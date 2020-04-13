 За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 45 человек, на водных объектах - 14, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 6 тыс. 913 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 47 человек.

Ликвидировано 5 тыс. 859 пожаров, спасены на пожарах 47 человек и не допущено уничтожение огнем 1 тыс. 290 зданий и 51 ед. техники. Во время пожаров погибли 45 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 622 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 354 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 79 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 14 человек.

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