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 Троих священников оштрафовали за скопление людей в храме на Вербное воскресенье, - Аваков

Административные штрафы наложены на троих священнослужителей, материалы по еще 12 случаям в настоящее время изучаются правоохранителями.

Об этом в Twitter сообщил глава МВ Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но .. имейте же совесть!" - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что по последним данным МОЗ, Черновицкая область существенно опережает другие регионы по количеству больных Covid-19, однако 12 апреля в Вербное воскресенье возле храмов в Черновцах достаточно людно.

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Троих священников оштрафовали за скопление людей в храме на Вербное воскресенье, - Аваков 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188603
 
   
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"6 квітня о 12 годині чоловік перебував на зупинці громадського транспорту села Нагоряни без захисної маски. Патрульна поліція вважає, що він порушив вимоги урядової постанови про запобігання поширення короновірусу.
Чоловік пояснив, що не мав змоги купити в селі захисну маску чи виготовити її, тому перебував без маски на обличчі, про що жалкує, розкаюється. Безкоштовно маску йому ніхто не пропонував.
Суд вирішив закрити справу за відсутністю адмінправопорушення.
З пояснень громадянина вбачається,що він перебував у громадському місці без маски через відсутність грошей на її придбання та через неможливість виготовити її самостійно.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, - за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також коштів фізичних осіб.
У матеріалах справи відсутні докази, що громадянин, відповідно до закону, за власні кошти зобов'язаний придбати чи виготовити засіб індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисну маску, чи йому було профінансовано з бюджету витрати на придбання чи виготовлення таких і за цих умов він порушив заборону з 6 квітня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. перебувати в громадських місцях без респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно.
Крім того, суд зазначив, що на даний час в Україні не визначені медичні критерії та не прийняті нормативно правові акти щодо випадків та необхідності носіння засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски для захисту органів дихання, у тому числі виготовлених самостійно громадянами.
На завершення суд зіслався на ст.62 Конституції України, що усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь."

Шах і мат маскараду.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 17 ч.


БУДЬМО УВАЖНІ (с)
"Ой ковіде-ковідоньку, ковіде-ковіде,
Не так видно тотих хорих, як тотих, що гниди..." (с)
Адже ми не забули, що російсько-українська війна триває - не тільки там, де за березень убито 14 наших воїнів (а з початку року - 44)? Ми ж не думаємо, ніби в московському генштабі НЕ працюють над тим, як скористатись пандемією для проведення в Україні своїх спецоперацій, див.відео з Рівного в першому коментарі?..
Москві ПОТРІБЕН вибух в Україні епідемії. Дуже. І Великдень (власне, весь Страсний тиждень) - ідеальна нагода, щоб такий вибух забезпечити. Особливо коли є на те "свій" ресурс.

І тому обидві наші Церкви київської традиції - ПЦУ і УГКЦ - сьогодні святкують в'їзд Христа в Єрусалим дистанційно, щоб нікого з своїх вірян не наражати на ризик, - а московські бійці зараженого патріархату (в якому вже 3 взводи "батюшок" злягло з коронавірусом!) продовжують, як бачимо, не зважаючи ні на урядові постанови, ні на пошесть у власних лавах, збирати людей до гурту, щоб нести вірус у маси((. І поліції, яка вп'ятнадцятьох ганяється за голим плавцем по пустирю, при цьому чомусь не видно. (Тут надвоє баба ворожила: або Москва напряму контролює Авакова, або місцеву владу - через своє ФСБ МП, чи як там ще, - то вже подробиці, суть від яких не міняється: на нас, з усією правдоподібністю, чекає важкий випробувальний тиждень, істинно - Страсний. )
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Принаймні я тепер, після цього "страху і огиди з Рівного", буду роззиратися, як грибник, що, загледівши серед галяви здоровенного білого, починає шукати довкола ще грибів, "по грибниці", - якщо моя підозра слушна і Москва дійсно задумала влаштувати нам "ПОШЕСНИЙ ВЕЛИКДЕНЬ", то на цьому тижні в нашому інформпросторі має повибухати трохи московських "консерв", націлених і на інші суспільні "бульбашки" - на тих, хто НЕ ходить до церков МП, - з тією самою метою: створити під Великдень (уже під іншими приводами) якомога більше масових зібрань.
Це можуть бути виступи "лідерів громадської думки" з закликами, напр., збиратися в парках-чи-де-там-ще проти абсурдних (і справді ж!) "карантинних заходів" уряду; можуть бути якісь чергові політичні провокації абощо, - та мало що може бути, що, взяте саме по собі, може виглядати безвідносним до війни та московської спецури (в Бергамо, нагадаю, був футбол, якого вирішили не скасовувати, а в Валенсії карнавал!), - але я тепер матиму чіткий маркер, кого варто слухати, а кого ні: якщо в питанні масових зібрань під час карантину людина займає ту саму позицію, що ПЦУ й УГКЦ, - ок, постою-послухаю, якщо ж ту саму, за збігом)), що й Московський патріархат - до побачення, чим би той збіг не пояснювано.
Ось так усе просто.
"Якщо у вас паранойя, це не значить, що за вами не стежать", каже амер. прислів'я. Може, в мене й паранойя, - але я з дитинства знаю, що в 1920 р. мого діда-добровольця вибило з лав УНР не поранення - а ТИФ. Дід вважав, що то була бактеріологічна війна, і що через неї ми й програли, - і я починаю тепер думати, що, може, він не так і помилявся. А вже про те, що в 1947-му проти українських повстанців НКВД застосовував бактеріологічну зброю, свідчень збереглося більш ніж досхочу. Не бачу жодних причин, чому цим разом противник відмовиться скористатися зброєю, що сама йде йому до рук.
Тож "будьмо уважні", як кажуть у церквах)).
З Вербною неділею всіх християн східного обряду!
And Happy Easter to all the rest!
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"6 квітня о 12 годині чоловік перебував на зупинці громадського транспорту села Нагоряни без захисної маски. Патрульна поліція вважає, що він порушив вимоги урядової постанови про запобігання поширення короновірусу.
Чоловік пояснив, що не мав змоги купити в селі захисну маску чи виготовити її, тому перебував без маски на обличчі, про що жалкує, розкаюється. Безкоштовно маску йому ніхто не пропонував.
Суд вирішив закрити справу за відсутністю адмінправопорушення.
З пояснень громадянина вбачається,що він перебував у громадському місці без маски через відсутність грошей на її придбання та через неможливість виготовити її самостійно.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, - за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також коштів фізичних осіб.
У матеріалах справи відсутні докази, що громадянин, відповідно до закону, за власні кошти зобов'язаний придбати чи виготовити засіб індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисну маску, чи йому було профінансовано з бюджету витрати на придбання чи виготовлення таких і за цих умов він порушив заборону з 6 квітня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. перебувати в громадських місцях без респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно.
Крім того, суд зазначив, що на даний час в Україні не визначені медичні критерії та не прийняті нормативно правові акти щодо випадків та необхідності носіння засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски для захисту органів дихання, у тому числі виготовлених самостійно громадянами.
На завершення суд зіслався на ст.62 Конституції України, що усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь."

Шах і мат маскараду.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 17 ч.


БУДЬМО УВАЖНІ (с)
"Ой ковіде-ковідоньку, ковіде-ковіде,
Не так видно тотих хорих, як тотих, що гниди..." (с)
Адже ми не забули, що російсько-українська війна триває - не тільки там, де за березень убито 14 наших воїнів (а з початку року - 44)? Ми ж не думаємо, ніби в московському генштабі НЕ працюють над тим, як скористатись пандемією для проведення в Україні своїх спецоперацій, див.відео з Рівного в першому коментарі?..
Москві ПОТРІБЕН вибух в Україні епідемії. Дуже. І Великдень (власне, весь Страсний тиждень) - ідеальна нагода, щоб такий вибух забезпечити. Особливо коли є на те "свій" ресурс.

І тому обидві наші Церкви київської традиції - ПЦУ і УГКЦ - сьогодні святкують в'їзд Христа в Єрусалим дистанційно, щоб нікого з своїх вірян не наражати на ризик, - а московські бійці зараженого патріархату (в якому вже 3 взводи "батюшок" злягло з коронавірусом!) продовжують, як бачимо, не зважаючи ні на урядові постанови, ні на пошесть у власних лавах, збирати людей до гурту, щоб нести вірус у маси((. І поліції, яка вп'ятнадцятьох ганяється за голим плавцем по пустирю, при цьому чомусь не видно. (Тут надвоє баба ворожила: або Москва напряму контролює Авакова, або місцеву владу - через своє ФСБ МП, чи як там ще, - то вже подробиці, суть від яких не міняється: на нас, з усією правдоподібністю, чекає важкий випробувальний тиждень, істинно - Страсний. )
 показать весь комментарий
 
 
Принаймні я тепер, після цього "страху і огиди з Рівного", буду роззиратися, як грибник, що, загледівши серед галяви здоровенного білого, починає шукати довкола ще грибів, "по грибниці", - якщо моя підозра слушна і Москва дійсно задумала влаштувати нам "ПОШЕСНИЙ ВЕЛИКДЕНЬ", то на цьому тижні в нашому інформпросторі має повибухати трохи московських "консерв", націлених і на інші суспільні "бульбашки" - на тих, хто НЕ ходить до церков МП, - з тією самою метою: створити під Великдень (уже під іншими приводами) якомога більше масових зібрань.
Це можуть бути виступи "лідерів громадської думки" з закликами, напр., збиратися в парках-чи-де-там-ще проти абсурдних (і справді ж!) "карантинних заходів" уряду; можуть бути якісь чергові політичні провокації абощо, - та мало що може бути, що, взяте саме по собі, може виглядати безвідносним до війни та московської спецури (в Бергамо, нагадаю, був футбол, якого вирішили не скасовувати, а в Валенсії карнавал!), - але я тепер матиму чіткий маркер, кого варто слухати, а кого ні: якщо в питанні масових зібрань під час карантину людина займає ту саму позицію, що ПЦУ й УГКЦ, - ок, постою-послухаю, якщо ж ту саму, за збігом)), що й Московський патріархат - до побачення, чим би той збіг не пояснювано.
Ось так усе просто.
"Якщо у вас паранойя, це не значить, що за вами не стежать", каже амер. прислів'я. Може, в мене й паранойя, - але я з дитинства знаю, що в 1920 р. мого діда-добровольця вибило з лав УНР не поранення - а ТИФ. Дід вважав, що то була бактеріологічна війна, і що через неї ми й програли, - і я починаю тепер думати, що, може, він не так і помилявся. А вже про те, що в 1947-му проти українських повстанців НКВД застосовував бактеріологічну зброю, свідчень збереглося більш ніж досхочу. Не бачу жодних причин, чому цим разом противник відмовиться скористатися зброєю, що сама йде йому до рук.
Тож "будьмо уважні", як кажуть у церквах)).
З Вербною неділею всіх християн східного обряду!
And Happy Easter to all the rest!
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https://www.mk.ru/social/2020/04/05/zarazhenie-koronavirusom-cherez-kanalizaciyu-v-domakh-priznano-realnym.html

ва вы и дальше сидите по норам и заражайтесь через канализационные системы.
Коронавирус выявляется не только в носоглотке, но и в фекалиях заболевших людей. Возможно ли заражение COVID-19 через канализацию? Есть свидетельства и исследования, подтверждающие: да, это возможно. Тогда получается, что жители многоквартирных домов, где есть больные коронавирусом соседи, рискуют подвергнуться заражению через "запахи" из чужого жилья.
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Аваков за ряженых педофилов взялся😂
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5 minut podysal etim vozduxom v cerkvi i virus garantirovan jesli jest tam xotia 1 bolnoj.
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Наконец то Авакяновцы проснулись, когда через церковь пошла куча заражений.
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Пізно,аваков,пити Боржомі,якщо "нирки відвалилились" ((
Тепер ситуацію можна врятувати,оголосивши на п"ятницю-понеділок комендантську годину.

штраф-17 000 для України все-таки суттєвий..
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Тільки не св'ященників , а попів . В московській церкві є попи і батюшки . Св'ященників в них немає 😁
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От того, что церквоь не московская, те сказки что там рассказывают, внезапно становятся не сказками?

Это такие же сказки и лохотрон. Просто менее зловредный. Но все равно лохотрон.
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Битва аваковских соколов с гундяевскими рабами Трьох священників оштрафували за скупчення людей у храмі на Вербну неділю, - Аваков - Цензор.НЕТ 7828
Тут попкорном не обойтись.
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Какой патриархат выполняет план по заражению???
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