 Число зараженных COVID-19 в Николаевской области возросло до пяти человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

В ведомстве напомнили, что первыми заболели 2 женщины пенсионного возраста, жительницы с. Вороновка Вознесенского района. В настоящее время они находятся на стационарном лечении в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней".

По факту обнаружения этих случаев проведено эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований, выявлено 3 положительных результата среди контактных лиц. Из них два человека живут в с.ьВороновка, одна в Вознесенске.

Отмечается, что противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются. В настоящее время проведено определение расширенного круга контактных в количестве 17 человек, которые требуют срочного лабораторного обследования.

Также сообщается, что в течение вчерашнего дня за медицинской помощью обратился 1 пациент с подозрением на COVID-19, который госпитализирован в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней".

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"Сейчас в инфекционном стационаре находится 15 пациентов с подозрением на COVID-19 и 2 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом "короновирусная инфекция COVID-19". Еще 3 человека из обнаруженных контактных с лабораторно подтвержденным диагнозом "короновирусная инфекция COVID-19" получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции", - сказано в сообщении.

Как отметили в ОГА, всего с начала 2020 г. за медицинской помощью обратились 123 пациентов с подозрением на заболевание COVID-19, из них 78 пациентов госпитализированы, 45 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 118 пациентов.

"На сегодня 2 обследованных лица с положительным результатом, 93 человека имеют отрицательный результат, 14 проб в работе и 9 в стадии обследования.

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Также с 7 по 12 апреля 2020 обследовано методом ПЦР 148 человек с диагнозом "пневмония" любой этиологии, контактных лиц с подозрительными случаями и лиц, прибывших из-за границы. Из низ 3 человека с положительным результатом, 67 человек имеют отрицательный результат, 78 проб в работе", - сказано в сообщении.

Кроме того, как отметили в ОГА, с 16 марта введен учет жителей Николаевской области, прибывших из-за границы и, которые различными путями вернулись к месту постоянного проживания. За ними ведется медико-санитарное наблюдение и контроль по соблюдению сроков и условий самоизоляции.

Всего на учет было взято 3063 человек.

На 20.00 12.04.2020 снято с учета 2069 человек в связи с завершением сроков самоизоляции. Ведется медико-санитарное наблюдение за 994 лицами.