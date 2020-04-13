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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Общество, За рубежом
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 2,8 млн человек в США протестировали на наличие коронавируса. ИНФОГРАФИКА

В США на наличие коронавируса протестировали 2,8 миллиона человек. Положительный результат подтвержден в 557,3 тысячах случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам всего мира.

Больше всего людей проверили в Нью-Йорке, который в настоящее время стал одним из мировых центров по количеству случаев и темпам распространения коронавируса – почти 461,6 тыс. человек.

Жертвами коронавируса в США стали более 22 тыс. человек, только в Нью-Йорке погибли 6,9 тыс..

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США от коронавируса умер украинец, - МИД

Как сообщил ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко, в Украине всем пациентам с пневмонией будут делать тест на коронавирус.

2,8 млн человек в США протестировали на наличие коронавируса 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188549
 
 
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Ну тупые... Вот послушались бы к мнению нашего МинЗдрава и не занимались бы этим нецелесообразным делом!
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Вот это тестирование.
А если бы протестировали 650 тыс.человек въехавших в Украину после введения карантина?
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по всем странам один и тот же результат: сколько людей не протестируй, положительный результат у 20%
экспоненциальный рост количества зараженных вызван экспоненциальным ростом количества тестов, а не распространением вируса
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