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 Киевские новости, Общество
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 Более 70% киевлян одобряют закрытие метро, 65% - запрет гулять в парках, - опрос "Рейтинга"

92% киевлян поддерживают обязательное ношение масок, 71% согласны с закрытием метро, 65% - с запретом гулять в парках.

Об этом говорят данные опроса, проведенного группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Так, требование обязательно носить маски в общественных местах поддержало подавляющее большинство опрошенных, 92%. Против - только 7%.

Закрытие метро на время карантина поддерживают 71% киевлян, не поддерживают - 21%.

Наименьшей популярностью пользуется запрет на посещение парков, лесополос и прибрежных зон, но и он получил высокую поддержку: его одобряют 65%, против - 31%.

Более 70% киевлян одобряют закрытие метро, 65% - запрет гулять в парках, - опрос Рейтинга 01

Смотрите также: Рейтинг Кличко в 4 раза выше, чем у ближайшего конкурента, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Опрос проводился 4-7 апреля по телефону на основе случайной выборки мобильных номеров. Аудитория - киевляне от 18 лет и старше, опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 2,2%.

Источник: https://censor.net.ua/n3188593
 
 
 Топ комментарии
 
73% проголосовало за Зеленского. Все дальнейшие опросы, можно строить по анналогии отталкиваясь от предыдущего.
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А ха ха ха, какой лютый пи...жь.
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Про метро спрашивали у тех, кто не ездит,
а про парки - у тех, кто не ходит.
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Главное Реклама Коронвируса и ее тяжелые последствия.Это вам НЕ Полоний и Новичок Путлера Понад 70% киян схвалюють закриття метро, ​​65% - заборону гуляти в парках, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1324
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Так і згадуються часи Брежнєва, коли на прохання доярок піднімали цін на молоко.
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Больше запретов хороших и разных. И штрафами, штрафами их.
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70%-безработных,65%-айтишников. Прорвемся!
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То мусора всю дорогу рвуться , бо гандони .Навіть пісня в них така є - "парвьомся - атветят апіраааа !"
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Про, що ви говорите - яка підтримка?
Якщо базари ледь,ледь дихають,а супермарети олігархів працюють по повній.
Невже ви рахуєте українців за дурнів?
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працюють виключно Епіцентри Гереги..
Але за це було "відвалено" грубі мільйони" персонально Шмигалю..
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за заляканих, безініціативних , схильних до підкорення розрізнених людей - ну , так , таки за дурнів ...
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опрос нужно проводить после того,как снимут запрет, и проценты выводить из опрошеных в метро вот тогда все будет ровно наоборот.... Понад 70% киян схвалюють закриття метро, ​​65% - заборону гуляти в парках, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2793
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По этому поводу вспоминается старинный анекдот. В небольшом местечке после поста падре сказал такую речь: "На исповеди все мужчины признались, что они согрешили. Но ни одна женщина не прзналась. Так вот я спрашиваю: "С кем согрешили эти мужчины? Откуда взялись эти женщины?"
Вот я спрашиваю: Откуда взялись эти "киевляне"? Понад 70% киян схвалюють закриття метро, ​​65% - заборону гуляти в парках, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9465
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Супер ! Киевляне одобряют на 100 % ущемление своих прав и свобод . Это агитка для бабушек .Наверное Аваков придумал .
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Походу в этом анекдоте нужно заменить Россию на Киев:
Однажды в России, Англии и Франции приняли закон об изнасиловании граждан по субботам. Из-за этого чопорные англичане переизбрали парламент. Во Франции начались волнения и революция, которая смела правительство. А в России граждане стали занимать очередь на изнасилование в пятницу, чтобы пораньше освободиться в субботу.
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