 Ляшко проинспектирует больницы Киевщины, принимающие больных с коронавирусом

Об этом он рассказал в интервью LB, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киевскую - точно поеду. Есть проблема с функционированием штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Наши бригады, которые приезжали туда, говорили, что есть определенные недостатки в подготовке учреждений здравоохранения", - сказал Ляшко.

По его словам, эти недостатки требуют быстрых решений от директора Департамента здравоохранения и председателя Киевской областной администрации.

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Напомним, Министерство здравоохранения совместно с главами ОГА и НСЗУ предусмотрело 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации первой волны пациентов с COVID-19.

Министерство цифровой трансформации запустило online-дашборды с информацией об обеспеченности медицинских учреждений в регионах необходимыми ресурсами для приема больных коронавирусом.