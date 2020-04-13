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 За рубежом
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 Угроза распада ЕС прошла, государства стремятся пройти через пандемию коронавируса вместе,- глава ЕК фон дер Ляйен

Хотя в начале пандемии COVID-19 Евросоюз столкнулся с реальной угрозой распада, то сейчас этот риск остался позади.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в начале пандемии коронавируса ЕС не хватало солидарности, все просто смотрели на свои проблемы, а границы закрывались без согласования, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

По ее словам, сегодня воля пройти через это вместе вернулась. "Есть решения, которые были невероятными еще полгода назад. Это повышает чувство общности и уверенности", - добавила президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен отметила: то, что страны приняли чрезвычайные меры в условиях кризиса - в принципе, хорошо. Однако важно, чтобы меры были пропорциональными, ограниченными во времени и демократично контролировались. В случае, если ограничения выходят за рамки, то председатель ЕК готова к действиям. Например, ЕС уже обеспокоен тем, что происходит в Венгрии.

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Там лояльные к Виктору Орбану парламентарии предоставили ему чрезвычайные полномочия. Теперь он может управлять Венгрией только с помощью декретов, обойдя парламент (где все равно ⅔ - его партия). Деятельность законодательного органа приостановлена.

Как отметила Урсула фон дер Ляйен, в ближайшие дни Еврокомиссия предоставит осторожные рекомендации относительно того, как можно шаг за шагом выходить из чрезвычайных мер. Каждая страна сама будет устанавливать даты, ведь все члены ЕС находятся на разных стадиях пандемии.

Отметим, что по состоянию на 12 апреля в мире подтверждено 1 792 782 случая COVID-19, 109 785 человек умерли, 411 515 - выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (533 115), Испания (166 019), Италия (152 271), Франция (129654) и Германия (125 452).

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Источник: https://censor.net.ua/n3188544
 
 
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Распад СССР - смерть Советского Союза под воздействием целенаправленной политики, обозначенной в директиве 20/1 СНБ США
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Это та, которая призвала и не мечтать о нормальном отдыхе? Мужественная женщина! За чужой счёт. Угроза распада ЕС прошла, государства стремятся пройти через пандемию коронавируса вместе,- глава ЕК фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 5651
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Зелёные карантинные маразмы были собезьянничаны с европейских.
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Кстати Урсула очень похожа на знаменитую шведскую актрису Ингрид Бергман.
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Угроза распада ЕС?! А я и не заметил, я думал только в мозгах у россиян Европа гниёт и распадается.
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Да умышленно запускают российские фейки в украинских сми
Совсем скоро станут дикарями типа Скабеевой
Скоро им Трамп будет как Обама лично парадные обгаживать 😀😀😀
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ВСУ переводять на законодавчу базу Росії . ще 2-3 місяці і Українська армія буде на кштал російської і не з народом

Угроза распада ЕС прошла, государства стремятся пройти через пандемию коронавируса вместе,- глава ЕК фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 8766

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Путлер проводил 4 часовую встречу с Биллом Клинтоном по поводу вступления РАБссии в НАТО,но что не срослось...
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1. Никакой угрозЫ распада ЕС НЕ БЫЛО
Просто перестаньте выбирать всяких популистов в руководители. Бо до Де Голя Всем этим любителям сирийцев и геев очень далеко
Как вспомню лягушонка ОЛЛАНДА или Саркози - блин противно смотреть
2. Вот Германия и Польша озаботились ШО СЕЗОННЫХ РАБОЧИХ ИЗ РУМЫНИИ УКРАИНЫ не будет
Вопрос- а заставить работать в поле сирийцев ( которых содержат за 700 евро в месяц ) они не хотят попробовать?
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