EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Общество
  410  3
Все про:пожар (4010) Гослесагентство (27)

 Лесники за выходные 60 раз выезжали на тушение лесных пожаров, - Гослесагентство

За 11-12 апреля работники государственной лесной охраны лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Гослесагентства, 60 раз выезжали на тушение лесных пожаров общей площадью почти 200 га.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Всего с начала года лесниками ликвидировано 772 лесных пожара на площади 1505 га.

На сегодня зафиксировано 33 крупных пожара (более 5 га), тушением которых занимались работники государственной лесной охраны совместно со спасателями ГСЧС. Из них 17 лесных пожаров ликвидированы полностью, а 16 - уже локализованы и находятся в состоянии ликвидации.

Наибольшее количество крупных лесных пожаров зафиксировано в Житомирской, Черниговской, Луганской и Харьковской областях.

Основной причиной возникновения лесных пожаров является нарушение гражданами требований правил пожарной безопасности в лесах, а также выжигание сухой травяной растительности на сельхозугодьях, пустырях, вдоль дорог, граничащих с лесными массивами. Сильные весенние ветра способствуют распространению огня на близлежащие лесные насаждения, чем создают реальную угрозу их уничтожения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ущерб от пожаров в зоне ЧАЭС нанесен на десятки миллионов гривен, - и.о. главы ГАЗО Павлова

Источник: https://censor.net.ua/n3188592
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Житомирской, Черниговской, Луганской и Харьковской областях - кордон із рашкою.
 показать весь комментарий
 
 
Дякуємо, бо зараз вже у Києві нормальне повітря завдяки тому, що не горить ліс.
 показать весь комментарий
 
Коронавирус не справляется, необходимо срочно вспомнить о пожарах.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх