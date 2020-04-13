 Дела Майдана: завершено расследование о совершении милиционером преступлений против майдановцев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следствием установлено, что в течение декабря 2013 - февраля 2014 подозреваемый безосновательно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста. Также бывший милиционер подал в районный суд города Киева ходатайства об избрании в отношении потерпевших пресечения в виде содержания под стражей, которые судом противоправно были удовлетворены.
Бывший следователь милиции подозревается в:
- злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины);
- служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);
- привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины);
- незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).
Сейчас сторона защиты и потерпевшие знакомятся с материалами производства, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.
И мне интересно за бесчинства мусоров при карантине их тоже будут судить аж через 6 лет?