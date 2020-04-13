 Власти Узбекистана ввели штрафы от $930 за оскорбление людей с COVID-19 и публикацию их персональных данных

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Озодлик", об этом говорится в официальном Telegram-канале Оперативного штаба при Кабинете Министров Узбекистана.

Так, за посягательство на честь и достоинство бывшего пациента и лица, находящего на карантине, а также за распространение сведений о личной жизни данной категории лиц устанавливается административный штраф в размере до 9 миллионов сумов (930 долларов).

За повторное совершение противоправного поступка виновнику будет выписан штраф в размере 22,3 миллиона сумов (2330 долларов) или до 300 часов обязательных общественных работ или до 2 лет исправительных работ.

Если незаконное разглашение информации о личной жизни гражданина приведет к серьезным последствиям, правонарушителю будет грозить штраф в размере 44,6 млн сумов (4660 долларов) или до 360 часов обязательных общественных работ или до 3 лет ограничения свободы или лишения свободы.

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По данным Минздрава Узбекистана, всего от коронавируса вылечились 66 граждан. В настоящее время все они проходят курс реабилитации после лечения.