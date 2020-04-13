 Вторая неделя "Всеукраинской школы онлайн": темы и расписание уроков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
"Для того, чтобы вы могли эффективно спланировать свое обучение, рассказываем вам о расписании уроков на YouTube-канале Минобразования, темы, которые будут освещаться на этой неделе, а также напоминаем о ссылках, где вы всегда сможете найти нужные вам уроки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одной из новаций на этой неделе будет точное время выхода каждого урока на YouTube-канале Минобразования. На прошлой неделе фиксированным было только время начала первого урока, остальные видео выходили в зависимости от продолжительности каждой записи.
С этой недели на YouTube-канале Минобразования все уроки будут начинаться так:
1 урок - 10:00
2 урок - 10:30
3 урок (зарядка) - 11:00
4 урок - 11:15
5 урок - 11:45
6 урок (зарядка) - 12:15
7 урок - 12:30
"Помните, если опоздали - не беда, все уроки сохраняются в записи на нашем YouTube-канале. Кроме того, во время трансляции вы всегда можете начать ее просматривать с удобного для вас места", - отмитили в ведомстве.
Вместе с тем, в Минобразовании напомнили, что для целостного представления о том, о чем именно рассказывают учителя в течение недели, публикуется расписание с темами для каждого урока. Скачать расписание с темами можно здесь: 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс.
На YouTube-канале Минобразования также работают отдельные списки воспроизведения для каждого класса:
5 класс - bit.ly/USO5class
6 класс -bit.ly/USO6class
7 класс - bit.ly/USO7class
8 класс - bit.ly/USO8class
9 класс - bit.ly/USO9class
10 класс - bit.ly/USO10class
11 класс - bit.ly/USO11class
"Напоминаем, что Министерство образования и науки собрало для вас краткие итоги первой недели работы Всеукраинской школы онлайн - здесь и о досадных ошибках, и о взрыве интереса в ТikTok, и интересная статистика о том, кто и какие уроки больше смотрели на медиаресурсах Минобразования", - добавили в ведомстве.
Наступного разу (року, сезону) в стрічці Міністерства Освіти будуть саме найкращі.
Бюджет то сжимается, как шагреневая кожа,выбирать не приходится, что и кому "пилить", когда бюджет сожмется окончательно, тогда "бубочке" и будет, как герою одноименного романа Оноре нашего, Бальзака.
Бужанский, Дубинский, Сивохо, Шевченко...
Поэтому, возможно, и не деньги, а одна стратегическая линия, делая вид "это же не мьі ..."
А все почему?
А потому, что время на фигню не тратится!