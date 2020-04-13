EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  5773  91
Материалы по теме:
Все про:карантин (2965) Николаев (1260) похороны (1070) смерть (6636) Сенкевич (13) COVID-19 (3691) коронавирус (2379)

 "Как когда-то чумных", - мэр Николаева Сенкевич объяснил горожанам, как будут хоронить умерших от коронавируса

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что людей, которые умрут от коронавируса будут хоронить в спецмешках и закрытых гробах.

Также для них будут отведены отдельные места на кладбище, поскольку тела заболевших могут даже после смерти быть разносчиками вируса, заявил Сенкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Преступности.НЕТ.

– Может, для вас это станет дополнительным стимулом, чтобы не выходить и не подвергать опасности: людей, которые умрут от коронавируса, будут выдавать в закрытых гробах. Мы закупаем специальные анатомические мешки. И тех, кто умер от коронавируса, будут "запаковывать" в эти мешки и будут хоронить в закрытых гробах, чтобы не заразить всех других. Уже известно, что после смерти люди могут также быть разносчиками вируса. Что это означает? Что тех людей, которые умрут от этого, будут хоронить на отдельном месте на кладбище, как когда-то хоронили "чумных". Может, такая невеселая штука сделает вас немного более продуманными, ззаявил Сенкевич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Одесчине зафиксирован первый летальный случай от Covid-19. Всего в области выявили 67 случаев коронавируса, - глава ОГА Куцый

Источник: https://censor.net.ua/n3188556
 
   
 Топ комментарии
 
Вже майже 200 медиків інфіковані короновірусом тому, що їм своєчасно не дали засобів захисту! Ще велика частина медиків звільнилася і продовжує звільнятися, бо мають низьку зарплату та не бачать перспективи після погроз звільнити їх після 1 квітня. Тобто ця влада зедебільна на всю голову.
 показать весь комментарий
 
держи...
избирателям Зели выдают... "Як колись чумних", - мер Миколаєва Сенкевич пояснив містянам, як ховатимуть померлих від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9675

"Як колись чумних", - мер Миколаєва Сенкевич пояснив містянам, як ховатимуть померлих від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3241
 показать весь комментарий
 
Спочатку говорили, що нема хворих на короновірус, а тепер починають лякати людей.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спочатку говорили, що нема хворих на короновірус, а тепер починають лякати людей.
 показать весь комментарий
 
 
Вот именно! Люди оказывается во всем виноваты!
 показать весь комментарий
 
 
Риторика влажоможців м'яко кажучи дивує. Я не розумію, чому замість відосиків монцеликого Зє просто не демонструвати кадри з лікарень Італії, Іспанії, інших країн? Переповнені лікарні, хворі, під' єднанні до апаратів ШВЛ куди швидше діють на свідомість громадян.
 показать весь комментарий
 
 
Объясняю: оба вида манипуляций действуют на один и тот же контингент. Дублирование неэффективно.
 показать весь комментарий
 
 
Я пропоную не цільову аудиторію змінити, а сам контент. Бо бравурні відосики у даному випадку до дупи. Вони контингент ************, а не мобілізують.
 показать весь комментарий
 
Понял: мы друг друга не поняли. Я имел в виду запугивание от мэра Николаева. Там та же самая манипулятивная технология, что и в видео с вереницами гробов и пр.
Про бравурные видосики ничего толком не скажу: не смотрел, мнения не составил, ляпать просто так не люблю.
 показать весь комментарий
 
 
Бачите, вы правильно зауважили. - відосики, заяви мера і відео з лікарень таки мають одну цільову аудиторію, особливістю якої є відсутність критичного мислення. Там просто від одночасної демонстрації бравурних відосиків і жахливих кадрів з італійських лікарень, чи заяв мера Миколабва може настати когнітивних диссонанс і залишки мізків можуть закипіти і випаруватися, наробивги біди.
 показать весь комментарий
 
 
Біди вони вже наробили. Рік тому. Й без мізків почувають себе досить комфортно. Як медузи... "Як колись чумних", - мер Миколаєва Сенкевич пояснив містянам, як ховатимуть померлих від коронавірусу - Цензор.НЕТ 468 Особисто я дуже негативно ставлюсь до усіх видів маніпулювання і зомбування. Може це в мене професійне: математика не бреше.. Ну майже не бреше.
 показать весь комментарий
 
 
Напевне тому і математика, що присутній аналіз, тобто вміння аналізувати. 😊 Вибір професії, чи роду занят. - річ не зовсім випадкова.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше "перебздеть", чем "недобздеть"... В данном случае человек сказал разумную вещь... Вообще, лучше всего кремировать, как в случае с сибирской язвой - она в земле сохраняется до 50 лет, а сколько сохраняется эта зараза, не знает никто... Однако, у нас кремировать не принято, да и неизвестно, справятся ли наши крематории, если пойдёт "вал"... (Славяне-язычники были прозорливее, на этот случай...).
 показать весь комментарий
 
 
наверно хотите сказать , что славяне-крестопоклонники - совершенно недалекие?
 показать весь комментарий
 
Решили "подъе..ть"? Не получится... Я "не наверно", а точно хочу сказать, что язычники тела умерших сжигали...Об этом имеются упоминания в византийских летописях... Захоронение тел в земле, без предварительного сжигания, привнесено было с христианством...
 показать весь комментарий
 
Если зелёная гнида не может навести порядок в стране, причём здесь люди??
 показать весь комментарий
 
 
Вже майже 200 медиків інфіковані короновірусом тому, що їм своєчасно не дали засобів захисту! Ще велика частина медиків звільнилася і продовжує звільнятися, бо мають низьку зарплату та не бачать перспективи після погроз звільнити їх після 1 квітня. Тобто ця влада зедебільна на всю голову.
 показать весь комментарий
 
 
Главное учителям бабло платить - учителя ж агитаторы на выборах...
А судьям и прокурорам - этих ваще золотить - они же основные производители...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зрада, она такая. "Зелёный клован под предлогом карантина занимается узурпацией власти". Или такая. "Зелёная гнида не может навести порядок в стране". Смотри не перепутай. Под разные ситуации нужна разная зрада.
 показать весь комментарий
 
 
Ну тогда объясни мне, почему при Порохе такого бардака и в помине не было??
 показать весь комментарий
 
 
Оно голосовало за Кловуна. Шо оно может обьяснить?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
При Порохе все было иначе. Это был золотой век, можно сказать. Солнышко ярче светило, птички ласковей цвиринькали, водка в магазине дешевле была, а девчата сговорчивей...
 показать весь комментарий
 
 
Кому что, а быдлу водка и бабы мерило благополучия..
 показать весь комментарий
 
 
Спалився кацапура "Як колись чумних", - мер Миколаєва Сенкевич пояснив містянам, як ховатимуть померлих від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9816 Все шо ти перерахував тільки у козлорилого на першому місці стоїть
 показать весь комментарий
 
 
А в тебе вже не стоїть, а на пів-шостої? А-я-яй, Грицько, мерщій до лікарів. Може ще не пізно...
 показать весь комментарий
 
Ну я ж кажу "Як колись чумних", - мер Миколаєва Сенкевич пояснив містянам, як ховатимуть померлих від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9549 У козлорилого все навколо асоціюється з воТкой, половим актом або органом
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ага,удешевление гривні на 300-400%, подорожание метро на 400% и подорожание газа на 800% єто не бардак, а позитивній рост єкономики?
 показать весь комментарий
 
 
У нас война идёт, вообще то. Или ты все проспал на диване??
 показать весь комментарий
 
 
Так вы же вопили, что это потому, что Порох ворует... Порох ушёл, воровать некому, потому что у власти честные "слуги народа", а цены и тарифы ещё выросли... В чём проблема? У вас, "зебилоидов", "то рубашка длинная, то член короткий...". Вы, "зебилы", мне старый анекдот напоминаете: "Женился дедок на молодухе. Наступила ночь. Дошло дело до "супружеского долга". А у деда "не фурычит"... Жена и так, и так - "не заводится"... Дед говорит: "А ты руками, руками, попробуй... ". Та в ответ: "Да у меня уже руки болят!...". Дед ворчит: "А чего же ты, дура, с больными руками замуж выходила?..."
 показать весь комментарий
 
 
Зебанат, звенишь рогами мимо кассы. Да идет узурпация власти, а под порядком в стране во время пандемии имеется ввиду понятные и необходимые карантинные меры, а не мусорской беспредел, не продажа масок за бугор, а обеспечение ими население, эффективное обеспечение средствами защиты медиков, финансирование больниц, а не снимать тупые видосики для биомассы.
 показать весь комментарий
 
 
НеСцилла, краще розкажи но хоч про якісь успіхи ЗекамандИ. (Про геройство, звитягу й самопожертву навіть не питаю.)
 показать весь комментарий
 
 
А если людям хоть кол на голове теши, при чем здесь зеленая гнида.
 показать весь комментарий
 
Эпоха бедности и Кори закончилась.Эстафету принял КоронвиРУС
 показать весь комментарий
 
 
Держиморды делают то, что они делать любят и умеют: запугивают... А я вот думаю, что за этот психопатический дурантин власти ещё будут публично приносить извинения и выплачивать компенсации.
 показать весь комментарий
 
 
Кому? Посмотришь, многих еще долго будет трИсти, и спирт в аптеках в нужном количестве не скоро появится, как и маски.
 показать весь комментарий
 
 
Є в аптеках шпирт і маски. Вчора купував.
 показать весь комментарий
 
 
В нас - тіки ч-з бронь. Маска 25 грн. Пішли вони...
 показать весь комментарий
 
У нас маски продають де завгодно. Навіть в кіосках де кава-сигарети по 10-12 грн. Бізнес шиє.
 показать весь комментарий
 
 
Козлов-Аваков сейчас именно тот чел,который сможет вырулить.хотя считаю его гондоном за то,что его нацжены на выборах травили Пороха.но сейчас надо выжить..разборки потом
 показать весь комментарий
 
Один - про трупики, этот - про мешки. Главное - не смотреть людям в глаза.
 показать весь комментарий
 
 
пральна маланєц висрав - харонім бидло как в радной расєюшкє...
 показать весь комментарий
 
 
дурачок Карпов-Сенкевич не маланец.его мама с Western Ukraine.он украинец.и говорит все правильно и по делу.как и Филатов-выкопал 600 могил и показал Днепру.наглядная агитация на кретинов действует отрезвляюще.
 показать весь комментарий
 
В Финляндии заразилось 3 000,умерло 56....ужОс
 показать весь комментарий
 
 
Где они такие необследованные берутся? Срочно санитаров и на медкомиссию в дуракбольницу.
 показать весь комментарий
 
 
Мертвые сраму не имут. А вот ты, позорник, пытающийся запугать людей если уже не Ковидом и ужасами лечения, а уже позорными похоронами. Возможно, и на твоей могиле креста не поставят, карма, она такая...
 показать весь комментарий
 
 
Кто умирает естесственной смертью....от инфаркта,инсульта,ОРВИ,пневмонии и прочих СПИДов,наркомании,алкоголизма спишут всех на корону...Путлера
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
порошкобот на карантине

"Как когда-то чумных", - мэр Николаева Сенкевич объяснил горожанам, как будут хоронить умерших от коронавируса - Цензор.НЕТ 3724
 показать весь комментарий
 
 
Ты себя с "порошкоботами", не путай... Это твой "пальтрет", ещё с 2014-го года... Именно ты вот так рыло выставлял и недовольно хрюкал о "зраде", пока страна войне противостояла...
 показать весь комментарий
 
 
А сжигательные команды будут в специальных масках с клювами, как в средние века?
 показать весь комментарий
 
какого хрена? ВОЗ же сообщила, что тела умерших не является источником заражения
 показать весь комментарий
 
 
Если их целовать во время прощания, то являются.
 показать весь комментарий
 
https://www.google.com/amp/s/www.segodnya.ua/world-amp/v-voz-rasskazali-mozhno-li-zarazitsya-koronavirusom-ot-umershego-1417676.html
 показать весь комментарий
 
а если трахать? я не пойму, где ты видел, чтобы умерших целовали
 показать весь комментарий
 
как это где? почти везде, в лоб то. ну, самые близкие есс-но.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе приходилось присутствовать при прощании с усопшим? Сама процедура в деталях может отличаться. Но обычно священник читает молитву перед открытым гробом. А потом, перед тем, как гроб закроют, близкие прощаются с усопшим. Многие целуют в лоб или щеку. Может у вас иначе, но у нас во Львове всё обстоит именно так.
 показать весь комментарий
 
Нагнетают панику. Но время все расставит на свои места. И какая то оманская скатина за все ответит.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Поросенко?
 показать весь комментарий
 
Полонии и Новички,это мелочь пузатая сказал Путлер и придумал новую Мировую революциию КоронаРУСкую...чЛенин пацан по сравнению с плещивым ХМЫРЕМ
 показать весь комментарий
 
 
Слушай, Потлер, ты таблетки то не сливай в унитаз - уже пару дней кроет, Патлеры мерещатся какие-то. выздоравливай
 показать весь комментарий
 
Турция продала Украине 6 беспилотников Байрактар.Надо срочно Зелю обучить чтобы он мочил в сортире ИХТАМНЕТова КГБиста.Головакамандир Украины должен научицца воевать Проти ворогiв.Так чи нi?
 показать весь комментарий
 
Жестоко!
Но в наших реалиях - иначе нельзя...
 показать весь комментарий
 
а в наших реалиях можно, когда уже месяц в стране карантин, делать вид ,что в Николаевской обл ни одного заражения?
 показать весь комментарий
 
Ага, выдадут не того и потом он будет "гореть вечно" ибо не под своим именем отпели, а тот кого должны были выдать - аналогично.
 показать весь комментарий
 
Так имя тебе Поц, раз в такую херню веришь...
 показать весь комментарий
 
Вы знаете,поначалу Сенкевич достаточно неплохим мэром был,но в последнее время мне кажется,что он на чем то плотно сидит.
Иногда выдает такие перлы.....
 показать весь комментарий
 
 
а если будут вылазить -лопатами их, лопатами
 показать весь комментарий
 
 
в мешках, чтобы лучше сохранялся ?
чумных в мешках хоронили ?
что за бред ?
 показать весь комментарий
 
 
А когда к твоему дому люди с факелами прийдут ты станешь более продуманным?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх