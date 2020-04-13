 За сутки в РФ выявлено 2 558 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных превысило 18 тысяч

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале российского оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.

За последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 179 человек.

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Также по данным российского оперштаба, в оккупированном Крыму выявлен один случай заражения коронавирусом.

"Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, российская оккупационная администрация Крыма скрывает реальные данные относительно заболеваемости коронавирусом на полуострове.

По ее словам, официально в Крыму сообщили о 28 случаях коронавируса и около 200 госпитализированных с подозрением. При этом на полуострове большинству лиц, которые контактировали с инфицированными пациентами, не проводили тесты на COVID-19.