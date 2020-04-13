 Рейтинг Кличко в 4 раза выше, чем у ближайшего конкурента, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные сегодня.
Согласно данным опроса "Рейтинга", за Виталия Кличко ("Удар") готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы.
Ближайший преследователь, Сергей Притула ("Голос") набирает в 4 раза меньше – 9,1%. За Александра Ткаченко ("Слуга народа") готовы проголосовать 8,8%.
Четвертое место занял Андрей Пальчевский (самовыдвижение) – 8,2%, пятое – Александр Омельченко (самовыдвижение), 6,4%.
Виталий Кличко уверенно опережает основных конкурентов во втором туре мэрских выборов: Кличко–Ткаченко – 47%–18%, Кличко–Притула – 48%–20%, Кличко–Пальчевский – 49%–19%.
Также, согласно результатам опроса "Рейтинга", киевляне высоко оценили действия городского головы Виталия Кличко в условиях угрозы коронавируса: 59% считают, что он действовал эффективно. 47% считают, что Президент Владимир Зеленский действовал эффективно. По 38% как эффективные оценили действия Минздрава и МВД. Медицинские учреждения Киева и премьер-министр Шмыгаль получили, соответственно, 35 и 26%.
Исследование "Общественно-политические настроения киевлян" проведено Социологической группой "Рейтинг" 4–7 апреля 2020 года. Аудитория: жители Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Общая выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Я балдею, когда читаю о нем в Википедии.
Автор сумел выдержанно и без матюков охарактеризовать его работу.
Это высокое искусство.
Но даже рядом с Черновецким и Поповым, шо тупой веталя, шо алкаш Омельченко рядом не стояли
Скільки станцій метро здали при Омелі? Скільки транспортних розв'язок?
Космос роками не міг добудувати 3 станції метро на синій лінії, які при Омелі були готові на 80-90% (на Деміївці лишалося ескалатори поставити і кахлями стіни оббити). Потім Жопов добудував ці станції і попіарився на цьому!
Не було ніяких Вавришів з Микитасями - це все вже при Космосі почалося...
А ремонтировать теплоцентрали, водопровод, это ж денег стоит и попариться невозможно.
Вы вообще знаете, где этот парк расположен?
І да, саме при ньому почали будувати мости Кирпи і на Троєщину. І застопорилося будівництво якра після того, як Омеля пішов!
Склероз, это ж такое, сочувствую.
При Космосі 3 (і то, це добудували нарешті станції синьої лінії, які при Омелі були готові на 80-90% - я навіть був на недобудованії Деміївці тоді), при Жопові - теж 3...
І так, саме при Омелі почали в Києві активно пропагувати українську культуру - безплатні концерти саме українських виконавців на свята (Пономарьов, Руслана, Друга Ріка, Скрипка, Вакарчук і тд)! Всіляко допомагали письменникам, художникам, музикантам і тд (в т. ч. і квартири Омеля вручав), відновили дитячі позашкільні гуртки тощо...
например в моем районе очень много сделано, приятно жить стало.
Він в рази більше парків відновив - Маріїнку, Шевченка, Котляревського, КПІ, Феофанію, ботсади обвидва... А ще щороку якусь станцію метро відкривав!
2. Метро строилось из бюджета страны, выделялись городу
3. Парков в Киеве за последние годы было отреставрировано много. Вы или не интересуетесь жизнью города или Вам это просто неинтересно.
Але при Омелі жетончик 7-8 років не дорожчав і коштував 50 коп і при цьому грошей на утримання метрополітену ВИСТАЧАЛО! Я розумію, що курс долара росте, але по тодішньому курсу це було 10 центів,а зараз 8 грн - це десь 30 центів!
І так, метро фінансували частково із держбюджету, частково з міського... Крім того, при Омелі у Києва в держбюджет забирали навіть БІЛЬШЕ грошей, аніж зараз!
И при этом в интервью он не смог объяснить почему он так сделал.
www.radiosvoboda.org/amp/schemes/30525734.html
И при этом в интервью он не смог объяснить почему он так сделал.
www.radiosvoboda.org/amp/schemes/30525734.html
Чомусь коли під час першого Майдану в 2004 Кучма вимагав від Омелі закрити метро, то був посланий далеко і надовго!
Може просто там розуміють, що закриття метро нічого не дасть???
Польща, Чехія, Угорщина - метро ходить і хворих небагато...