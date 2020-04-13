 Фракция "СН" соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп Шинкаренко

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Иван Шинкаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Следующее заседание (внеочередное заседание Верховной Рады. - Ред.) у нас планируется в среду и сегодня вечером будет фракция, на которой будем обсуждать все вопросы, возможно какие-то вопросы не успеем проголосовать (в понедельник. - Ред.) - перенесём на среду", - заявил Шинкаренко в понедельник .
"По заседаниям у нас обычно все меняется, но я чувствую серьезный настрой, чтобы это произошло именно в среду", - добавил Шинкаренко.
По словам нардепа, на внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится в понедельник в 14:00, ожидают президента Владимира Зеленского.
Работники других секторов обязаны сидеть по домам, не имея возможности зарабатывать честным трудом.
Как это понимать? Или депутатам постановление кабМИНа №255 от 02.04.2020 не указ? Они не граждане Украины?
Чего такого знаменательного надо принять во время карантина?