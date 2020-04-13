 Лесники за выходные 60 раз выезжали на тушение лесных пожаров, - Гослесагентство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Всего с начала года лесниками ликвидировано 772 лесных пожара на площади 1505 га.

На сегодня зафиксировано 33 крупных пожара (более 5 га), тушением которых занимались работники государственной лесной охраны совместно со спасателями ГСЧС. Из них 17 лесных пожаров ликвидированы полностью, а 16 - уже локализованы и находятся в состоянии ликвидации.

Наибольшее количество крупных лесных пожаров зафиксировано в Житомирской, Черниговской, Луганской и Харьковской областях.

Основной причиной возникновения лесных пожаров является нарушение гражданами требований правил пожарной безопасности в лесах, а также выжигание сухой травяной растительности на сельхозугодьях, пустырях, вдоль дорог, граничащих с лесными массивами. Сильные весенние ветра способствуют распространению огня на близлежащие лесные насаждения, чем создают реальную угрозу их уничтожения.

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