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 Политика Украины
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 Группа поддержки России в ООН состоит из 22-26 государств, - Кислица

Группа поддержки России в Организации Объединенных Наций в последние годы стабильна: примерно 22-26 государств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал посол Украины в ООН в Сергей Кислица в интервью РБК-Украина.

"Группа поддержки РФ в последние годы стабильна. Это примерно 22-26 стран. Конечно, РФ разово может вынести на Генассамблею какой-то проект, условно говоря, о том, что понедельник – это первый рабочий день, и все страны Генассамблеи за это проголосуют.

Возьмем заседания Совбеза, которое было инициировано РФ в начале этого года, и которое они приурочили к годовщине минских договоренностей. Из 15 членов Совбеза никто не поддержал РФ, даже тот же Китай. Это не означает, что все 14 других поддержали Украину, хотя многие из них – да. А кое-кто сказал: Украина признана в своих границах международным сообществом, на том и все", - сообщил посол.

Также Кислица предложил проанализировать качество клуба поддержки РФ: "Венесуэла, Сирия, Бурунди. Не хочу обижать народ Бурунди, но бесспорным является то, что там происходит с точки зрения прав человека. У меня были разговоры с представителями некоторых стран с сотнями миллионов жителей, которые голосовали против нас, а потом приняли нейтральную позицию. И я говорил: вы же глобальная страна, а здесь оказываетесь в таком лагере...".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интерес к Украине в ООН сохраняется, - Кислица

"Когда мы говорим о демократических ценностях, о цивилизационном противостоянии, то голоса могут распределяться где-то 65-22. Это не значит, что остальные 100 стран – ужасные и недемократические, это означает, что у сотни стран есть или специфические интересы, или отсутствие интересов в принципе.

Поэтому не удивляйтесь, когда украинские, европейские или американские резолюции проводятся через Генассамблею 50-60 голосами, это нормальная ситуация. Генассамблея, нравится это кому или нет, является очень демократическим органом, потому что каждая страна здесь имеет голос независимо от того, сколько там населения: полтора миллиарда или пять тысяч людей", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3188575
 
 
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ХАМАС, Хезболла, слуги Исламской революции Ирана,Сомалийские Пираты,Коля МаДУРа из венесуэльского Кокаина,Северокорейское Чмо,а также Ливийский Хмырь Халифа Хафтар и и Сирийский Мудак Асад,крутое дерьмо однако... Группа поддержки России в ООН состоит из 22-26 государств, - Кислица - Цензор.НЕТ 680
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Коля Мадура спекся...... паРаша сказала Венесуэле гудбай, а штаты туда уже свой флот заводят..... мочить будут......
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Украине нужно работать своей дипломатией, чтобы перетянуть страны, которые за РФ, чтобы они были за Украину!
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Украине нужно работать своей дипломатией, чтобы перетянуть страны, которые за РФ, чтобы они были за Украину!
Чтоб тебе сказали "я за", сначала нужно объяснить, а зачем это ему нужно. Вот с этим у Украины - проблемы. Те многие голосуют не за Украину, а против РФ, а это разное.
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17 июля 2022 года.Гаагский Трибунал,на скамье подсудимых Путлер,Гиркин и прочая мразота рюсскага мира:
Судья : подсудимый Путлер встаньте,по вашему приказу была потоплена подлодка Курск?да Ваша честь.А дома в Москве взорвали по вашему приказу?да Ваша честь.А детей в Беслане вы мочили в сортире?Да Ваша честь,А Крым вы отжимали?да Ваша честь.А войну на Донбассе вы придумали?да Ваша честь.А малазийский Боинг по вашему приказу сбили?нет ваша честь.Это бандеровцы по приказу Госдепа.
Суд удаляется на совещание.Через 5 минут Судья объявляет.Именем закона, подсудимый Путлер и его КАМАРИЛЬЯ не виновны!
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Рашка + группа поддержки в ООН (красные)
Група підтримки Росії в ООН складається з 22-26 держав, - Кислиця - Цензор.НЕТ 4081
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Путлер прислал в Италию 100 Штирлицов РАБссии Група підтримки Росії в ООН складається з 22-26 держав, - Кислиця - Цензор.НЕТ 502Любимый герой плешивого Штирлиц продолжает свою миссию в Италии.
Кстати,сраная разведка СССра дохлого до войны с братом Гитлером, сумела завербовать лишь одного старшего лейтенанта ГЕСТАПО,на более высокие чины Вермахта не смогли...ума не хватило...,потому и полный разгром красной армии за первые 3 месяца войны..Штирлицы блин
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