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 Политика Украины
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 В ближайшее время проведение миротворческой миссии ООН на Донбассе малореалистично, - Кислица

Проведение миротворческой миссии ООН на Донбассе в ближайшее время малореалистично.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал посол Украины в ООН в Сергей Кислица в интервью РБК-Украина.

В то же время Кислица отметил, что вопрос операции остается актуален.

"Вопрос операций по поддержанию мира остается. Он актуален? Да. Можем ли мы сказать, что такая операция может быть проведена в ближайшее время на условиях, на которых настаивал предыдущий и нынешний президенты, а также партнеры Украины? Нет, это малореалистично", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предложил руководству ООН направить на Донбасс оценочную миссию для оценки масштаба и расходов, - Пристайко о миротворцах

Напомним, переговоры о размещении на Донбассе миротворцев ООН идут с сентября 2017 года. В них участвуют представители Украины, России, США, Германии и Франции.

Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

Источник: https://censor.net.ua/n3188558
 
 
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Сивухе очень мало трындюлей дали...
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Сивухе очень мало трындюлей дали...
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Реалестичен лишь отвод войск с позиций.
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Шо они там все курят. если не секрет? Какая операция ООН? В карантин без разрешения Путина? Кислица ты или лечись или вообще не расскрывай рот - может за умного и сойдешь
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Какой карантин, если 9 месяцев бесполезно прошло без карантина и вся поддержка была только в смартфоне, хотя Порошенко призывал Зелемойского принять дела!?
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Дійсно, навіщо. Нам достатньо глибокої занепокоєності О_ОН.
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Ніяких миротворців там не буде. Дамбас ніздайоцца і продовжує війну з біндерамі.
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с зебл.дской властью всё малореалистично,от слова "совсем"
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Не нужна миротворческая миссия ООН. Есть свои миротворцы и уникальный главнокомандующий с военной специальностью "уклонист"/Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский. /Путин умный человек. можно договориться, - Шефир/Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе. 09.07.19 /Мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого./ ."Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель".
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Уже могла быть по госгранице месяцев 6. Но... Лохи выбрали "лишбы не Порох",и ху!ло открестился.
В августе 2018 Меркель заявляла,что получила в тлф разговоре согласие на миротворцев третьих стран по гососгранице. Но тут ворвался с дутыми рейтингами Голоборотько на Бене.......
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С вашей зебуновой зеленожопой шоблой вообще все малореалистично.Вы только кукарекать и на роялях хером играть можете и больше ничего.
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