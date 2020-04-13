 За сутки в РФ выявлено 2 558 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных превысило 18 тысяч

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале российского оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.
За последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 179 человек.
- Москва - 1355
- Московская область - 495
- Санкт-Петербург - 121
- Тверская область - 44
- Краснодарский край - 41
- Нижегородская область - 30
- Ростовская область - 26
- Красноярский край - 25
- Республика Башкортостан - 23
- Оренбургская область - 20
- Рязанская область - 18
- Пензенская область - 17
- Ленинградская область - 16
- Республика Мордовия - 16
- Ульяновская область - 16
- Курская область - 15
- Кабардино-Балкарская Республика - 15
- Чувашская Республика - 15
- Кировская область - 15
- Тюменская область - 14
- Хабаровский край - 14
- Владимирская область - 13
- Ставропольский край - 12
- Воронежская область - 11
- Тульская область - 11
- Республика Татарстан - 11
- Калужская область - 10
- Республика Марий Эл - 10
- Новгородская область - 8
- Новосибирская область - 8
- Архангельская область - 7
- Свердловская область - 7
- Иркутская область - 7
- Ивановская область - 6
- Липецкая область - 6
- Волгоградская область - 6
- Забайкальский край - 6
- Орловская область - 5
- Псковская область - 5
- Республика Ингушетия - 5
- Самарская область - 5
- Смоленская область - 4
- Калининградская область - 4
- Ямало-Ненецкий АО - 4
- Республика Бурятия - 4
- Томская область - 4
- Приморский край - 4
- Челябинская область - 3
- Республика Саха (Якутия) - 3
- Карачаево-Черкесская Республика - 2
- Чеченская Республика - 2
- Саратовская область - 2
- Алтайский край - 2
- Кемеровская область - 2
- Брянская область - 1
- Республика Карелия - 1
- Вологодская область - 1
- Астраханская область - 1
- Омская область - 1
- Магаданская область - 1
- Еврейская АО - 1
Также по данным российского оперштаба, в оккупированном Крыму выявлен один случай заражения коронавирусом.
"Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, российская оккупационная администрация Крыма скрывает реальные данные относительно заболеваемости коронавирусом на полуострове.
По ее словам, официально в Крыму сообщили о 28 случаях коронавируса и около 200 госпитализированных с подозрением. При этом на полуострове большинству лиц, которые контактировали с инфицированными пациентами, не проводили тесты на COVID-19.
а в рашке 1.3 миллиона не удевительно что у них больше больных
по статистике.
Украинцы, звоним на расейку и "минируем"!!!