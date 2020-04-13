 Средний уровень накоплений в Госрезерве Украины составляет 3% от нормы, - глава агентства Погорелый

Об этом глава Госрезерва Ярослав Погорелый сообщил "Обозревателю" в интервью, передает Цензор.НЕТ.



"Средний уровень накоплений в государственном материальном резерве составляет 3% от нормы накопления. Для его восстановления необходима сумма в размере 30% расходов бюджета на выплату пенсии в 2020 году. Это нереально. Необходимо пересматривать номенклатуру. У нас до сих пор на складах лежат товары из СССР", – сказал он.

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В качестве примера глава Госрезерва назвал противогазы для лошадей.



"Это все 70-е годы. Их заложили при Союзе, когда был сформирован мобилизационный резерв, потому что были государственные производства. И вот они хранятся, потому что никому не нужны, и их невозможно реализовать", – объяснил Погорелый.



По его словам, кредиторская задолженность системы Госрезерва составляет сейчас порядка 1 млрд грн, а дебиторская – 2,5 млрд грн.



Госрезерв является органом власти, деятельность которого координируется Кабинетом Министров Украины. Объекты хранения Госрезерва – продовольствие, нефтепродукты, промышленные товары, сырье и несколько тысяч наименований мобилизационного резерва.