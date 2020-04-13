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 Ляшко проинспектирует больницы Киевщины, принимающие больных с коронавирусом

Планируется инспекционная поездка замминистра здравоохранения, главного санврача Виктора Ляшко по медучреждениям Киевской области

Об этом он рассказал в интервью LB, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киевскую - точно поеду. Есть проблема с функционированием штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Наши бригады, которые приезжали туда, говорили, что есть определенные недостатки в подготовке учреждений здравоохранения", - сказал Ляшко.

По его словам, эти недостатки требуют быстрых решений от директора Департамента здравоохранения и председателя Киевской областной администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сейчас идет по оптимистическому сценарию распространения COVID-19: он предусматривает до 2% заболевшего населения, - Ляшко

Напомним, Министерство здравоохранения совместно с главами ОГА и НСЗУ предусмотрело 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации первой волны пациентов с COVID-19.

Министерство цифровой трансформации запустило online-дашборды с информацией об обеспеченности медицинских учреждений в регионах необходимыми ресурсами для приема больных коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3188547
 
 
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Тим часом нарешті працює оновлений генератор поезії... іноді машинний рандом видає таке! Таке! Що оцей скріншот я назвав "Мрія порохобота".
"Петрушколужье" - трохи фамільярно, але тут прекрасно все. Світ, сповнений української магії, міцне братерство з Канадою (бо клен), Віслюк Оманський - у буцигарні, ватяне бидло (триколорний бик) обтікає і дрижить попід плінтусом, полонений сепар випробовує не чоловічі борошна і видає таємниці, шпигунка-сепарша на гілляці, "спадщину" червоних вождів - нахрін... Ой, який файний світ хунти!
(сподіваюся, так і буде після ЗЕленої плісняви)

Ляшко проинспектирует больницы Киевщины, принимающие больных с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8576
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