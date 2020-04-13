 На внеочередном заседании Рады нардепы будут голосовать за некоторые законопроекты без обсуждений, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков в эфире "Сніданку з 1+1".

"Скорее всего вопрос бюджета будет обсуждаться и вопрос об отмене постановлений. Другие вопросы была договоренность голосовать без обсуждений для того , чтобы как можно быстрее их рассмотреть, принять, чтобы они начали работать как законы на пользу украинского народа", - отметил он.

Он напомнил, что зарегистрированные в Раде 13 проектов об отмене решения о принятии законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения, позволяющего запустить рынок земли , блокируют подписание законопроекта.

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.

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