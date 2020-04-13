 Соратник Трампа и спонсор республиканцев Чера умер от коронавируса в США. ФОТО

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Стэнли Чера, известный застройщик в Нью-Йорке и спонсор республиканцев, который был соучредителем Crown Acquisitions, умер от осложнений, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ему было 70 лет.
Сообщается, что Чера также дружил с президентом США Дональдом Трампом. По данным Федеральной избирательной комиссии, с 2016-го по 2019 год Чера пожертвовал 402,8 млн долл. организациям, занимающимся поддержкой президентства Трампа.
Также его компания Chera's Crown Acquisitions подписала несколько соглашений в 2008 году с зятем Трампа и старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером.
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c 24 марта достаточно, чтобы у умершего при жизни просто были "подозрительные симптомы", даже тест делать необязательно
удивительно (?), но с 24 марта смертность от коронавируса в США стало резко расти
Почему есть разница между смертью С коронавирусом и смертью ОТ коронавируса?
Простой пример.
У 90% населения планеты в организме есть вирус герпеса.
Если каждому умершему сделать тест на герпес, мы получим в большинстве случаев положительный результат, и таким образом по логике ВОЗ и действующих сейчас по ее распоряжению во всем мире врачей в причине смерти можно смело указать "Герпес".
Легким движением руки получаем "пандемию герпеса" с космической заражаемостью и смертностью.
Также его компания Chera's Crown Acquisitions подписала несколько соглашений в 2008 году с зятем Трампа и старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером.
Глупые американцы, срочно вызывайте наших шабуниных-наемов-лещенок, они быстро научат вас бороться с коррупцией.