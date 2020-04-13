 Рада не собирается идти на карантин и голосовать дистанционно, - Разумков

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня такой возможности нет - ни с юридической, ни с организационной, я думаю, тоже. К тому же, почти все фракции выступили с предложением продолжить работу Верховной Рады Украины в том стандартном режиме, к которому мы привыкли. Сегодня в Украине работает очень много учреждений - Верховная Рада также должна работать", - отметил спикер в ответ на вопрос, не планирует ли парламент на время карантина перейти на дистанционное голосования во время пленарных заседаний.

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При этом он напомнил, что ранее Рада изменила график работы.

"Сейчас у нас меньше пленарных заседаний, больше - в комитете, больше работы в регионах у некоторых народных депутатов, особенно мажоритарщиков, потому что они также помогают людям. Однако переходить на какой-то карантин Верховная Рада не собирается", - рассказал Разумков.