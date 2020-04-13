 Ущерб от пожаров в зоне ЧАЭС нанесен на десятки миллионов гривен, - и.о. главы ГАЗО Павлова

Об этом заявила и.о. главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Екатерина Павлова на онлайн-брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она сообщила, что по данным Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров по состоянию на 8 апреля, огонь прошел около 3,5 тыс. га земли, однако назвать точную цифру невозможно из-за сильного задымления.

"На данный момент ГАЗО, профильные министерства и Кабинет министров работают над подсчетом денежных убытков. По предварительным данным сумма достигает десятков миллионов гривен", - сообщает пресс-служба агентства.

К основным причинам возгорания относят пожар, который перебросился на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области, короткое замыкание линий электропередач в зоне и намеренные поджоги.

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