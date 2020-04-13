 Ноябрь 2020 года: в Китае назвали сроки второй волны коронавируса в мире

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщает CNN на платформе Sina.

"Мы ожидаем, что следующая волна эпидемии может начаться примерно в ноябре", - сказал Чжан.

Он добавил, что математические модели говорят о том, что человечество не победит вирус к лету, так как новые вспышки продолжают фиксироваться в новых странах. В целом, вторая волна эпидемии нанесет меньший урон, однако некоторым африканским и южноамериканским государствам будет очень сложно из-за слаборазвитой медицины.

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань также оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране. По его словам, несмотря на то что есть риск завоза и распространения заражения из других стран, вероятность новой масштабной вспышки достаточно мала. Он объяснил это тем, что в Китае очень жесткие профилактические меры.

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По последним данным, в мире зафиксировано более 1,85 миллиона случаев заражения, умерли свыше 114 тысяч человек.