. Каждая наша мысль и каждая наша идея, вся наша наука и всё наше знание - всё должно служить только этой цели. Только с этой единственной точки зрения должны мы проверять целесообразность того или другого средства.
Число 88 является закодированным приветствием «Heil Hitler!»

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Ул'яновськ захопили нацисти з Москви.
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использовавшееся в фашистской Германии. Источник: https://censor.net.ua/n3188606\\\\\\\\\\\

идиот! совок!
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Меркель реально под КГБ - неужели ей не противны эти беснования, тем более она то знает как было на самом деле и как комми и прочие оболгали немцев. У совка техники было как у остального мира вместе взятого, но "ВНИЗАПНАнапаленамирныхдидов"(которых было ври оружии на границе почти 4млн., и еще перли 2 эшелона, вторая и третья волна). Отвратительные красножёппые макаки - в больницах как у французов в свинарниках при Наполеоне, но зато какое вяличие и скрепы - полные штаны их. мерзость
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Непонятно, зачем нам эта информация?
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Новости оттуда же.
В своем Twitter журналист и телекомментатор Уткин упомянул итальянское гражданство Соловьева и сравнил его с приматом.
«Меня не интересует мнение обезьяны, которая сбежала от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России».
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Ну и "теорий" понавыдумывали... Эта цифра - всего-лишь исчисление количества дней ведения "Великой отечественной войны"... Если-бы они признавали "Вторую Мировую", цифра была-бы больше... Используйте "Бритву Оккама" - легче будет жить...
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а что, на букву "Ч" саженцев не хватило?
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