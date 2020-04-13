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 Политика Украины
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 Новых больных COVID-19 среди нардепов нет, некоторые уже даже излечились, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что количество больных COVID-19 народных депутатов не увеличилось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

На вопрос, сколько депутатов на сегодня болеет, Разумков ответил: "Количество не увеличилось. Наоборот, некоторые народные депутаты уже выздоровели, вылечились. И я надеюсь, что в ближайшее время вернутся к работе".

"Есть некоторая часть народных депутатов, которые находятся на самоизоляции, потому что имели контакты с теми, кто заболел. Однако, пока что ситуация в Верховной Раде стабильная, она работает", - добавил спикер.

Напомним, 28 марта у нардепа Анны Скороход было подтверждено заболевание СОVID-19. Она находилась дома на самоизоляции.

18 марта у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова, недавно вернувшегося из-за границы, подтвердили коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На внеочередном заседании Рады нардепы будут голосовать за некоторые законопроекты без обсуждений, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3188571
 
 
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Непорядок. Срочно вызываем ляшко с проверкой! Шоб завтра к утру были! Новых больных COVID-19 среди нардепов нет, некоторые уже даже излечились, - Разумков - Цензор.НЕТ 7415
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Если палёными китайским экспрес тестами так вы все здоровы...только вот многих надо на наркоту, адекватность и псих здоровте проверить.
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Узбагоил! А то все так переживают за вас слуг уродов.
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Непорядок. Срочно вызываем ляшко с проверкой! Шоб завтра к утру были! Новых больных COVID-19 среди нардепов нет, некоторые уже даже излечились, - Разумков - Цензор.НЕТ 7415
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Узбагоил! А то все так переживают за вас слуг уродов.
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Если палёными китайским экспрес тестами так вы все здоровы...только вот многих надо на наркоту, адекватность и псих здоровте проверить.
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Теперь эти идиоты будут этим хвастаться ?
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статистика радует: депутаты, принцы и премьер-министры не умирают
правда одна принцесса умерла - испанская, 93летняя
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А шо кажуть психіатри-вилікувались?
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Психіатрам і наркологам заборонено тестувати депутатів, бо може бути витік державної таємниці, а це ГБР- і тюрма.
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Тобто "нові обличчя", є а "нових хворих" немає. 😊 Старі значить є. З цього повідомлення випливає, що тести депутатам вочевидь. Роблять принаймні раз на два-три дні. А навіть тим, у кого є симптоматика, але немає посвідчення депутата не роблять зовсім.
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