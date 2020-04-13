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 Общество, Здоровье
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 Физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска, - ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сказала, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. По ее мнению, использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".

"Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска", - сказала госпожа Вуйнович.

По словам представителя ВОЗ, маска защищает не полностью. Если не соблюдать дистанцию, не мыть руки, то человек "точно заболеет" даже при ее использовании. По мнению госпожи Вуйнович, маска не вредна сама по себе, но люди из-за нее могут поменять свое поведение. Также она призвала не носить их после двух часов использования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус будет возвращаться, пока не создадут вакцину, - представитель ВОЗ Набарро

Напомним, замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко считает, если вакцину или лекарство от коронавируса не удастся найти, мир ждет новая биологическая реальность, в которой придется забыть о кофе в парке, а друг с другом общаться только через скайп, так как коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически.

Источник: https://censor.net.ua/n3188561
 
 
 Топ комментарии
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привыкайте к режиму "онлайн-концлагеря" под видом карантина
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тайніми тропами прорівайся ко мне на дачу, под Киевом, Десна, красота, более 70 соток земли, можно нагуляться даже со двора не віходя
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Коронне слово "прєцтавітєль в расіє". Це для того, щоб вівці не виходили проти ***** помекати "паззззор, паззззор".
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Долой физическую близость! Все на порнхаб!
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Так это уже предлагали.
Один аденоидный политик в нашем штате сначала запретил физическую близость тем, кто не проживает вместе. Правда, ему быстренько подсказали, и политик дал задний ход, потому как не хотелось ему идти на премию Дарвина.

P.S. Местные наши газетки пишут, что наш штат рецессия заденет сильнее всех штатов. И почему я не удивлена?
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а как это реализовывалось на практике? ведь под каждую кровать филёра не посадишь...
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Подписку брали, шо вне брака ни-ни. Только с благоверными.
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Не, не только в браке, но и живущем во грехе, но по одному адресу!
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Если у супругов можно затребовать свидетельство о браке, то вот как быть с теми, кто проживает во грехе, но по одному адресу (законодательно то они имеют такие же права)?
Разве что требовать водительское удостоверение или там счета за газ/электричество.
Главное, чтобы по одному адресу проживали, а если по разным адресам - то ни-ни.
"Облико морале"(С)
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меня интересует, как технически отслеживались факты нарушения. или всё заглохло, не успев начаться?
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Это Вам надо обратиться к Премьеру нашего штата Виктория, узнать, какие у него были критерии Фізична дистанція захищає від коронавірусу краще, ніж маска, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5767
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Ещё один вопрос: супругам, проживающим отдельно можно?
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Да вот не в курсе я!
Надо на горячей линии у Премьера штата спросить!

P.S. Вам тоже понравилось, да? Верно же сказала - кандидат на премию Дарвина.
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https://www.google.com/amp/s/www.segodnya.ua/world-amp/v-voz-rasskazali-mozhno-li-zarazitsya-koronavirusom-ot-umershego-1417676.html
тела умерших не являются источником заражения
угомоните своих чумных бесноватых мэров
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Вообще то являются! Как и любая другая поверхность. Думаю, что вирус на трупе может сохраняться как минимум 24 часа (если лежал в холодильнике то больше).
Не, можно его конечно промыть формалином (снаружи и внутри ) вирусу тогда точно кранты прийдут
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конечно, ты лучше знаешь, чем представитель ВОЗ
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Элементарная логика! Вирус может сохраняться на любой поверхности:
пластик - 5 дней, дерево - 4 дня, стекло - 4 дня, бумага - 4-5дня сталь - 2 дня, алюминий 2-8 часов, хирургические перчатки - 8 часов.

И только на трупе, вирус не сохраняется....Загадка?!
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Труп им болел при жизни, чихал, кашлял....По сути он в том вирусе с ног до головы
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с такой логикой ты уже переносчик ВИЧ, дизентерии и гепатита, так как за всю жизнь возле тебя кашляли и чихали тысячи людей
хотя нет, это бред
потому все-таки права ВОЗ - тела умерших не являются источником заражения
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PS Тут просто нужно понимать, что труп не такой же самый источник заражения, как живой чихающий человек. Если труп не обнимать и целовать, то не заразишься. Ну и дезинфекции труп вполне себе поддается. Только вот сомневаюсь, что у нас ее проводят - в кулек и досвидания
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все-таки надо было бы тебе в ВОЗ, такой специалист зря пропадает
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Вчера случайно встретил в маркете свою давнюю подружкку молодости нашей.Обнялись расцеловались взяли литр водки и давай бухать.Вот сижу и думаю,может похмелить подругу,еще спит Физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8393
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Подружке 48, а мне 51 будет 22 мая,Дятел ты Тупой Фізична дистанція захищає від коронавірусу краще, ніж маска, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7207 Фізична дистанція захищає від коронавірусу краще, ніж маска, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7207
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Как показал опыт 300 иранских "кулибиных", лучше всего "от коронавируса" "защищает" метиловый спирт внутрь: принял разок - и никаких больше проблем ни с коронавирусом, ни с чем другим.
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главное, выпить не меньше определенного минимума (для взрослого 80кг человека 100гр будет достаточно если не разбавлять) иначе ослепнешь
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Понты КоронвиРУСные скоро улягутся.Маски не выбрасывайте,оставьте ИСТОРИКАМ,пусть поржут над телевизором,который сегодня президент Украины Физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3581 Физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3581
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Роскачество нашло в туалетной бумаге энтеробактерии
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А где их нет? Пусть начинают готовиться к дефициту т. бумаги и выписывают газеты Труд и Правда.
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маски от вируса вообще не спасают, размер коронавируса 100 нанометров.. пространство между волокнами маски 50000 нанометров ...
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ще раз..
вірус тримається на дрібних краплях води..їх маска затримує...
але все-таки краще респіратори рівня FFP2,FFP3. але вони -для медиків
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Холодильник и телевизор поспорили кто из них Круче Перестройку сбацает :
телик каже : вот я могу загнать стадо баранов в одно стойло за 5 минут и будут пахать что узники ГУЛАГа!
холодильник подумал и говорит : если у меня внутри пусто,твое стадо сдохнет за 5 секунд...
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"Ляшко вважає, якщо вакцину або ліки від коронавірусу не вдасться винайти, на світ чекає нова біологічна реальність, у якій доведеться забути про каву в парку"



пля, может мне кто объяснит - где логика запрета нахождения человека на свежем воздухе?

я вижу только в дебилизме и в осознании своей значимости Шариковых и мусоров и прочих зебилов, дорвавшихся до власти.
кто то писал - что Ляшко образованный, закончил институт и т.п.
да баран он - этот забильный Ляшко.
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Maski bolse nuzni dlia tex kto bolejet stob necechonuli na drugix.
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з нехороших новин.

-вірус передається не за 1-1.5 а за 2 м..
-вірус продовжує перебувати"в аерозолі" в повітрі в приміщеннях без циркуляції повітря 5 хв,доаоки не осяде на підлогу ...
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И да, и нет! Слишком много факторов и параметров, которые только мощный компьютер может рассчитать, если их конечно правильно задать. Это утверждение может быть верно при среднестатистической (условной) ситуации, но не в конкретном случае!
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Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
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