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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Общество, За рубежом
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 Ноябрь 2020 года: в Китае назвали сроки второй волны коронавируса в мире

В ноябре 2020 года в мире пройдет вторая волна коронавируса, которая при этом окажется значительно слабее. Ее сроки предсказал директор инфекционного отделения больницы "Хуашань" в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщает CNN на платформе Sina.

"Мы ожидаем, что следующая волна эпидемии может начаться примерно в ноябре", - сказал Чжан.

Он добавил, что математические модели говорят о том, что человечество не победит вирус к лету, так как новые вспышки продолжают фиксироваться в новых странах. В целом, вторая волна эпидемии нанесет меньший урон, однако некоторым африканским и южноамериканским государствам будет очень сложно из-за слаборазвитой медицины.

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань также оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране. По его словам, несмотря на то что есть риск завоза и распространения заражения из других стран, вероятность новой масштабной вспышки достаточно мала. Он объяснил это тем, что в Китае очень жесткие профилактические меры.

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По последним данным, в мире зафиксировано более 1,85 миллиона случаев заражения, умерли свыше 114 тысяч человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3188568
 
 
 Топ комментарии
 
Со ссылкой на "лентасру"...
Цензор уже бы начал печатать прямые доклады из кремля!
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Во всем короновирус виноват
Ноябрь 2020 года: в Китае назвали сроки второй волны коронавируса в мире - Цензор.НЕТ 617
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начало...
скоро будем слушать на Цензоре обращения путина к народу Малороссии.. Ноябрь 2020 года: в Китае назвали сроки второй волны коронавируса в мире - Цензор.НЕТ 7630
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Со ссылкой на "лентасру"...
Цензор уже бы начал печатать прямые доклады из кремля!
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начало...
скоро будем слушать на Цензоре обращения путина к народу Малороссии.. Ноябрь 2020 года: в Китае назвали сроки второй волны коронавируса в мире - Цензор.НЕТ 7630
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потому что в самые нелегкие часы своей истории, несмотря на бездарный менеджмент, мировую пандемию и последующий кризис, Украина ни на секунду не прекращала думать о братском албанском народе...
С другой стороны, 10 млн. - всего лишь полдомика в окрестностях Киева или домик в харьковской Флоринке, Родичах или Даниловке... най буде...
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В Китае, похоже, всё поставлено на плановую основу.
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>>Однако некоторым африканским и южноамериканским государствам будет очень сложно из-за слаборазвитой медицины.

>>Ясно, карантин можно не снимать...
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как повезло зЭ-власти ..., реально - спросите теперь а где "подолання дурості , ой сори бідності"- а ответ будет такой: а вы что не знаете что в мире и Украине ПАНДЕМИЯ...
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Не надо спрашивать!
И без этого понятно, что катастрофа в Украине началась год назад.
И на суде апелляция к пандемии им не поможет.
Сядут все!
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Испанка во второй волне сняла больший урожай.
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а узкоглазые забыли уточнить, что вирус сарс-ков-2 в принципе нельзя победить, как еще неск. десятков других давно известных коронавирусов?
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Странно.Откуда они знают наперед? Наверное Китай первым заведет экономику и станет еще сильнее.Они становятся выгодополучателями от вируса?....
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До ноября доработают и выпустят усовершенствованную версию.
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