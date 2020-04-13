 СБУ расследует халатность чиновников на Николаевщине: не приняли должных мер в условиях эпидемии COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

"Чиновники Николаевской ОГА, в условиях стремительного распространения пандемии и необходимости реализации срочных мер, определенных руководством страны, не приняли реальных мер для исполнения решения облсовета (о приобретении медоборудования и допфинансировании здравоохранения. - Ред.)", - отметили в ведомстве.

По предварительной версии следствия, действия чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей области из-за распространения COVID-19.

"Сейчас следователями спецслужбы начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность. - Ред.). Продолжается досудебное следствие", - говорится в сообщении.

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Напомним, в пятницу, 10 апреля, начальник областного управления СБУ Николаевщины Виталий Герсак заявил, что в Николаевском лабораторном центре МОЗ проводили исследования на коронавирус с нарушениями и теперь всем людям с подозрением на заболевание нужно делать анализы заново.