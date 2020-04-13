 Тушение пожара в Зоне отчуждения продолжается 10-е сутки: очаги возгорания наблюдаются в 3 лесничествах, - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7 ч. 13 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.

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К тушению пожаров привлечены 366 человек и 88 единиц техники, из них от ГСЧС 307 человек личного состава и 63 единицы техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 12 апреля осуществлены 143 сброса - 370 т воды).

Отметим, что тушение пожара в Чернобыльской зоне началось 4 апреля.