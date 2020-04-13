EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  5935  25
Материалы по теме:
Все про:карантин (2965) смерть (6636) Трамп (2831) COVID-19 (3757) коронавирус (2379)

 Соратник Трампа и спонсор республиканцев Чера умер от коронавируса в США. ФОТО

В США от COVID-19 умер известный нью-йоркский застройщик и спонсор Республиканской партии Стэнли Чера, который также был близким другом президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Стэнли Чера, известный застройщик в Нью-Йорке и спонсор республиканцев, который был соучредителем Crown Acquisitions, умер от осложнений, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении.

Соратник Трампа и спонсор республиканцев Чера умер от коронавируса в США 01

Отмечается, что ему было 70 лет.

Сообщается, что Чера также дружил с президентом США Дональдом Трампом. По данным Федеральной избирательной комиссии, с 2016-го по 2019 год Чера пожертвовал 402,8 млн долл. организациям, занимающимся поддержкой президентства Трампа.

Также его компания Chera's Crown Acquisitions подписала несколько соглашений в 2008 году с зятем Трампа и старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером.

Читайте также: Трамп пригрозил санкциями странам, не желающим забирать своих граждан из США: Несут неприемлемые риски для американцев

Источник: https://censor.net.ua/n3188604
 
 
 Топ комментарии
 
умер от осложнений, связанных с COVID-19

заголовок не соответствует содержанию статьи
 показать весь комментарий
 
Коронавирус косит старых пердунов, не зря 69 летнее хуйло спряталось со зрелым мальчиком в бункере😂
 показать весь комментарий
 Антон Татарніков
Все умирают именно от осложнений, а не самого вируса. Однако в заголовках об этом практически никто не пишет. В том числе и CNN - A New York real estate mogul and friend of President Trump has died of coronavirus.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Трамп и команда - не плохие ребята вроде.
 показать весь комментарий
 
 
умер от осложнений, связанных с COVID-19

заголовок не соответствует содержанию статьи
 показать весь комментарий
 
 
Скоріше: тест померлого дав позитивний результат.
 показать весь комментарий
 
 
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf

c 24 марта достаточно, чтобы у умершего при жизни просто были "подозрительные симптомы", даже тест делать необязательно
удивительно (?), но с 24 марта смертность от коронавируса в США стало резко расти
 показать весь комментарий
 
Ну, в Нью-Йорку так більше 400 чоловік на день померало.
 показать весь комментарий
 Антон Татарніков
Все умирают именно от осложнений, а не самого вируса. Однако в заголовках об этом практически никто не пишет. В том числе и CNN - A New York real estate mogul and friend of President Trump has died of coronavirus.
 показать весь комментарий
 
 
я в курсе, напрямую от коронавируса умирает всего 10% от официального их количества

Почему есть разница между смертью С коронавирусом и смертью ОТ коронавируса?
Простой пример.
У 90% населения планеты в организме есть вирус герпеса.
Если каждому умершему сделать тест на герпес, мы получим в большинстве случаев положительный результат, и таким образом по логике ВОЗ и действующих сейчас по ее распоряжению во всем мире врачей в причине смерти можно смело указать "Герпес".
Легким движением руки получаем "пандемию герпеса" с космической заражаемостью и смертностью.
 показать весь комментарий
 
 
Більшість померла від старості і серьйозних проблем зі здоров'ям. Просто, лікарям тепер легше все списати на коронавірус ніж на свою невдачу.
 показать весь комментарий
 
 
Ну это мафиози со стажем Соратник Трампа и спонсор республиканцев Чера умер от коронавируса в США - Цензор.НЕТ 505и сразила его не пуля киллера а фигня которую и в микроскоп-то с трудом разглядишь ..
 показать весь комментарий
 
Нихрена его в обычный оптический микроскоп не видно.
 показать весь комментарий
 
Судя по последним публикациям СМИ раньше люди или вечно. Ну там бывало кто утонет или ножами друг друга потыкают. Но вот пришла СМЕРТЬ! КОРОНАВИРУС! И люди начали умирать на коленях.... Видите! Смотрите! Ещё один умер! УМЕР! Жил бы и жил вечно а тут бах - и Ковид.
 показать весь комментарий
 
Коронавирус косит старых пердунов, не зря 69 летнее ***** спряталось со зрелым мальчиком в бункере😂
 показать весь комментарий
 
 
Йооо! Так это из этого бункера Зеленский волосики пишет! А кто тот кто в наморднике с нашими бойцами фоткаться?????
 показать весь комментарий
 
а ты кто? Молодое бздо? Безбатченко???
 показать весь комментарий
 
Китайський вірус націлений проти сильних цього світу. Це ж тепер ні пересадки органів, ні імплантантів не зробиш.
 показать весь комментарий
 
и нацелили его бедняки из китайских деревень. всё продумали гады необразованные.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь Трамп ему ничем не обязан. Совпадение? Не думаю.
 показать весь комментарий
 
точно, Трамп его лично заразил. ну ты раскусил Трампа. и доказательства шикарны.
 показать весь комментарий
 
По данным Федеральной избирательной комиссии, с 2016-го по 2019 год Чера пожертвовал 402,8 млн долл. организациям, занимающимся поддержкой президентства Трампа.
Также его компания Chera's Crown Acquisitions подписала несколько соглашений в 2008 году с зятем Трампа и старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером.

Глупые американцы, срочно вызывайте наших шабуниных-наемов-лещенок, они быстро научат вас бороться с коррупцией. Соратник Трампа і спонсор республіканців Чера помер від коронавірусу в США - Цензор.НЕТ 7671
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх