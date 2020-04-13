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 Один украинский воин погиб, еще один получил боевую травму на Донбассе. Враг бил по позициям ВСУ возле Тарамчука, Водяного и Крымского, - штаб

За прошедшие сутки российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции Объединенных сил. Противник вел огонь вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"К сожалению, в результате обстрелов 12 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще один воин получил боевую травму", - сказано в сообщении.

Как отметили в штабе, военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника.

"После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений. Потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре ОС.

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Вместе с тем сообщается, что 13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Один украинский воин погиб, еще один получил боевую травму на Донбассе. Враг бил по позициям ВСУ возле Тарамчука, Водяного и Крымского, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188548
 
 
 Топ комментарии
 
Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-хуйло!!!!
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Ти пропонуєш наступати ..малорос !?
ПС ))) Земля пухом загиблим за українців .
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Они отвел на небольшую дистанцию. Если отвести до самого Киева, может тогда перестанут стрелять. Подскажите, Зеленскому, пусть отведёт до левого берега Днепра. Создайте петицию на возврат советчика Сивохи, вашего миротворца с обосцаными штанами или может Юзик с Ермаком подскажут куда завести войска, чтоб снаряды парашостанские не доставали.
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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клоун живет в какой то другой Украине или сознательно идет на преступление я почему то верю во второй вариант - "Зеленский: Разведение помогло уменьшить обстрелы, готовим новые участки Суббота, 11 апреля 2020-
Президент Владимир Зеленский заявляет, что разведение сил и средств помогло уменьшить количество обстрелов в зоне ООС и сообщает о работе над согласованием новых участков.
Источник: Зеленский на участке разведения № 3 "Петровское", сообщает пресс-служба президента
Прямая речь Зеленского: "Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир".
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Спочивай, Друже.
Співчуття рідним.
Пробач.

Одужання порненому воїну.

СМЕРТЬ ВОРОГАМ !
На жаль, їх дуже багато в Україні.
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Так будуть домовленості з Консультаційною групою, яка вбиває українців?
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Ермак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются", 11.04.20 19:07Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь мира
После командировки на Донбасс усилилось "желание закончить войну и достичь мира, чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности".
Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішили заробити ЗЕполітики на чолі з комерцдиректором Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців перетворюється у гроші на їхніх офшорних рахунках
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