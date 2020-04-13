 Рада не собирается идти на карантин и голосовать дистанционно, - Разумков

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодня такой возможности нет - ни с юридической, ни с организационной, я думаю, тоже. К тому же, почти все фракции выступили с предложением продолжить работу Верховной Рады Украины в том стандартном режиме, к которому мы привыкли. Сегодня в Украине работает очень много учреждений - Верховная Рада также должна работать", - отметил спикер в ответ на вопрос, не планирует ли парламент на время карантина перейти на дистанционное голосования во время пленарных заседаний.
При этом он напомнил, что ранее Рада изменила график работы.
"Сейчас у нас меньше пленарных заседаний, больше - в комитете, больше работы в регионах у некоторых народных депутатов, особенно мажоритарщиков, потому что они также помогают людям. Однако переходить на какой-то карантин Верховная Рада не собирается", - рассказал Разумков.
можно...Они же "заговоренные".
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ!
Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу! Рада ПЕРВОЙ должна показать всем как надо себя правильно вести при карантине!
Всем 36и6!
2. Где про то, что навсегда?
3. Про вход через зад...
Короче, не распространяй свою чушь!
Дай ссылку на израильских учёных!
Методичка.
Кто бы сомневался.
Уточните.
Согласен?
Ну, так вот... Строй у нас - Конституционный.
Теперь ты.
Конституція України - Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-i Вивчайте
Статья 1 - "правова держава"!
Ст. 109.
Изучайте дальше.
- потому штраф им по максимуму - 34000.
Если депутаты так хотят работать - по 1 человеку в зале, и не более.
А иначе это злоупотребление: народ лишили возможности протестовать,
и дорвались - голосуй-не хочу, пока народ заперт на карантине.
Или они не с народом, или не с эим народом, а со своим ?
Пусть сидят по домам без зарплаты и депутатского буфета.
Сккоты бессовестные.
В Изриале кнессет заседает ?