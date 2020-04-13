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 На границе с РФ обнаружили двух украинцев, нарушивших правила самоизоляции

За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники пограничного ведомства Украины обнаружили двух нарушителей самоизоляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера, 12 апреля, в пункте пропуска "Бачевск" и "Сеньковка" на Сумщине и Черниговщине пограничники обнаружили двух граждан Украины. Оба 31 марта подписали соглашение на самоизоляцию, однако лица сами себе назначили срок карантина и через 12 суток отправились путешествовать", - говорится в сообщении.

Об этих фактах пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, которые привлекли нарушителей к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей".

Нарушение правил карантина влечет наложение штрафа на граждан от одного до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5,6 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3188587
 
 
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Та на матушку можна було б і пропускати.
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І в базу одразу занести. В базу бєзвозвратних На границе с РФ обнаружили двух украинцев, нарушивших правила самоизоляции - Цензор.НЕТ 3960
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