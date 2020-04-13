 В ближайшее время проведение миротворческой миссии ООН на Донбассе малореалистично, - Кислица

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал посол Украины в ООН в Сергей Кислица в интервью РБК-Украина.

В то же время Кислица отметил, что вопрос операции остается актуален.

"Вопрос операций по поддержанию мира остается. Он актуален? Да. Можем ли мы сказать, что такая операция может быть проведена в ближайшее время на условиях, на которых настаивал предыдущий и нынешний президенты, а также партнеры Украины? Нет, это малореалистично", - заявил он.

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Напомним, переговоры о размещении на Донбассе миротворцев ООН идут с сентября 2017 года. В них участвуют представители Украины, России, США, Германии и Франции.

Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.