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 СБУ расследует халатность чиновников на Николаевщине: не приняли должных мер в условиях эпидемии COVID-19

Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской облгосадминистрации относительно непринятия неотложных мер для обеспечения первоочередных потребностей региона при противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

"Чиновники Николаевской ОГА, в условиях стремительного распространения пандемии и необходимости реализации срочных мер, определенных руководством страны, не приняли реальных мер для исполнения решения облсовета (о приобретении медоборудования и допфинансировании здравоохранения. - Ред.)", - отметили в ведомстве.

По предварительной версии следствия, действия чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей области из-за распространения COVID-19.

"Сейчас следователями спецслужбы начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность. - Ред.). Продолжается досудебное следствие", - говорится в сообщении.

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Напомним, в пятницу, 10 апреля, начальник областного управления СБУ Николаевщины Виталий Герсак заявил, что в Николаевском лабораторном центре МОЗ проводили исследования на коронавирус с нарушениями и теперь всем людям с подозрением на заболевание нужно делать анализы заново.

Источник: https://censor.net.ua/n3188574
 
 
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Зато какая статистика была-ни одного случая. СБУ расследует халатность чиновников на Николаевщине: не приняли должных мер в условиях эпидемии COVID-19 - Цензор.НЕТ 857
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"Как когда-то чумных", - мэр Николаева Сенкевич объяснил горожанам, как будут хоронить умерших от коронавируса
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Да-а-а! Мельчает контора, уголовные дела по возможным фактам служебной халатности уголовные дела пытается открывать. Глядишь, вскоре качество использованной туалетной бумаги начнут проверять. Ребята, вам действительно нечем заняться? В стране полный порядок? Ну, хотя бы для прикола хоть одного предателя или изменника Родины разоблачили! Но, только настоящего!!!
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за шо? на нікалайєвщінє короновірус нє прошол
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