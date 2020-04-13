 Физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска, - ВОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".
"Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска", - сказала госпожа Вуйнович.
По словам представителя ВОЗ, маска защищает не полностью. Если не соблюдать дистанцию, не мыть руки, то человек "точно заболеет" даже при ее использовании. По мнению госпожи Вуйнович, маска не вредна сама по себе, но люди из-за нее могут поменять свое поведение. Также она призвала не носить их после двух часов использования.
Напомним, замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко считает, если вакцину или лекарство от коронавируса не удастся найти, мир ждет новая биологическая реальность, в которой придется забыть о кофе в парке, а друг с другом общаться только через скайп, так как коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически.
Один аденоидный политик в нашем штате сначала запретил физическую близость тем, кто не проживает вместе. Правда, ему быстренько подсказали, и политик дал задний ход, потому как не хотелось ему идти на премию Дарвина.
P.S. Местные наши газетки пишут, что наш штат рецессия заденет сильнее всех штатов. И почему я не удивлена?
Разве что требовать водительское удостоверение или там счета за газ/электричество.
Главное, чтобы по одному адресу проживали, а если по разным адресам - то ни-ни.
"Облико морале"(С)
Надо на горячей линии у Премьера штата спросить!
P.S. Вам тоже понравилось, да? Верно же сказала - кандидат на премию Дарвина.
тела умерших не являются источником заражения
угомоните своих чумных бесноватых мэров
Не, можно его конечно промыть формалином (снаружи и внутри ) вирусу тогда точно кранты прийдут
пластик - 5 дней, дерево - 4 дня, стекло - 4 дня, бумага - 4-5дня сталь - 2 дня, алюминий 2-8 часов, хирургические перчатки - 8 часов.
И только на трупе, вирус не сохраняется....Загадка?!
хотя нет, это бред
потому все-таки права ВОЗ - тела умерших не являются источником заражения
вірус тримається на дрібних краплях води..їх маска затримує...
але все-таки краще респіратори рівня FFP2,FFP3. але вони -для медиків
телик каже : вот я могу загнать стадо баранов в одно стойло за 5 минут и будут пахать что узники ГУЛАГа!
холодильник подумал и говорит : если у меня внутри пусто,твое стадо сдохнет за 5 секунд...
пля, может мне кто объяснит - где логика запрета нахождения человека на свежем воздухе?
я вижу только в дебилизме и в осознании своей значимости Шариковых и мусоров и прочих зебилов, дорвавшихся до власти.
кто то писал - что Ляшко образованный, закончил институт и т.п.
да баран он - этот забильный Ляшко.
-вірус передається не за 1-1.5 а за 2 м..
-вірус продовжує перебувати"в аерозолі" в повітрі в приміщеннях без циркуляції повітря 5 хв,доаоки не осяде на підлогу ...
Всем 36и6!