 Более 70% киевлян одобряют закрытие метро, 65% - запрет гулять в парках, - опрос "Рейтинга"

Об этом говорят данные опроса, проведенного группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
Так, требование обязательно носить маски в общественных местах поддержало подавляющее большинство опрошенных, 92%. Против - только 7%.
Закрытие метро на время карантина поддерживают 71% киевлян, не поддерживают - 21%.
Наименьшей популярностью пользуется запрет на посещение парков, лесополос и прибрежных зон, но и он получил высокую поддержку: его одобряют 65%, против - 31%.
Опрос проводился 4-7 апреля по телефону на основе случайной выборки мобильных номеров. Аудитория - киевляне от 18 лет и старше, опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 2,2%.
Якщо базари ледь,ледь дихають,а супермарети олігархів працюють по повній.
Невже ви рахуєте українців за дурнів?
Але за це було "відвалено" грубі мільйони" персонально Шмигалю..
Вот я спрашиваю: Откуда взялись эти "киевляне"?
Однажды в России, Англии и Франции приняли закон об изнасиловании граждан по субботам. Из-за этого чопорные англичане переизбрали парламент. Во Франции начались волнения и революция, которая смела правительство. А в России граждане стали занимать очередь на изнасилование в пятницу, чтобы пораньше освободиться в субботу.