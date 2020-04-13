 COVID-19: число зараженных за сутки выросло до 1,85 млн, количество жертв с начала пандемии превысило 114,2 тыс.. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Согласно данным, во всем мире зарегистрировали 114 245 летальных случаев.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 22 108, заболевших - 557 571.
В Италии за все время заболели 156 363 человек. В то же время умерли 19 899.
Испания сообщает о 166 831 инфицированных. Из них 17 209 человек умерли.
Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в Италии, США, Испании и Франции.
Так, во Франции умерли 14 412 человек, в Великобритании – 10 629, в Иране – 4 474, Бельгии - 3 600, в Германии - 3 022, в Нидерландах – 2 747, в Турции - 1 198, в Швейцарии - 1 106.
В РФ число зараженных достигло 15 770 человек, умерли - 130; в Беларуси - 2 578, умерли - 26; в Польше - 6 674, умерли - 232; в Молдове - 1 662, умерли - 31; в Венгрии - 1 410, умерли - 99; в Румынии - 6 300, умерли - 316; в Словакии - 742, умерли - 2.
Напомним, по состоянию на утро 12 апреля зафиксировано 266 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2777, умерли 83 человека, 89 - выздоровели, - Минздрав.
когда нечего сказать, обвиняй оппонента в глупости - "хуже не будет" (с)
простая констатация грустного медицинского факта
а вдруг у меня в бумажном виде?
Население на островке Формоза (прекрасная, между прочим, Формоза), как в Австралии, а заболевших "аж" целых 385(!):
"Taiwan has recorded 385 cases of COVID-19"
https://www.smh.com.au/world/asia/population-the-same-as-australia-s-but-a-fraction-of-the-coronavirus-cases-20200412-p54j67.html
Не желаете поучиться у Тайваня, нет?
Ой, как же так???
общее число умерших в США в том году составило уже 770 000
???
Источник: https://censor.net.ua/n3188554
Процент заражений в мире - 1 850 527 / 7 700 000 000*100 = 0,024%
Процент заражений в США - 557600 / 383 000 000*100 = 0,145%
Процент заражений в Украине - 2700 / 42000000*100 = 0,0065%
В обиходе универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5 % жителей территории, или иногда 5 % какой-либо социальной группы. Однако многие медицинские ведомства рассчитывают собственные эпидемические пороги для обычных заболеваний, исходя из среднестатистического уровня этого заболевания в течение многих лет. Такие эпидемические пороги могут быть равны, например, 1 % (Википедия)
Большинство переболевают бессимптомно или в легкой форме. Да, есть угроза для стариков и людей имеющих букет попутных болячек. Так их и от обычного гриппа больше умирает чем от страшилки коронавируса. НАС БЕССОВЕСТНО ДУРЯТ.