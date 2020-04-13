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 Политика Украины
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Все про:Госрезерв (41) Погорелый (4)

 Средний уровень накоплений в Госрезерве Украины составляет 3% от нормы, - глава агентства Погорелый

В системе Государственного агентства резервов Украины до сих пор хранятся противогазы для лошадей, которые никому не нужны и поэтому их невозможно продать.

Об этом глава Госрезерва Ярослав Погорелый сообщил "Обозревателю" в интервью, передает Цензор.НЕТ.

"Средний уровень накоплений в государственном материальном резерве составляет 3% от нормы накопления. Для его восстановления необходима сумма в размере 30% расходов бюджета на выплату пенсии в 2020 году. Это нереально. Необходимо пересматривать номенклатуру. У нас до сих пор на складах лежат товары из СССР", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": То ли неизвестные захватывали здание и спрашивали, где маски, то ли общественники приходили передать заявление, - Госрезерв и полиция разошлись в версиях

В качестве примера глава Госрезерва назвал противогазы для лошадей.

"Это все 70-е годы. Их заложили при Союзе, когда был сформирован мобилизационный резерв, потому что были государственные производства. И вот они хранятся, потому что никому не нужны, и их невозможно реализовать", – объяснил Погорелый.

По его словам, кредиторская задолженность системы Госрезерва составляет сейчас порядка 1 млрд грн, а дебиторская – 2,5 млрд грн.

Госрезерв является органом власти, деятельность которого координируется Кабинетом Министров Украины. Объекты хранения Госрезерва – продовольствие, нефтепродукты, промышленные товары, сырье и несколько тысяч наименований мобилизационного резерва.

Источник: https://censor.net.ua/n3188596
 
   
 Топ комментарии
 
такая маска будет органично смотреться на вислюке оманськом та его шобле Средний уровень накоплений в Госрезерве Украины составляет 3% от нормы, - глава агентства Погорелый - Цензор.НЕТ 4597
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Танцюристам нікчемам завжди будуть або папєрєднікі або вірус або пожежі заважати.
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именно из госрезерва списывали мед.маски по цене ветоши и продавали заграницу.. Как и изьятие зерновых - с осени 2019 в особо крупных объемах...
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Танцюристам нікчемам завжди будуть або папєрєднікі або вірус або пожежі заважати.
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А посередине наверное осел Оманский? Мировой лидер всех ослов!
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такая маска будет органично смотреться на вислюке оманськом та его шобле Средний уровень накоплений в Госрезерве Украины составляет 3% от нормы, - глава агентства Погорелый - Цензор.НЕТ 4597
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именно из госрезерва списывали мед.маски по цене ветоши и продавали заграницу.. Как и изьятие зерновых - с осени 2019 в особо крупных объемах...
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У нової команди найперше питання - що б таке продати?
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и вечный ТОСТ любой "власти": что бы у нас ВСЕ было - а нам за это ничего не было...
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Но потом появилось вот такое Держрезерв відвантажив МОЗ майже 10 мільйонів медичних масок 26.03.2020. До сих пор непонятно, почему медики их так и не увидели. Вообще на сайте Госрезерва можно найти много чего, что на голову не налезает. Оказывается во всем виноваты лошадиные противогазы.
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Едем дальше........ Окрім того, були також передані 69 портативні апарати штучної вентиляції легенів, 1180 ручні дихальні апарати, 3 рентгенівські комплекси, 1350 пульсометрів, 34 кисневі концентратори. Загалом Держрезерв передав Міністерству охорони здоров'я матеріальних цінностей на суму майже 69 млн грн. ГДЕЕЕЕ.............????
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Протигази для коней підійдуть і віслюку.
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Т.е. фактически они подходят 73% населения! А мыт им респираторы найти не можем. Вот оно!
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Невозможно продать! А вы пробовали?!
Как во всех нормальных странах делают - выложите на торги, аукцион...Если не все продастся, то часть уж точно! Всегда найдутся любители экзотики минувшей эпохи.
Я бы может такой противогаз прикупил по приколу
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У постапокаліптичний час ці протигази ************ - хомо знищить саме себе, а коні еволюціонують до розумних форм буття і почнуть правити планетою.))
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У них хорошо получается только с собаками!
Средний уровень накоплений в Госрезерве Украины составляет 3% от нормы, - глава агентства Погорелый - Цензор.НЕТ 3668
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А чем наполнять, если сотни миллиардов долларов выводится в офшоры. Что сделал осел Оманский, чтобы изменить ситуацию, ноль. Он президент своего кармана и все.
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Зелёный плесень все разворовала!!!))
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архивы не горят - было б желание....., но своровавший лямы - всегда готов поделится, если шо Средний уровень накоплений в Госрезерве Украины составляет 3% от нормы, - глава агентства Погорелый - Цензор.НЕТ 7479
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Стесняюсь спросить, где отчет Госрезерва по выданным маскам, защитным костюмам?
Нахрена народу Украины Госрезерв, в котором непонятно что хранится и кому выдается??
???
Пусть олигархи за свои денежки покупают все в Госрезерв, если этот Госрезерв потом только их и обеспечивает!
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Ни, ни ни... Про это они скромно умолчали, а вот про противогазы для лошадей можно и потрындеть...
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"противогазы для лошадей" - пусть их подарят лавруше с Захеровой. Им они нужнее.
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хто понесе відповідальність - кого розстріляють...( при цьому не розкрита тема - хто , куди, скільки та чого - із того що було...)
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Отдать противогазы для ослов - ослам тоеть избирателям Зеленского!
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противогазы рассчитаны на большие головы... и с мозгами.
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сколько ему надо? праздничный и ежедневный... всех не осилит.....
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еще пару вирусов - и лошадиные противогазы будут торговаться на аукционе по цене бутылки воды,... а последняя - по цене нынешнего феррари...
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В Голливуд дорого продать... там нужен атрибут для фильмов про апокалипсис...
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На то он и госрезерв что там всё есть.Иди оттуда нахер,кретин.
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Ще коли був президентом Кучма то в держрезерві залишились ті ж противогази для коней і редуктори для вертольотів.Влада мародерів і шахраїв.
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противогазы для лошадей,которых в Украине практически нет.
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Відомо, що на сьогодні в Україні налічується 300 тис. голів коней, з яких близько 3,1 тис. голів - племінних. З 2003 до 2017 років поголів'я зменшилося у два рази з 683 тис.
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Понятно...... наличие противогазов для лошадей спровоцировало списание масок и защитных халатов. Середній рівень накопичень у Держрезерві України становить 3% від норми, - глава агентства Погорілий - Цензор.НЕТ 6110 Не говоря про все остальное, что разграбили.
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Все что можно продали. А противогазы для лошадей никому не нужны и их невозможно продать. Поэтому они и остались. Кто б сомневался. Интересно, когда и при ком госрезерв начали продавать? Вот бы таблицу увидеть.
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Всегда , и при всех . Там такие «замечательные» люди были руководителями в разное время , что диву даёшься. Все ворье стало в последствии , или депами ВР, или просто состоятельными
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Ну если бы было кому продать , то уже давным давно эти противогазы растворились бы в неизвестном направлении , как все то , что продать было возможно .
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Средний уровень накоплений в Госрезерве Украины составляет 3% от нормы - глава агентства Погорелый - у него и фамилия подходящая. А эти понты про лошадинные противогазы вброс для обсасывания для лохов. Пусть скажет куда маски делись. Пусть предоставит отчет по годам сколько было разворовано за все эти годы. А лошадинные противогазы они тоже бы продали если бы смогли только вот они никому и нах небыли нужны потому и остались.
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великие прахвисианалы Госрезерва типа серёни ганжи за 30 лет могли только грабить и получать откаты... на пересмотр номенклатуры ума не хватило...
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Я это прекрасно понимаю, вопрос больше для тех кто винит исключительно нынешнюю власть.
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Зе, як i до цього клята Юлька, вкрав все. Пэтру, коли повернеться в гетьманське крiсло назавжди, доведеться знову наповнити Держрезерв за власнi грошi.
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Ну,так весна ж на дворі,коли саджати будите?

Из Минздрава вывозят китайские тесты на коронавирус на частных автомобилях, - расследование "Схем". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10.04.20 15:1188811 218

Журналисты расследовательской программы "Схемы" зафиксировали, как люди без должностей в Министерстве здравоохранения вывозят из ведомства медицинские средства, включая тесты на Covid-19 из китайского груза.

https://m.censor.net.ua/photo_news/3188200/iz_minzdrava_vyvozyat_kitayiskie_testy_na_koronavirus_na_chastnyh_avtomobilyah_rassledovanie_shem_videofotoreportaj?fbclid=IwAR0__MoRiHWunVVG3GAh6X7B_Lewi1CaO9nRAMg1q1BogQMPKg6Kc1G03Hs

Середній рівень накопичень у Держрезерві України становить 3% від норми, - глава агентства Погорілий - Цензор.НЕТ 8578
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Я хочу всю зелёную плесень развесить на столбах и посыпать хлоркой.
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Як тільки виникає проблема держрезерву так, протягом тридцяти років я чую про протигази для коней. За тридцять років влада так і не спромоглася актуалізувати потреби резерву, хоча, активно його розкрадала. Я вже згоден забити на ті протигази, аби там був цукор, овес та підкови.
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"кредиторская задолженность системы Госрезерва составляет сейчас порядка 1 млрд грн, а дебиторская - 2,5 млрд грн.Источник: https://censor.net.ua/n3188596" = тобто "никаму не должни 1,5 млрд.грн." (тобто вкрали) . Це ж умудритись за 1рік ******* просрати 97% Держрезерву.
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