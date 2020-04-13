 Средний уровень накоплений в Госрезерве Украины составляет 3% от нормы, - глава агентства Погорелый

Об этом глава Госрезерва Ярослав Погорелый сообщил "Обозревателю" в интервью, передает Цензор.НЕТ.
"Средний уровень накоплений в государственном материальном резерве составляет 3% от нормы накопления. Для его восстановления необходима сумма в размере 30% расходов бюджета на выплату пенсии в 2020 году. Это нереально. Необходимо пересматривать номенклатуру. У нас до сих пор на складах лежат товары из СССР", – сказал он.
В качестве примера глава Госрезерва назвал противогазы для лошадей.
"Это все 70-е годы. Их заложили при Союзе, когда был сформирован мобилизационный резерв, потому что были государственные производства. И вот они хранятся, потому что никому не нужны, и их невозможно реализовать", – объяснил Погорелый.
По его словам, кредиторская задолженность системы Госрезерва составляет сейчас порядка 1 млрд грн, а дебиторская – 2,5 млрд грн.
Госрезерв является органом власти, деятельность которого координируется Кабинетом Министров Украины. Объекты хранения Госрезерва – продовольствие, нефтепродукты, промышленные товары, сырье и несколько тысяч наименований мобилизационного резерва.
Как во всех нормальных странах делают - выложите на торги, аукцион...Если не все продастся, то часть уж точно! Всегда найдутся любители экзотики минувшей эпохи.
Я бы может такой противогаз прикупил по приколу
Нахрена народу Украины Госрезерв, в котором непонятно что хранится и кому выдается??
???
Пусть олигархи за свои денежки покупают все в Госрезерв, если этот Госрезерв потом только их и обеспечивает!
Из Минздрава вывозят китайские тесты на коронавирус на частных автомобилях, - расследование "Схем". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
10.04.20 15:1188811 218
Журналисты расследовательской программы "Схемы" зафиксировали, как люди без должностей в Министерстве здравоохранения вывозят из ведомства медицинские средства, включая тесты на Covid-19 из китайского груза.
https://m.censor.net.ua/photo_news/3188200/iz_minzdrava_vyvozyat_kitayiskie_testy_na_koronavirus_na_chastnyh_avtomobilyah_rassledovanie_shem_videofotoreportaj?fbclid=IwAR0__MoRiHWunVVG3GAh6X7B_Lewi1CaO9nRAMg1q1BogQMPKg6Kc1G03Hs