Об этом он рассказал в интервью LB, информирует Цензор.НЕТ.
"В Киевскую - точно поеду. Есть проблема с функционированием штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Наши бригады, которые приезжали туда, говорили, что есть определенные недостатки в подготовке учреждений здравоохранения", - сказал Ляшко.
По его словам, эти недостатки требуют быстрых решений от директора Департамента здравоохранения и председателя Киевской областной администрации.
Напомним, Министерство здравоохранения совместно с главами ОГА и НСЗУ предусмотрело 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации первой волны пациентов с COVID-19.
Министерство цифровой трансформации запустило online-дашборды с информацией об обеспеченности медицинских учреждений в регионах необходимыми ресурсами для приема больных коронавирусом.
"Петрушколужье" - трохи фамільярно, але тут прекрасно все. Світ, сповнений української магії, міцне братерство з Канадою (бо клен), Віслюк Оманський - у буцигарні, ватяне бидло (триколорний бик) обтікає і дрижить попід плінтусом, полонений сепар випробовує не чоловічі борошна і видає таємниці, шпигунка-сепарша на гілляці, "спадщину" червоних вождів - нахрін... Ой, який файний світ хунти!
(сподіваюся, так і буде після ЗЕленої плісняви)