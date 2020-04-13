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 Общество, Здоровье
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 COVID-19: число зараженных за сутки выросло до 1,85 млн, количество жертв с начала пандемии превысило 114,2 тыс.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 апреля во всем мире зарегистрировали 1 850 527 случаев заражения коронавирусом. На первом месте по количеству заражений по прежнему США - там число заболевших достигло 557,6 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным, во всем мире зарегистрировали 114 245 летальных случаев.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 22 108, заболевших - 557 571.

В Италии за все время заболели 156 363 человек. В то же время умерли 19 899.

Испания сообщает о 166 831 инфицированных. Из них 17 209 человек умерли.

Читайте также: За границей на 10 апреля 172 наших гражданина проходят лечение от коронавируса, 19 выздоровели, 6 умерли, - МИД

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в Италии, США, Испании и Франции.

Так, во Франции умерли 14 412 человек, в Великобритании – 10 629, в Иране – 4 474, Бельгии - 3 600, в Германии - 3 022, в Нидерландах – 2 747, в Турции - 1 198, в Швейцарии - 1 106.

В РФ число зараженных достигло 15 770 человек, умерли - 130; в Беларуси - 2 578, умерли - 26; в Польше - 6 674, умерли - 232; в Молдове - 1 662, умерли - 31; в Венгрии - 1 410, умерли - 99; в Румынии - 6 300, умерли - 316; в Словакии - 742, умерли - 2.

Напомним, по состоянию на утро 12 апреля зафиксировано 266 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2777, умерли 83 человека, 89 - выздоровели, - Минздрав.

COVID-19: число зараженных за сутки выросло до 1,85 млн, количество жертв с начала пандемии превысило 114,2 тыс. 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188554
 
 
 Топ комментарии
 
бережіть себе і не тупіть, загроза серйозна
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не. тебя єто не касается, угроза не такая уж и серьезная, тебе нечего бояться, иди на пляж, обязательно пойди в церковь на Пасху всенощную, да вібери церковь с толпой побольше, пойди в ТРЦ, погуляй там. перчатки не одевай и обязательно пойди на парад победі 9 мая, если его не будет то найди тусовку по єтому поводу из таких как ті
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бережіть себе і не тупіть, загроза серйозна
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серьёзная, ёкскель-моксель: стадо перепуганных муфлонов кого хошь затопчет и нагадит раз в 100 больше, чем вирус несчастный
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хамство - это ваше, зелебобиков, всё
когда нечего сказать, обвиняй оппонента в глупости - "хуже не будет" (с) COVID-19: кількість заражених за добу зросла до 1,85 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 114,2 тис - Цензор.НЕТ 5844
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абсолютно никакого хамства
простая констатация грустного медицинского факта
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ещё можно дурочку включить... унылый ты тролль.
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тупи дальше. кто на кого учился как гритсИ. COVID-19: кількість заражених за добу зросла до 1,85 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 114,2 тис - Цензор.НЕТ 604
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200 000 на 7 700 000 000 - это серьёзная угроза? данные по другим болезням знаешь?
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не. тебя єто не касается, угроза не такая уж и серьезная, тебе нечего бояться, иди на пляж, обязательно пойди в церковь на Пасху всенощную, да вібери церковь с толпой побольше, пойди в ТРЦ, погуляй там. перчатки не одевай и обязательно пойди на парад победі 9 мая, если его не будет то найди тусовку по єтому поводу из таких как ті
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тупо. очень тупо. и за что тебе только платят! неужели так трудно с толковой методички переписать? даже переписывать не надо Ctrl+C - Ctrl+V - и делов. COVID-19: кількість заражених за добу зросла до 1,85 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 114,2 тис - Цензор.НЕТ 9561
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ті думаешь, у всех методичка в єлектроннм виде, как у тебя?
а вдруг у меня в бумажном виде?
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тебе можно маску не носить, пусть действует закон естественного отбора
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в магазин просто не пустят. в другом месте могут штрафануть. ты и этого не знал? COVID-19: кількість заражених за добу зросла до 1,85 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 114,2 тис - Цензор.НЕТ 386 я скажу тебе больше: меня бы абсолютно устроил такой вот договор с обществом: я не буду претендовать на твою медицину но и ты не лезь в мою жизнь. так ведь оно не согласное... COVID-19: кількість заражених за добу зросла до 1,85 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 114,2 тис - Цензор.НЕТ 6778
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вроде бы правда, как кругом говорят... но что там в Швеции, давайте посмотрим???
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Срабатывает закон больших чисел . Никому уже неинтересно.
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Ужас,когда уже правительства распечатают закрытые шахты что бы попрятать туда всех желающих выжить?
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А о Тайване написать не желаете?
Население на островке Формоза (прекрасная, между прочим, Формоза), как в Австралии, а заболевших "аж" целых 385(!):
"Taiwan has recorded 385 cases of COVID-19"
https://www.smh.com.au/world/asia/population-the-same-as-australia-s-but-a-fraction-of-the-coronavirus-cases-20200412-p54j67.html

Не желаете поучиться у Тайваня, нет?
Ой, как же так???
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"Лидером ... постаются США ...число умерших достигло 22 108"
общее число умерших в США в том году составило уже 770 000
???
Источник: https://censor.net.ua/n3188554
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С математикой у народа совсем туго.
Процент заражений в мире - 1 850 527 / 7 700 000 000*100 = 0,024%
Процент заражений в США - 557600 / 383 000 000*100 = 0,145%

Процент заражений в Украине - 2700 / 42000000*100 = 0,0065%
В обиходе универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5 % жителей территории, или иногда 5 % какой-либо социальной группы. Однако многие медицинские ведомства рассчитывают собственные эпидемические пороги для обычных заболеваний, исходя из среднестатистического уровня этого заболевания в течение многих лет. Такие эпидемические пороги могут быть равны, например, 1 % (Википедия)

Большинство переболевают бессимптомно или в легкой форме. Да, есть угроза для стариков и людей имеющих букет попутных болячек. Так их и от обычного гриппа больше умирает чем от страшилки коронавируса. НАС БЕССОВЕСТНО ДУРЯТ.
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