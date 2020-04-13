 Физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска, - ВОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".

"Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска", - сказала госпожа Вуйнович.

По словам представителя ВОЗ, маска защищает не полностью. Если не соблюдать дистанцию, не мыть руки, то человек "точно заболеет" даже при ее использовании. По мнению госпожи Вуйнович, маска не вредна сама по себе, но люди из-за нее могут поменять свое поведение. Также она призвала не носить их после двух часов использования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус будет возвращаться, пока не создадут вакцину, - представитель ВОЗ Набарро

Напомним, замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко считает, если вакцину или лекарство от коронавируса не удастся найти, мир ждет новая биологическая реальность, в которой придется забыть о кофе в парке, а друг с другом общаться только через скайп, так как коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически.