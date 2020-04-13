 В ближайшее время проведение миротворческой миссии ООН на Донбассе малореалистично, - Кислица

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал посол Украины в ООН в Сергей Кислица в интервью РБК-Украина.
В то же время Кислица отметил, что вопрос операции остается актуален.
"Вопрос операций по поддержанию мира остается. Он актуален? Да. Можем ли мы сказать, что такая операция может быть проведена в ближайшее время на условиях, на которых настаивал предыдущий и нынешний президенты, а также партнеры Украины? Нет, это малореалистично", - заявил он.
Напомним, переговоры о размещении на Донбассе миротворцев ООН идут с сентября 2017 года. В них участвуют представители Украины, России, США, Германии и Франции.
Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.
В августе 2018 Меркель заявляла,что получила в тлф разговоре согласие на миротворцев третьих стран по гососгранице. Но тут ворвался с дутыми рейтингами Голоборотько на Бене.......