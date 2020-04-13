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 Политика Украины
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 Рада не собирается идти на карантин и голосовать дистанционно, - Разумков

Перевести в дистанционный режим голосования народных депутатов во время пленарных заседаний Верховной Рады на время карантина невозможно ни юридически, ни организационно.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня такой возможности нет - ни с юридической, ни с организационной, я думаю, тоже. К тому же, почти все фракции выступили с предложением продолжить работу Верховной Рады Украины в том стандартном режиме, к которому мы привыкли. Сегодня в Украине работает очень много учреждений - Верховная Рада также должна работать", - отметил спикер в ответ на вопрос, не планирует ли парламент на время карантина перейти на дистанционное голосования во время пленарных заседаний.

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При этом он напомнил, что ранее Рада изменила график работы.

"Сейчас у нас меньше пленарных заседаний, больше - в комитете, больше работы в регионах у некоторых народных депутатов, особенно мажоритарщиков, потому что они также помогают людям. Однако переходить на какой-то карантин Верховная Рада не собирается", - рассказал Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3188588
 
 
 Топ комментарии
 
самі свої "закони" порушують вказуючи людям як необхідно діяти ...стадо дебілінкох
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Правильно.Когда еще будет такая возможность-творить беспредел. Рада не собирается идти на карантин и голосовать дистанционно, - Разумков - Цензор.НЕТ 791
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,Ну если верующим
можно...Они же "заговоренные". Рада не збирається йти на карантин і голосувати дистанційно, - Разумков - Цензор.НЕТ 2806
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Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы, замуруйте их!
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ!
Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу! Рада ПЕРВОЙ должна показать всем как надо себя правильно вести при карантине!
Всем 36и6!
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счас поищу.... где то есть на компе....счас....
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нашо? это же Дидовик - он всё с русвесны тащит.
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1. Где там про израильских ученых?
2. Где про то, что навсегда?
3. Про вход через зад...
Короче, не распространяй свою чушь!
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Слушай, дай номер карточки своей и пароль, я тебе денег переведу..... Редко таких лохов встретишь! Ты что, реально читал что там по ссылке написано??????? Во слабоумный......Я эту сслку просто скопировал по запросу "короновирус и канализация" и даже не знаю что там написано......Расскажи кстати, че там пишут?
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Тем более, ты зачем свои тупые вымыслы распространяешь?
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Ты шо, от зачатия тупой? Тебе же сказано - израильские ученые-профессора! Зачем свою тупость и идиотизм напоказ выставлять? Мазохист? Любишь дерьмо есть и пить?
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Где ты взял эту информацию?
Дай ссылку на израильских учёных!
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Ух ты! А в масках. противогазах как грабители. ну чтоб идентифицировать было нельзя? это как законно? Всё потом после слуг уродов отменять придётся.
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не придётся ...прийде чергова банда і і черговий МВФівський "уряд" буде вчити нас як правильно здохнути перед тим все віддавши у ломбарди зелупинкова
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ні , дає злодіям від папуасій схожих на нашу ..."уряди" беруть і не повертають і МВФ добре знає що повертати не будуть ...а далі справа техніки ..."уряди" прикриваючись грошима від МВФ виконують вказівки цієї структури ...грабують і нищать країну до такого стану як у нас (вже й землю продали) ...все награбоване "члени уряду" тримають не у українських банках а в швейцарсько-панамських що легко контролюється як самим МВФ так і розвідками зацікавлених країн ...далі я думаю здогадаєтесь самі чому МВФ давав гроші ЗЛОДІЯМ і "нещадно" боровся з коррупцією ...МВФ і є розплідник коррупції
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Не зрозуміла. То Америка бере кредити у МВФ?
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що тобі не зрозуміло ...США заправляє "бал" у цій шахрайській структурі прочитай про МВФ докладніше ...американці ж не хочуть щоб їх напряму "хтось" звинуватив у фінансуванні коррупції у інтересах корпорацій от і придумали для шахрайства "кришу" всякі мвфи ***** ..і ще йух зна що ... дійшло , бо як ні то перечитай початок мого попереднього посту фразу :
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Правильно.Когда еще будет такая возможность-творить беспредел.
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самі свої "закони" порушують вказуючи людям як необхідно діяти ...стадо дебілінкох
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Значит, таки, да.
Методичка.
Кто бы сомневался.
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Прихільник Портнова, розповідає за методики...
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Сейчас страна находится в ситуации нарастающего коллапса управляемости и кризиса во всех сферах - он оборонной до энергетической и санитарной. Два месяца назад мы сказали, что никакие перестановки и смена лиц в системе власти Зеленского ничего не изменит и не решит. Страна входит в этап гуманитарного, управленческого и экономического кризиса спровоцированного кучкой коррумпированных дилетантов пришедших к власти. Единственным способом преодоления этого кризиса является отстранение их от власти. Случится ли это путем осознания необходимости и в порядке демократических процедур, или путем событий по типу Майдана, но более кровавого и жестокого - этот выбор стоит перед всеми. Выбирайте !.https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Я тебе отвечу, а потом ты ответишь на мой вопрос.
Согласен?
Ну, так вот... Строй у нас - Конституционный.
Теперь ты.
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Ні, не вірно. Украї́на - унітарна, суверенна і незалежна, демократична, соціальна і правова держава, парламентсько-президентська республіка. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.
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І шо? Як звичайна трольня, будете вибирати статті, які вам до вподоби? Почитайте 5, вона вам сподобається, 100% Рада не збирається йти на карантин і голосувати дистанційно, - Разумков - Цензор.НЕТ 9806
Конституція України - Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-i Вивчайте
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Значит - "здесь играем, здесь не играем, здесь селёдку заворачиваем"...
Статья 1 - "правова держава"!
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Ага, а перед цим ще й - суверенна і незалежна, демократична, соціальна!
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А по Конституции Украины верховная власть в Украине кто?
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Ну так значит если народ хочет снести и сносит власть в Украине это Конституционно - закон!
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Всё ясно. Ответ не правильный.
Изучайте дальше.
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Это не рада, это просто какие-то смелые и отважные герои. Народ сидит по домам, а они пашут масок не снимая - украинскую землю распродают, выродки, антинародные законы принимают, твари.
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Так я не понял, как должностыне лица заплатят штраф 34 тыс.?
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Они публично дискредитируют карантинные меры с особым цинизмом (хуцпа)
- потому штраф им по максимуму - 34000.
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Рада обязана выполнять все предписания для граждан Украины.
Если депутаты так хотят работать - по 1 человеку в зале, и не более.
А иначе это злоупотребление: народ лишили возможности протестовать,
и дорвались - голосуй-не хочу, пока народ заперт на карантине.
Или они не с народом, или не с эим народом, а со своим ?
Пусть сидят по домам без зарплаты и депутатского буфета.
Сккоты бессовестные.
В Изриале кнессет заседает ?
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