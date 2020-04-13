 Более половины новых случаев заражения COVID-19 в Китае обнаружены у вернувшихся из России

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Так, 51 случай зафиксирован в аэропорту Шанхая у пассажиров с московского рейса. Еще 21 случай выявлен в одной из провинций у китайцев, прибывших из Москвы через Владивосток. Всего за последние сутки в КНР выявлено около 100 случаев COVID-19.

Агентство Bloomberg отмечает, что в апреле китайские врачи в провинции на северо-востоке страны выявили более ста случаев инфицирования у китайских граждан, прибывших из России через сухопутную границу.

В Китае сейчас ограничено международное авиасообщение для предотвращения дальнейшего развития эпидемии. Многие граждане вынуждены возвращаться на родину по суше. На фоне этого Россия может стать одним из новых источников заражения для жителей КНР, пишет Bloomberg.

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Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в Китае в декабре прошлого года. Центром эпидемии стал город Ухань – административный центр провинции Хубэй. С конца января город находился в полной изоляции. На сегодняшний день карантин снят.

С начала эпидемии в Китае выявлено более 82 тысяч заражений коронавирусом нового типа, число погибших превысило 3300.

США и страны Запада полагают, что Пекин может скрывать реальные данные о выявленных случаях заражения и погибших пациентах. Китайские власти это отвергают.