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 Киевские новости
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Все про:Кличко (2951) опрос (1854) рейтинг (1292)

 Рейтинг Кличко в 4 раза выше, чем у ближайшего конкурента, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Мэр Киева Виталий Кличко опережает ближайшего конкурента на выборах в 4 раза – за него готовы проголосовать 38,7% киевлян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные сегодня.

Согласно данным опроса "Рейтинга", за Виталия Кличко ("Удар") готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы.

Ближайший преследователь, Сергей Притула ("Голос") набирает в 4 раза меньше – 9,1%. За Александра Ткаченко ("Слуга народа") готовы проголосовать 8,8%.

Четвертое место занял Андрей Пальчевский (самовыдвижение) – 8,2%, пятое – Александр Омельченко (самовыдвижение), 6,4%.

Виталий Кличко уверенно опережает основных конкурентов во втором туре мэрских выборов: Кличко–Ткаченко – 47%–18%, Кличко–Притула – 48%–20%, Кличко–Пальчевский – 49%–19%.

Также, согласно результатам опроса "Рейтинга", киевляне высоко оценили действия городского головы Виталия Кличко в условиях угрозы коронавируса: 59% считают, что он действовал эффективно. 47% считают, что Президент Владимир Зеленский действовал эффективно. По 38% как эффективные оценили действия Минздрава и МВД. Медицинские учреждения Киева и премьер-министр Шмыгаль получили, соответственно, 35 и 26%.

Рейтинг Кличко в 4 раза выше, чем у ближайшего конкурента, - опрос Рейтинга 01
Рейтинг Кличко в 4 раза выше, чем у ближайшего конкурента, - опрос Рейтинга 02

Исследование "Общественно-политические настроения киевлян" проведено Социологической группой "Рейтинг" 4–7 апреля 2020 года. Аудитория: жители Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Общая выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве не будут вводить на выходных комендантский час, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3188567
 
   
 Топ комментарии
 
Или "Рейтинг" врёт или идиоты не выздоравливают. Рейтинг Кличко в 4 раза выше ближайшего конкурента, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7704
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Притула гарний хлопець, але най стає мером Тернополя для початку.
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Кличко - сраний Кличко
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Или "Рейтинг" врёт или идиоты не выздоравливают. Рейтинг Кличко в 4 раза выше ближайшего конкурента, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7704
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все за последние 50 лет. самый позорный мэр на моей памяти.
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то есть превративший в базар , стройку хаотичную весь Киев. Маршрутки-самый ужасный транспорт расцвел именно при Омеле. В моем районе от сан саныча был недострой который Кличко снес и сделал спорт майданчик.
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Не, Омельченко был ещё хуже.
Я балдею, когда читаю о нем в Википедии.
Автор сумел выдержанно и без матюков охарактеризовать его работу.
Это высокое искусство.
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Ну если человек знает сколько в 77 году было зоомагазинов в Киеве , то Леня космонавт в лице Кирилла имеет 100% поклонника , как говорил Лёня - мои любимые бабушки и дедушки )))
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Нет, я объективно оцениваю каждого.
Но даже рядом с Черновецким и Поповым, шо тупой веталя, шо алкаш Омельченко рядом не стояли
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Киянин такий брєд ніколи не написав би! У народі з Космоса сміялися, а Жопова триповерховим матом крили після снігопаду весни 2013 (коли це чмо у в Австрію бухать поїхало, а Київ став на пару днів!)

Скільки станцій метро здали при Омелі? Скільки транспортних розв'язок?

Космос роками не міг добудувати 3 станції метро на синій лінії, які при Омелі були готові на 80-90% (на Деміївці лишалося ескалатори поставити і кахлями стіни оббити). Потім Жопов добудував ці станції і попіарився на цьому!
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Омеля дважды перепокрывал Владимирскую брусчаткой, закупал скользкую и не качественную тротуарную плитку на заводике своего сына (заводик к слову на деньги киевлян построен), изуродовал Майдан убрав роскошный фонтан (ныне стоит он в с.Буки) и стал отцом НЕЗАКОННЫХ застроек Киева. Ну и т.д.
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При Омелі будували державні Київміськбуд і Познякижилбуд, ну і ДБК-3 ще (той, що Фундамент зараз)! Я не пригадую, щоб тоді забудовували озера на Осокорках чи паркові зони...

Не було ніяких Вавришів з Микитасями - це все вже при Космосі почалося...
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Да, этих не было. Были другие которым Саныч НЕЗАКОННО выделял киевскую землю. Вот один из примеров: в октябре 2004 года Киевсовет отменил решение о передаче дому отдыха "Пуща-Водица" земельных паев общей площадью 500 га и 33,3 га и утвердил решение о передаче этой земли гражданам, среди которых были преимущественно министры и депутаты разного ранга.
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Вопрос был адресован не вам, а Кирюхе шо Лешенко.
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К слову, "тупой", как вы выразились, Веталя, не только восстановил массу парков и скверов города но и создал такой уникальный для Киева парт, как "Наталка".
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Понимаете, завезти десяток самосвалов чернозёма и два десятка лавочек, это мощно.
А ремонтировать теплоцентрали, водопровод, это ж денег стоит и попариться невозможно.
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Вы не были в парке "Наталка"? Рейтинг Кличка вчетверо вищий, ніж у найближчого конкурента, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9176
Вы вообще знаете, где этот парк расположен? Рейтинг Кличка вчетверо вищий, ніж у найближчого конкурента, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2171
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Прочёл в Википедии за СанСаныча. Действительно, очень талантливо автор описал "подвиги" данного негодяя.
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Омеля, звісно ж! По 1-2 станції метро на рік будував, зробив розв'язки на Дорогожичах, на Севастопольській. Дороги були чудовими, а у бюджеті міста настільки бабок було багато, що метро по 50 копійок трималося років 7-8!

І да, саме при ньому почали будувати мости Кирпи і на Троєщину. І застопорилося будівництво якра після того, як Омеля пішов!
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Открой Википедию и освежи память.
Склероз, это ж такое, сочувствую.
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Я киянин, мені Вікіпедії не треба! Скільки станцій метро при Омелі здали, а? Відповідаю - 7!
При Космосі 3 (і то, це добудували нарешті станції синьої лінії, які при Омелі були готові на 80-90% - я навіть був на недобудованії Деміївці тоді), при Жопові - теж 3...
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100%...Омеля сгонял в Мацкву и посмотрел, перенял опыт Лужкова, он хоть и воровал , но и Киевлянам делал, то чем пользуемся.
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Не знаю що там з мацквою, але я від Омелі не чув жодного руського слова - 100% українськомовна людина!

І так, саме при Омелі почали в Києві активно пропагувати українську культуру - безплатні концерти саме українських виконавців на свята (Пономарьов, Руслана, Друга Ріка, Скрипка, Вакарчук і тд)! Всіляко допомагали письменникам, художникам, музикантам і тд (в т. ч. і квартири Омеля вручав), відновили дитячі позашкільні гуртки тощо...
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Все кто топит за педалика или понаехавшие или в Киеве и не были никогда)))
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И Рейтинг скорее всего подвирает, приписывая цифры оппонентам и идиоты не выздоравливают Вы абсолютно правы во всем.
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Смешно. Соцопросы это заробитчане. Для них выборы это сбор урожая. Кто платит, тот и заказывает музыку. Что сделал Кличко за 6 лет, ну кроме аварийного стеклянного моста с завышенным в 2 раза бюджетом и хаотичной застройки Киева, дерибаном земли?
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Да в твоем родном лаптестане да! Верней я бы сказал как партии в вашей Государственой дуре!
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придурь, давай пластинку ставь о руке мацквы, ахентах кремля......
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если бы ты жил в Киеве. то наверно заметил бы, что сделал Кличко.
например в моем районе очень много сделано, приятно жить стало.
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ух ты , инфекционист по интернету от Супрун? вам к психиатру, и не затягивайте.
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Генрих, продолжай наблюдать, далее своему врачу на обходе доложи обо всех нестыковках в твоей голове. Рейтинг Кличка вчетверо вищий, ніж у найближчого конкурента, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8526
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А у нас многие на форуме пишут, понятия не имея о чем.
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Прогуляйтесь по Русановской набережной https://100realty.ua/news/zaversena-rekonstrukcia-parka-na-rusanovskoi-nabereznoi , это я не говорю об отремонтированных фонтанах и всех работах, которые сейчас подходят к концу на Русановском обводном канале. Да вообще..... зайдите на сайт города и посмотрите сколько всего было сделано за эти годы по благоустройству начиная с детских площадок по всему городу.
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посмотрите на аварийные. изношенные водоканал. теплотрассы. электросети, канализацию...транспорт...развязки. парковки...Садики и детские площадки, памятник Илью Муромцу. всё пиар и откаты огромные.
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Я Вас наверное огорчу, но теплотрассы, электросети и все, перечисленное вами - не есть ответственностью Кличка и за ними следить должны совсем другие. С городом, в случае их ремонта всего лишь согласовывается срок и объемы, если дело касается вскрытия дорог. Так что мимо - учитесь разделять обязанности городских властей и всех остальных, вместо того чтобы думать об откатах. А вот мосты и все остальное, что сделано и делается - то забота мэра.
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мэр не "свадебный боксёр" это должность хозяйственника. Посмотрите на должности его замов, в том числе и медицина его ответственность.
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******** хозяйственика! Может быть Азирова пригласим?
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Я не сперечаюсь, що Кличко кращий за папєрєдніков Космоса і Жопова, але згадайте, скільки робилося при Омелі!
Він в рази більше парків відновив - Маріїнку, Шевченка, Котляревського, КПІ, Феофанію, ботсади обвидва... А ще щороку якусь станцію метро відкривав!
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1, Омельченко был главой 11 лет
2. Метро строилось из бюджета страны, выделялись городу
3. Парков в Киеве за последние годы было отреставрировано много. Вы или не интересуетесь жизнью города или Вам это просто неинтересно.
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Чому? Я бачу відреставровані Володимирську гірку чи Наталку, я бачу дороги, я бачу новий Шулявський міст (який по плану Космос і Жопов мали здати ще ДО Євро-2012!).

Але при Омелі жетончик 7-8 років не дорожчав і коштував 50 коп і при цьому грошей на утримання метрополітену ВИСТАЧАЛО! Я розумію, що курс долара росте, але по тодішньому курсу це було 10 центів,а зараз 8 грн - це десь 30 центів!

І так, метро фінансували частково із держбюджету, частково з міського... Крім того, при Омелі у Києва в держбюджет забирали навіть БІЛЬШЕ грошей, аніж зараз!
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Ща плюсы с мосейчукчой мочить начнут, бомж пописял под дерево, кличко виноват
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Притула поехал? А когда то адекватный же был...
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Притула гарний хлопець, але най стає мером Тернополя для початку.
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просто не понятно зачем это ему лично )зебилы уже выбрали гарного хлопця,из шоу бизнеса ,своего пошибу ... теперь плачут -какбывыжить
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Притула был адекватным покуда в политику не полез. А если полез значит изначально не был адекватен только незаметно это было.
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Однозначно Кличко ,а то зерыгобенины пасть на место мэра столицы давно разинули
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Вы наверное не смотрели последний выпуск Схем, где кума Ермака Кличко назначил главой Департамента Благоустройства Киева, а одноклассника Тищенка главой Святошинской администрации.
И при этом в интервью он не смог объяснить почему он так сделал.
www.radiosvoboda.org/amp/schemes/30525734.html
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Времена конечно. Даже Кличко на фоне этих проходимцев (конкуректов) выглядит гигантом мысли.
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Или народ стал меньше Квартал смотреть или всё же стал прозревать.
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Я не киевлянин, но имею много знакомых там . Подавляющее большинство им очень довольны.
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Я киянин і був задоволений до початку карантину. Бо тепер Віталя тупо ліг під зелену владу!
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Кличко молодец. Плесени на мэрских выборах ничего не светит.
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Вы наверное не смотрели последний выпуск Схем, где кума Ермака Кличко назначил главой Департамента Благоустройства Киева, а одноклассника "слуги народа" Тищенка главой Святошинской администрации.

И при этом в интервью он не смог объяснить почему он так сделал.
www.radiosvoboda.org/amp/schemes/30525734.html
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Ну конечно я не смотрю схемы и не читаю радио сволота. Я же нормальный.
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От і спалився москаль! Радіо Свобода - світоч демократії у нашому царстві олігархічних ЗМІ! Чи може ти за Мендель, яка кидалася саме на журналіста Радіо Свобода?
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Це 70-річний ЗМІ, створений в США, його не контролюють олігархи! Радіо Свобода ще при совку вважалася голосом правди!
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Прям стесняюсь спросить кто у нас назначает глав администраций. И хватит уже давать ссылки, которые никуда не ведут.
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Взагалі то як показують всі попепедні вибори, київляни самі тупі в політиці.
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лапоть, київлян -немає, є кияни. а йди-но до печенігів через половців
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А ти киянка що вчитель української мови? Так як написала ти, то ти тупа не тільки в політиці.
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лапоть , досить вже ганьбитися- не муч свою руцькоязичну щелепу і йди на путіна.
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Судячи по твоїй граматиці та пунктуації, то тупий тут саме ти... Неграмотних людей взагалі треба позбавити виборчого права!
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Ти в своєї соратниці читав пунктуацію? З нею на цю тему спілкуйся. А люди які два рази проголосували з космонавта і кличка ну ніяк не можуть назватися розумними.
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При соцопросе осенью у Кличка и Ткаченка было поровну. Хорошая новость, ряды зебилов пустеют, вот в Киеве его рейтинг уже 10%. Плохая новость в том, что на Юге, где я проживаю, процент олигофренов побольше, поэтому зебилов все еще больше 50%
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Після того, як Кличко злякався зелених і закрив метро, я за нього принципово не голосуватиму! Бо до нього метро намагався закрити лише ригіанальний гауляйтер Жопов!

Чомусь коли під час першого Майдану в 2004 Кучма вимагав від Омелі закрити метро, то був посланий далеко і надовго!
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Ну да..... Кличко не надо было закрывать метро.... надо было сделать из Киева второй Нью Йорк, который сейчас в коллапсе.
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А ви задумайтесь над простим питання: от Нью-Йорк, Рим, Мілан, Лондон ніби і в колапсі, але метро ПРАЦЮЄ і ніхто його не буде закривати. Обмежили доступ, але не закрили! Чому? Невже там у владі тупіші люди, ніж наш Віталік?

Може просто там розуміють, що закриття метро нічого не дасть???
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Ну почему..... дало - скачок пандемии у них в наличии. Они помешаны на демократии и в итоге получили то, что сейчас имеют. Видно Вы завидуете их успехам.
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Яка різниця, де народ буде їздити в масках - в тролейбусі чи в метро????

Польща, Чехія, Угорщина - метро ходить і хворих небагато...
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Але метро при цьому в Відні ХОДИТЬ! Я не ставлю під сумнів карантин, який такий, а лише окремі його пункти...
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а скоко стоит 100% рейтинг нарисовать ?
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Да уж. Конкуренты у Кличко "огонь". Особенно первая пятерка. Или болтуны или проходимцы ну и один "мухожук". Хоча к😷иянам видніше, вони ж для себе вибирають. Рейтинг Кличка вчетверо вищий, ніж у найближчого конкурента, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5721
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Да не будет в Киеве другого мэра хоть обосритесь! ваших пальчевских ткаченков богданов засуньте себе в ЖОПУ
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38 % приезжего говна довольны что губошлеп строит для них в парках,парковках новые ЖК по 10 тыс человек.и делает быдлам из Киева.Яркий пример Автограф Кличко-Насиковские,где незаконно продолжаеться строительство попреки тому что идет суд,да и строиться должны там общежития для студентов.и таких примеров много.Кличко это скатина которая застраивает каждый спорный угол Киева,а приезжие черти конечно довольны.Главное ТЕПЕР Я КЫЫВЛЯНЫН.
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