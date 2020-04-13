EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  1835  17
Материалы по теме:
Все про:милиция (2692) преступления против Майдана (127) ГБР (1110)

 Дела Майдана: завершено расследование о совершении милиционером преступлений против майдановцев

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего старшего следователя районного управления Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что в течение декабря 2013 - февраля 2014 подозреваемый безосновательно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста. Также бывший милиционер подал в районный суд города Киева ходатайства об избрании в отношении потерпевших пресечения в виде содержания под стражей, которые судом противоправно были удовлетворены.

Бывший следователь милиции подозревается в:

- злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины);
- служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);
- привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины);
- незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас сторона защиты и потерпевшие знакомятся с материалами производства, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обвинил ГБР во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014 года: "Побоище в Мариинском парке началось не после обеда, а утром"

Источник: https://censor.net.ua/n3188597
 
 
 Топ комментарии
 
Знайшли лише одного винуватого, а всі інші білі та пухнасті? Тепер йому присудять мінімальний термін і справа закрита! Це просто відмазка зевлади, щоб її не звинувачували в упередженості.
 показать весь комментарий
 
вот и козел отпущения нарисовался
 показать весь комментарий
 
теперь дело за протестующими я так понял
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
теперь дело за протестующими я так понял
 показать весь комментарий
 
 
Знайшли лише одного винуватого, а всі інші білі та пухнасті? Тепер йому присудять мінімальний термін і справа закрита! Це просто відмазка зевлади, щоб її не звинувачували в упередженості.
 показать весь комментарий
 
 
Он конечно будет пенится, но им нужен козёл отпущения, чтоб по беспределу посадить майдановцев, изображая справедливость.
 показать весь комментарий
 
Ахахах, нашли кого под танк кинуть, а дальше понеслась активистов мочить...
 показать весь комментарий
 
 
Вот еще виновного нашли. Скоро он присоединиться к тем неисчислимым толпам преступников перед Майданом, посаженных за 5 лет патриотом и реформатором Порошенко
 показать весь комментарий
 
 
Потрошина гнида пришедшая на крови Майдана к власти 5 лет грабила Украину и не одного мусора за Майдан так и не посадила. Садят при зе.
И мне интересно за бесчинства мусоров при карантине их тоже будут судить аж через 6 лет?
 показать весь комментарий
 
практически всех мусоров, которых закрыли при порошенко выпустили при зеленском.
 показать весь комментарий
 
 
Ну не выпустили, а обменяли. А вот при потрохе выпустили командира чёрной сотни и он сбежал в парашу.
 показать весь комментарий
 
 
більшість мусорів випустили якраз при Порошенко. Згатайте хочаб Садовника з компашкою.
 показать весь комментарий
 
 
как там обостоят дела с рыговскими титушками, которые убили в мариинском парке 23 человека?
 показать весь комментарий
 
 
Ну с этими будет так же, как с сепарами и добробатами... Сепарам - условные, поруки, смешные сроки... Добробатам - как Торнадо - лет по 12!!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх