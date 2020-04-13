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 Вторая неделя "Всеукраинской школы онлайн": темы и расписание уроков

Сегодня, 13 апреля 2020, начинается вторая неделя работы Всеукраинской школы онлайн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"Для того, чтобы вы могли эффективно спланировать свое обучение, рассказываем вам о расписании уроков на YouTube-канале Минобразования, темы, которые будут освещаться на этой неделе, а также напоминаем о ссылках, где вы всегда сможете найти нужные вам уроки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из новаций на этой неделе будет точное время выхода каждого урока на YouTube-канале Минобразования. На прошлой неделе фиксированным было только время начала первого урока, остальные видео выходили в зависимости от продолжительности каждой записи.

С этой недели на YouTube-канале Минобразования все уроки будут начинаться так:

1 урок - 10:00
2 урок - 10:30
3 урок (зарядка) - 11:00
4 урок - 11:15
5 урок - 11:45
6 урок (зарядка) - 12:15
7 урок - 12:30

"Помните, если опоздали - не беда, все уроки сохраняются в записи на нашем YouTube-канале. Кроме того, во время трансляции вы всегда можете начать ее просматривать с удобного для вас места", - отмитили в ведомстве.

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Вместе с тем, в Минобразовании напомнили, что для целостного представления о том, о чем именно рассказывают учителя в течение недели, публикуется расписание с темами для каждого урока. Скачать расписание с темами можно здесь: 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс.

На YouTube-канале Минобразования также работают отдельные списки воспроизведения для каждого класса:

5 класс - bit.ly/USO5class
6 класс -bit.ly/USO6class
7 класс - bit.ly/USO7class
8 класс - bit.ly/USO8class
9 класс - bit.ly/USO9class
10 класс - bit.ly/USO10class
11 класс - bit.ly/USO11class

"Напоминаем, что Министерство образования и науки собрало для вас краткие итоги первой недели работы Всеукраинской школы онлайн - здесь и о досадных ошибках, и о взрыве интереса в ТikTok, и интересная статистика о том, кто и какие уроки больше смотрели на медиаресурсах Минобразования", - добавили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3188582
 
 
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Поки багато активних та талановитих викладачів сидять вдома то дуже доречно було б Міністерству Освіти дописати - всі викладачі запрошуються надсилати свої відео по викладанню таких то предметів і таких то тем.
Наступного разу (року, сезону) в стрічці Міністерства Освіти будуть саме найкращі.
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Понимаю юмор. НО... не знаю, как где, в школе, в которой я работаю, много лет не собирают НИ НА ЧТО... разве что на поздравления - по собственной инициативе. Врать не буду - в День учителя штабель шоколадок имеет место быть. Не взять - рука не поднимается, а профилактика не действует. Но это всё, так что бросьте мазать учителей какашками. Если где и берут - то потому, что хотят дать. Я без злобы, понимаю, что доят где-то по-прежнему...
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Зеленьіе продолжат насаждать руzzкий мир в головьі детей через медведчуковские канальі?
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Скорее всего, просто деньги от "бубочки" на это получили.
Бюджет то сжимается, как шагреневая кожа,выбирать не приходится, что и кому "пилить", когда бюджет сожмется окончательно, тогда "бубочке" и будет, как герою одноименного романа Оноре нашего, Бальзака.
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Многих членов его командьі не отличить по их убеждениям от медведчуковцев.
Бужанский, Дубинский, Сивохо, Шевченко...
Поэтому, возможно, и не деньги, а одна стратегическая линия, делая вид "это же не мьі ..."
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Обратите внимание, в 10 утра начали - к часу дня закончили, а не с 8:30 утра до 2:15 дня, как в советской школе, да еще 6(!) дней в неделю (не, ну не сволочи были по субботам в школы нас гнать?)
А все почему?
А потому, что время на фигню не тратится!
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Колись 6 днів на тиждень і на роботу ходили.
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Справжні Патріоти України бойкотують сепарські канали і не піднімають рейтинг каналів медведя і не слухають як треба полюбити руський мір
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