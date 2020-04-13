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Все про:пожар (4010) ГСЧС (2589) вода (383)

 За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 45 человек, на водных объектах - 14, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 06.04 по 12.04) во время пожаров в Украине погибли 45 человек, на водных объектах - 14.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 6 тыс. 913 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 47 человек.

Ликвидировано 5 тыс. 859 пожаров, спасены на пожарах 47 человек и не допущено уничтожение огнем 1 тыс. 290 зданий и 51 ед. техники. Во время пожаров погибли 45 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 622 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 354 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 79 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 14 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188573
 
 
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То всё не считается. У нас массовое помутнение рассудка на тему коронавируса. За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 45 человек, на водных объектах - 14, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7955
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пора вводить запрет на продажу спичек и зажигалок, кресало тоже надо запретить! А то сгорит больше чем умрет от коронавируса!
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В огне сгорело больше, чем от огненной короно-пневмонии
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Ага,надо забирать воду с водных объектов и поливать ежедневно жилые дома,само собой разумеется делать это в масках,на дистанциях в полтора метра и обязательно что б патрулировала полиция и всем выписывала штраф.
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и ввести медаль "За спасение евреев от пожара на воде"
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