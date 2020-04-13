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 Общество, За рубежом
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 Власти Узбекистана ввели штрафы от $930 за оскорбление людей с COVID-19 и публикацию их персональных данных

В Узбекистане ввели наказание за оскорбление лица, переболевшего коронавирусом или находящегося на карантине, а также распространение персональных данных таких людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Озодлик", об этом говорится в официальном Telegram-канале Оперативного штаба при Кабинете Министров Узбекистана.

Так, за посягательство на честь и достоинство бывшего пациента и лица, находящего на карантине, а также за распространение сведений о личной жизни данной категории лиц устанавливается административный штраф в размере до 9 миллионов сумов (930 долларов).

За повторное совершение противоправного поступка виновнику будет выписан штраф в размере 22,3 миллиона сумов (2330 долларов) или до 300 часов обязательных общественных работ или до 2 лет исправительных работ.

Если незаконное разглашение информации о личной жизни гражданина приведет к серьезным последствиям, правонарушителю будет грозить штраф в размере 44,6 млн сумов (4660 долларов) или до 360 часов обязательных общественных работ или до 3 лет ограничения свободы или лишения свободы.

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По данным Минздрава Узбекистана, всего от коронавируса вылечились 66 граждан. В настоящее время все они проходят курс реабилитации после лечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3188585
 
 
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А вот узбеки порадовали. Разумно и цивилизованно.
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Ну як сказати, якщо є такі штрафи, то є випадки коли Санжари це дитсадок.
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Пам'ятаєте події радянських часіву Феррарі?
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Для Узбекистану це досить великий штраф.
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14 жовт. 2018 р. - Мінімальна зарплата в Узбекистані зросла до 25 доларів.
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А у нас газета Вєсті надрукувала адреси всіх хворих в Києві...
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ужбєкіштан - це шо? жізнєнноважная сфєра інтірєсов українців? Чи шось полєзно-повчальне? Мо' поінтєрєсовацца польскімі чи чєскімі новостямі?
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