 Иран из-за коронавируса отложил расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Глава иранской команды расследователей Хасан Резаейфар пригласил представителей восьми стран к лаборатории в Европе, однако из-за логистических сложностей, созданных пандемией COVID-19, должен был отложить начало работы с "ящиками", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас для некоторых государств невозможно планировать путешествие из-за COVID-19", - сказал Резаейфар.

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Глава Управления по безопасности транспорта Канады Кэти Фокс подтвердила, что Иран на прошлой неделе передал свое приглашение, и что все другие страны ответили на него одинаково: сейчас и в течение еще определенного времени личное участие будет невозможным.

"Таким образом, загрузка и анализ самописцев следует отложить до того времени, пока условия улучшатся настолько, чтобы путешествовать стало безопасно. Предсказать, когда это произойдет, пока невозможно", - сказала Фокс.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.