 Дела Майдана: завершено расследование о совершении милиционером преступлений против майдановцев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что в течение декабря 2013 - февраля 2014 подозреваемый безосновательно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста. Также бывший милиционер подал в районный суд города Киева ходатайства об избрании в отношении потерпевших пресечения в виде содержания под стражей, которые судом противоправно были удовлетворены.

Бывший следователь милиции подозревается в:



- злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины);

- служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);

- привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины);

- незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас сторона защиты и потерпевшие знакомятся с материалами производства, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

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