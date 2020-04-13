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 Общество, За рубежом
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 За сутки в РФ выявлено 2 558 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных превысило 18 тысяч

В России зафиксировано 2558 новых случаев коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале российского оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.

За последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 179 человек.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Десятки скорых с больными с подозрением на COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Более половины новых случаев заражения COVID-19 в Китае обнаружены у вернувшихся из России

Также по данным российского оперштаба, в оккупированном Крыму выявлен один случай заражения коронавирусом.

"Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, российская оккупационная администрация Крыма скрывает реальные данные относительно заболеваемости коронавирусом на полуострове.

По ее словам, официально в Крыму сообщили о 28 случаях коронавируса и около 200 госпитализированных с подозрением. При этом на полуострове большинству лиц, которые контактировали с инфицированными пациентами, не проводили тесты на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3188605
 
 
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я вижу камни для раши Програмером подобраны неплохо.
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НЕДОПУСТИМО МАЛО !!! За сутки в РФ выявлено 2 558 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных превысило 18 тысяч - Цензор.НЕТ 3082НАДО ПОДНАПРЯЧЬСЯ И РВАНУТЬ ,КАК ГОВОРИТСЯ ,ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ АМЕРИКУ !!! ВСЕМ КАЦАПАМ ВЗЯТЬ ПАЛКИ СО СТАЛИНЫМ И НА ПАРАД ПОБЕДОБЕСИЯ !!! За сутки в РФ выявлено 2 558 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных превысило 18 тысяч - Цензор.НЕТ 1423
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И летальных только 18,а выздоровели 179 и в Крыму одЫн заболевший?))) звиздят кацапы -там полная дура уже
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Да только у нас проверили 30 тыщ,
а в рашке 1.3 миллиона не удевительно что у них больше больных
по статистике.
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Китайці задовбались ловити тих "перевірених" російськими тестами.
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Более 18 тыс. с гаком.А гак сколько? Да так себе - 328.
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Mozno na 10 umnozat v raske kak minimum po ix danim.Realno situacija gorazdo xuze cem oni dajut.Vrut u nix takaja natura vrat ecio s ordinskix vremion За добу в РФ виявлено 2558 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість заражених перевищила 18 тисяч - Цензор.НЕТ 6627
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И это не может не радовать! Расеяне, так держать! Даешь 10000 смертей от коронавируса ежедневно! А ведь можно еще и подсобить, "заминировать" эту и др. больницы. Такое телефонное "минирование" из Украины обойдется в десяток-другой грн, каждому кто позвонит , но нанесет ущерба экономике агрессора на многие млн. деревянных.
Украинцы, звоним на расейку и "минируем"!!!
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Крым ждет на отдых расеянских граждан! Там всего несколько десятков умерших от коронавируса, так что милости просим!)))
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