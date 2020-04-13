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 Политика Украины
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Все про:ВР (24781) внеочередное заседание (112) Слуга народа (801) Шинкаренко Иван (2)

 Фракция "СН" соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп Шинкаренко

В понедельник в 17:00 фракция партии "Слуга народа" соберется на заседание.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Иван Шинкаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Следующее заседание (внеочередное заседание Верховной Рады. - Ред.) у нас планируется в среду и сегодня вечером будет фракция, на которой будем обсуждать все вопросы, возможно какие-то вопросы не успеем проголосовать (в понедельник. - Ред.) - перенесём на среду", - заявил Шинкаренко в понедельник .

"По заседаниям у нас обычно все меняется, но я чувствую серьезный настрой, чтобы это произошло именно в среду", - добавил Шинкаренко.

По словам нардепа, на внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится в понедельник в 14:00, ожидают президента Владимира Зеленского.

Читайте также: Следующее внеочередное заседание Рады может состояться завтра, - "слуга народа" Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/n3188600
 
 
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"серьезный настрой" ? Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 3273 Опять что-то начнут продавать или отступать ? Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 1107
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Цена за баррель нефти 31,02,РАБссия перестала вставать с кален Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 4856
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Не всем еще раздали бабки за голосование по бюджету без возражений? Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 3564
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"серьезный настрой" ? Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 3273 Опять что-то начнут продавать или отступать ? Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 1107
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пандемия в мире - а слуги шо не слышали - вот такие слуги у нас - противно
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Правильно - Рада собирается, депутаты получают своё довольствие...
Работники других секторов обязаны сидеть по домам, не имея возможности зарабатывать честным трудом.
Как это понимать? Или депутатам постановление кабМИНа №255 от 02.04.2020 не указ? Они не граждане Украины?
Чего такого знаменательного надо принять во время карантина?
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Испания закончила Карантин,завтра все на работу
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После 26 апреля правительство Испании надеется, что страна начнет возвращаться к "нормальной жизни", а ограничения будут постепенно отменены.
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Строителям и бизнеменам уже все отменяется с завтрашнего дня
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Сейчас опять попрут заражённые и опять на карантин....
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Не всем еще раздали бабки за голосование по бюджету без возражений?
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Цена за баррель нефти 31,02,РАБссия перестала вставать с кален
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тема засідання: камуфльована маска для Зеленського, бо палиться
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Серьёзньій настрой - єто сколько в купюрах? Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 3836
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Зеле надо примерить Паранджу Гюльчатай... Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 5527
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А где же ваш хвалёный дурборежим Фракція збереться сьогодні о 17:00. Позачергове засідання Ради заплановано на середу, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 7399 ..?? Когда никаких угроз и вызовов стране небыло , вы работали в турборежиме , теперь когда нужно принимать решения оперативно , вы заседаете - " после дождичка , в четверг" .
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