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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Общество, За рубежом
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 Более половины новых случаев заражения COVID-19 в Китае обнаружены у вернувшихся из России

В Китае 12 апреля более половины новых случаев заражения коронавирусом выявлено у граждан, вернувшихся из России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Так, 51 случай зафиксирован в аэропорту Шанхая у пассажиров с московского рейса. Еще 21 случай выявлен в одной из провинций у китайцев, прибывших из Москвы через Владивосток. Всего за последние сутки в КНР выявлено около 100 случаев COVID-19.

Агентство Bloomberg отмечает, что в апреле китайские врачи в провинции на северо-востоке страны выявили более ста случаев инфицирования у китайских граждан, прибывших из России через сухопутную границу.

В Китае сейчас ограничено международное авиасообщение для предотвращения дальнейшего развития эпидемии. Многие граждане вынуждены возвращаться на родину по суше. На фоне этого Россия может стать одним из новых источников заражения для жителей КНР, пишет Bloomberg.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ноябрь 2020 года: в Китае назвали сроки второй волны коронавируса в мире

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в Китае в декабре прошлого года. Центром эпидемии стал город Ухань – административный центр провинции Хубэй. С конца января город находился в полной изоляции. На сегодняшний день карантин снят.

С начала эпидемии в Китае выявлено более 82 тысяч заражений коронавирусом нового типа, число погибших превысило 3300.

США и страны Запада полагают, что Пекин может скрывать реальные данные о выявленных случаях заражения и погибших пациентах. Китайские власти это отвергают.

Источник: https://censor.net.ua/n3188599
 
   
 Топ комментарии
 
паРаша туда его и завезла изначально - и к гадалке не ходи.
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паРаша туда его и завезла изначально - и к гадалке не ходи.
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Кацарылые скрывают сколько зараженных и дохлых что не удивительно-- пусть все ******** повыздыхают Более половины новых случаев заражения COVID-19 в Китае обнаружены у вернувшихся из России - Цензор.НЕТ 9674
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А потом они вместе начали бороться с пандемией.
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Только никто никого не заражал, скорее, обнаружили новый, а, может, и не новый, вирус...
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У 14 столітті відбулася одна з найстрашніших в історії людства епідемія чуми. Усього за кілька років, від 1347 до 1351-го, загинуло щонайменше 25 мільйонів осіб - це більше ніж третина усього населення Європи. Спершу вважалося, що вона мала свої витоки у Китаї, а вже згодом поширилася на захід вздовж торговельних шляхів до Європи.
Проте нове дослідження доводить, що насправді джерелом Середньовічної чуми була Росія. https://tsn.ua/svit/chuma-z-rosiyi-znischila-bilshu-chastinu-yevropeyciv-yak-ce-stalosya-ta-chi-**********-lyudstvu-nova-pandemiya-1423035.html
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"Да што ви такое говорите - ви все вриоте потому что боитесь парада пабеди которий ***** обязательно проведет чтоб враги кацапстана боялись! Ми половцев победили - и коронавирус победим! Слава *****!!!"
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Насади дида на палку, не будь фошиздом!
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***** - воєнний і політичний міжнародний злочінець якого давно потрібно публічно стратити як садама хусейна...
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А сколько короновирусных ватников привезли недавно из Мацквы в Киев *поездом дружбы*?
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осуществит таки раша мичту дидов - догонит и перегонит омерику, ну хоть по коронавирусу! так держать внучки! )
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Це свідчення якості російських тестів, можна хоч млрд зробити і корону не знайти.
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Грязные лаптеноги распостраняют коронавирус по всему миру. Похоже, что пожар на "Векторе" в Новосибирске сделал своё дело.
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Ну да...удар русскіх богов...у Россії нема біологічної зброї?
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масштабы эпидемии в крае лишнехромосомных по всей видимости огромны, поэтому их "самоизоляция" до задницы (бесполезна и безтолкова)!
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Напомним, распространение коронавируса нового типа началось 16 сентября 2019 года на расийском новосибирске.
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