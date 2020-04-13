 Группа поддержки России в ООН состоит из 22-26 государств, - Кислица

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал посол Украины в ООН в Сергей Кислица в интервью РБК-Украина.
"Группа поддержки РФ в последние годы стабильна. Это примерно 22-26 стран. Конечно, РФ разово может вынести на Генассамблею какой-то проект, условно говоря, о том, что понедельник – это первый рабочий день, и все страны Генассамблеи за это проголосуют.
Возьмем заседания Совбеза, которое было инициировано РФ в начале этого года, и которое они приурочили к годовщине минских договоренностей. Из 15 членов Совбеза никто не поддержал РФ, даже тот же Китай. Это не означает, что все 14 других поддержали Украину, хотя многие из них – да. А кое-кто сказал: Украина признана в своих границах международным сообществом, на том и все", - сообщил посол.
Также Кислица предложил проанализировать качество клуба поддержки РФ: "Венесуэла, Сирия, Бурунди. Не хочу обижать народ Бурунди, но бесспорным является то, что там происходит с точки зрения прав человека. У меня были разговоры с представителями некоторых стран с сотнями миллионов жителей, которые голосовали против нас, а потом приняли нейтральную позицию. И я говорил: вы же глобальная страна, а здесь оказываетесь в таком лагере...".
"Когда мы говорим о демократических ценностях, о цивилизационном противостоянии, то голоса могут распределяться где-то 65-22. Это не значит, что остальные 100 стран – ужасные и недемократические, это означает, что у сотни стран есть или специфические интересы, или отсутствие интересов в принципе.
Поэтому не удивляйтесь, когда украинские, европейские или американские резолюции проводятся через Генассамблею 50-60 голосами, это нормальная ситуация. Генассамблея, нравится это кому или нет, является очень демократическим органом, потому что каждая страна здесь имеет голос независимо от того, сколько там населения: полтора миллиарда или пять тысяч людей", - сказано в сообщении.
Чтоб тебе сказали "я за", сначала нужно объяснить, а зачем это ему нужно. Вот с этим у Украины - проблемы. Те многие голосуют не за Украину, а против РФ, а это разное.
Судья : подсудимый Путлер встаньте,по вашему приказу была потоплена подлодка Курск?да Ваша честь.А дома в Москве взорвали по вашему приказу?да Ваша честь.А детей в Беслане вы мочили в сортире?Да Ваша честь,А Крым вы отжимали?да Ваша честь.А войну на Донбассе вы придумали?да Ваша честь.А малазийский Боинг по вашему приказу сбили?нет ваша честь.Это бандеровцы по приказу Госдепа.
Суд удаляется на совещание.Через 5 минут Судья объявляет.Именем закона, подсудимый Путлер и его КАМАРИЛЬЯ не виновны!
https://www.dialog.ua/world/205097_1586692714
Кстати,сраная разведка СССра дохлого до войны с братом Гитлером, сумела завербовать лишь одного старшего лейтенанта ГЕСТАПО,на более высокие чины Вермахта не смогли...ума не хватило...,потому и полный разгром красной армии за первые 3 месяца войны..Штирлицы блин