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 Политика Украины
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 Пусть люди едят свои шашлыки, может, это последний сезон в их жизни, - мэр Николаева Сенкевич призвал оставаться дома на Пасху

Мэр Николаева Александр Сенкевич посетовал, что люди, несмотря на карантин, все равно посещали церковь, и призвал на Пасху оставаться дома, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни близких.

Сенкевич также возмутился тем, что николаевцы игнорируют ужесточение карантинных мер в части ношения медицинских масок, в том числе, это касается и родителей, которые таким образом дают детям плохой пример, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Преступности.НЕТ.

– Знаете, чтоб больше всего мне непонятно: когда я еду в горсовет, вижу большое скопление людей, все без масок, попивают кофеек, на "расслабончике". (…) Вот смотрю, родители выводят свои детей. Со всех каналов, со всех телевизоров, отовсюду говорят: "Надевайте маски". Что мы видим? Идут родители, дети видят это все, понимают, зачем это государство, эти законы, если наши родители вообще не придерживаются никаких законов. Это просто на генном уровне передача нигилизма, - заявил Сенкевич.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Десятки верующих, священники без масок, - в Сети показали, как в УПЦ МП в Ривном освящают вербу. ВИДЕО

– Не знаю, что вам даст посвяченная верба, когда может погибнуть ваш близкий человек? Как говорят, отнесете на кладбище ей эту вербу. Сегодня католические храмы были закрыты, служба проходила в онлайн-режиме, благодарю всех прихожан, которые не приходили в церковь, понимая, то они подвергают опасности себя и близких, - добавил мэр Николаева.

Мэр призвал оставаться дома на Пасху и не ходить в церковь, а также заявил, что хлебзаводы, которые занимаются производством пасхальных куличей, пригласят священников для их освящения. Негативно он высказался и относительно людей, которые, несмотря на ограничения, выезжают на природу.

- Пусть люди едят свои шашлыки, может, это последний сезон в их жизни. Если не понимают, то будут сидеть дома, - отметил Сенкевич .

Источник: https://censor.net.ua/n3188576
 
   
 Топ комментарии
 
Неадекват це той хто не розуміє, що він хоч і не помре, але помруть оточуючі з діабетом, онко, тиском.
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Это у тебя вместо серого вещества дерьмо в башке. Что он сказал неверного. Сидеть дома.?Или что смерть от КВ непредсказуема? А может то что большинство горожан болт забила на собственную безопасность?
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Хожу, обмотанный банданой в мультикаме. И шото мне это начинает нравиться.
Вангую, что в этом году новый Майдан. Долго придется ходить с закрытой мордой лица.. Только уже в других целях.
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коронавирус серого вещества в голове неадеквата.
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Неадекват це той хто не розуміє, що він хоч і не помре, але помруть оточуючі з діабетом, онко, тиском.
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Давай с початку: шо є - пандемія і для чого карантин?
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Для того щоб медицина справилась з кількістю хворих, тобто не 10 000 одразу, а по 2-3 в тиждень.
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От... Карантину фактично немає, про шо й каже мер Миколаїва. Де навантаження на лікарні?
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Это у тебя вместо серого вещества дерьмо в башке. Что он сказал неверного. Сидеть дома.?Или что смерть от КВ непредсказуема? А может то что большинство горожан болт забила на собственную безопасность?
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Перепуганное стадо пусть хоть до конца жизни сидит в карантине вместе с тобой мэр.
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Кто носит масочку тот кушает пасочку
Кто масочки не носит того шестеро выносят!
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Уже много повыносил? Очень страшный вирус, все вокруг мрут, как мухи Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті, - мер Миколаєва Сенкевич закликав залишатися вдома на Великдень - Цензор.НЕТ 7895. Думаю зебилы тебе разрешат еще 4 года носить намордник и не дай бог не собираться больше двоих. Удачи.
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В Штатах, Италии, Франции тоже перепуганное стадо? Пандемия пройдет рано или поздно. Только мертвым будет уже все равно, какой мер в Николаеве или кто очередной шутовор стал ************ Украины
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А там люди с другой планеты? Стадо везде.
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А ты себя за пастуха держишь? Так давай во все тяжкие, по злачным местам, которые не закрыли. Без маски, перчаток и преза. Посмотрим, надолго ли тебя хватить
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Кто не дает тебе сидеть дома в карантине? Сиди и не умрешь. А нормальные люди будут жить нормальной жизнью.
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Конечно, стадо всегда оправдывает свои действие наличием другого стада...
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Это - инфантилизм: "Мама, а Вовочке можно, а мне нельзя! Ы-ы-ы", а потом подрастает, т.к. мама не объяснила и решает, что ему теперь всё можно то, что мама или папа запрещали...
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Стадо - это прущиеся в "храм", чтоб послушать древне-иуйдейские сказки, смешанные с язычеством и суевериями местно-славянского разлива. И забашлять там сказочникам бабла. На которые те потом будут жировать да посмеиваться.
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Разговаривал сегодня с ЗЕбилом (который сейчас говорит что за лядского клоуна не голосовал хотя я всё помню как он ездил с наклейкой ЗЕкоманда). Так вот он говорит если бы штрафов не было он бы маску и не носил!
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Говорячи ці слова про людей мер Сенкевич себе до них явно не зараховує. Стовідсотково він вважає себе Дунканом МакЛаудом.
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Хожу, обмотанный банданой в мультикаме. И шото мне это начинает нравиться.
Вангую, что в этом году новый Майдан. Долго придется ходить с закрытой мордой лица.. Только уже в других целях.
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По аналогии с желтыми жилетами?Медицинская маска станет трендом майдана. Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті, - мер Миколаєва Сенкевич закликав залишатися вдома на Великдень - Цензор.НЕТ 7294
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коли Держава слабка -лише тоді можливо протистояння Релігія-Держава.
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Говорит он все верно, вот только нормальный мэр не просто говорит, а предпринимает действия. А тут какое-то жалобное вяканье и беспомощность.
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А ты хотел, чтобы все поголовно ссались ? Государство навезло инфицированных без обсервации, а теперь всем в погребах безвылазно сидеть? Кстати, как вы экономику из кризиса выводить будете ? Вам не новые рабочие места создавать надо, а новые психушки. От ваших карантинов люди кукухой скоро поедут.
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Мужику с руками ВСЕГДА есть, чем дома заняться. Ноют, как правило привыкшие с утра до ночи сосать пивас под ларьком
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геть ПОРНО!.....не надо онанизм так рекламировать....
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А как с обеспечением масок в славном городе Николаеве , какие цены ?
Как с тестами ? Вот об этом бы подробно,господин мэр .
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Пора мариновать всех любителей шашлыка.
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Не было ни дискуссий и дебатов на тему: "а как собственно будем себя вести и преодолевать проблему!?", политики (не самые умные люди) решили за всех, что это должно быть именно так (как есть), поэтому нет общественного консенсуса в данном вопросе (каждый остался при своем мнении), не нашли "общего знаменателя"!
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Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы и раковины! Замуруйте их герметично! Найдите способ ходить по большому и маленькому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
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Я смотрю коронавирус всерьез тебе скворечник бомбанул. Ктоб тебе еще телефон опечатал, чтоб ты каждый день такую лютую пургу не нес, тем более - на цензоре
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А может лучше спиртом заливать и/или почаще хлоркой пользоваться, чем запретить?
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BREAKING NEWS!:
Анонсовані нові переговори в форматі ОПЕК + COVID19.
Можливо з'явиться шанс домовитися в обмін на зниження популяції населення планети.

Стежимо.
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И не выходите из домов вообще, ЗЕбилы.
Китайские ученые обещают осенью второю волну коранавируса.
Правда-правда, так пишут российские СМИ.
Скромные китайские ученые, как партизаны на допросе, тщательно скрывают, какие математические уравнения они использовали для своего математического моделирования (все же по "науке", мы же понимаем, да?), но раз китайсцы пообещали - то сделают, так надо понимать. Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті, - мер Миколаєва Сенкевич закликав залишатися вдома на Великдень - Цензор.НЕТ 8844
Самоизоляцию прекращать нельзя!
В магазины не ходить, место на кладбище прикупить и запасти саван, пока не раскупили.
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Синкевич клинический идиот а паника и страх вообще сделали из него какого-то зомби . Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті, - мер Миколаєва Сенкевич закликав залишатися вдома на Великдень - Цензор.НЕТ 7487
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