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 Экономика, Происшествия
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Все про:пожар (4010) убытки (193) ЧАЭС (394) Зона отчуждения (141) Павлова (1)

 Ущерб от пожаров в зоне ЧАЭС нанесен на десятки миллионов гривен, - и.о. главы ГАЗО Павлова

В результате пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС были причинены убытки в размере десятков миллионов гривен.

Об этом заявила и.о. главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Екатерина Павлова на онлайн-брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она сообщила, что по данным Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров по состоянию на 8 апреля, огонь прошел около 3,5 тыс. га земли, однако назвать точную цифру невозможно из-за сильного задымления.

"На данный момент ГАЗО, профильные министерства и Кабинет министров работают над подсчетом денежных убытков. По предварительным данным сумма достигает десятков миллионов гривен", - сообщает пресс-служба агентства.

К основным причинам возгорания относят пожар, который перебросился на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области, короткое замыкание линий электропередач в зоне и намеренные поджоги.

Читайте также: Тушение пожара в Зоне отчуждения продолжается 10-е сутки: очаги возгорания наблюдаются в 3 лесничествах, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3188579
 
 
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А кому и чем нанесен "ущерб"!? Если бы не делали видимость (что могут потушить пожары, которые сами прекратятся), то и не потратили ли бы ничего"
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Постепенно подводят к " запретить быдлу ходить в лес и в поле " - чтоб убытков не было.

Контроль за исполнением организовать с помощью дронов и вертолётов.

Сидеть по квартирам. Нефиг в парках, сквериках, прибережных зонах ваще шлятся...
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Папєпєднікі, війна, коронавірус, тепер ще й лісні пожежі...
Питання по суті - є щось таке (навіть нехай це буде щось одне), що не "заважає" зєлєній владі?

Збитків від пожеж у зоні ЧАЕС завдано на десятки мільйонів гривень, - в.о. глави ДАЗВ Павлова - Цензор.НЕТ 2441
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У нас главный по энергоатому закроет эти вопросы. Ермак зуб даст!
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Просто каждого поджигателя нужно заставить высадить травы и деревьев в 10 раз больше чем он уничтожил. Но я бы таких казнил.
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