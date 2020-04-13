 Более 70% киевлян одобряют закрытие метро, 65% - запрет гулять в парках, - опрос "Рейтинга"

Об этом говорят данные опроса, проведенного группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Так, требование обязательно носить маски в общественных местах поддержало подавляющее большинство опрошенных, 92%. Против - только 7%.

Закрытие метро на время карантина поддерживают 71% киевлян, не поддерживают - 21%.

Наименьшей популярностью пользуется запрет на посещение парков, лесополос и прибрежных зон, но и он получил высокую поддержку: его одобряют 65%, против - 31%.

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Опрос проводился 4-7 апреля по телефону на основе случайной выборки мобильных номеров. Аудитория - киевляне от 18 лет и старше, опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 2,2%.