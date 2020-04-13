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 Политика Украины
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 Турция будет предоставлять Украине помощь в контексте COVID-19, - посол Сибига

Турция разрешила предоставление медицинской помощи Украине в контексте COVID-19 и определила процедуру и требования для получения разрешений для экспорта продукции.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Определена процедура предоставления помощи Украине в контексте COVID-19. Если продукция есть в достаточном количестве в Турции, в частности для ее собственных нужд, и она имеет возможность экспортировать, достигнута договоренность, что мы можем ее закупать. В этом ключе конструктивно работаем с турецкой стороной", - сказал Сибига.

По его словам, после телефонного разговора президентов Украины и Турции 1 апреля Анкара разрешила экспорт необходимой Украине продукции при условии соблюдения процедуры. Она заключается в том, чтобы субъекты предпринимательской деятельности - турецкие производители в зависимости от типа продукции обращаются за разрешением в определенный орган, после получения которого могут осуществлять экспорт.

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"Есть принципиальное решение о возможности экспорта продукции, которая Украине необходима в контексте COVID-19. По линии Минздрава мы передали списки медицинской продукции, в которой нуждается Украина, наши области, медицинские учреждения, в контексте COVID-19. Работа ведется по двум направлениям: гуманитарной помощи и закупки. Уже начат процесс получения разрешений по отдельным видам продукции", - сообщил дипломат.

Кроме того, был обнародован запрос у турецкому бизнесу с перечнем необходимой Украине продукции, на который уже получено более ста отзывов и предложений.

"После обнародования в соцсетях обращения к турецкой стороне только в первый день было получено свыше 100 обращений. Поступило много разных предложений: от 3D-принтеров для изготовления масок до других предметов и материалов, в которых есть насущная необходимость. Очень приятно, что турецкая сторона настолько откликается", - поделился Сибига.

Отдельные предложения сотрудничества уже на стадии практической разработки, одна из них - поставка в Украину линий изготовления масок.

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Также дипломат сообщил, что Университет Башкент в Анкаре предоставил для украинских медиков 3,5 тысячи хирургических масок и 100 хирургических халатов, которые уже переданы в Украину и будут в ближайшее время распределены тем, кому они необходимы.

Напомним, телефонный разговор президентов Украины и Турции прошел 1 апреля. В его ходе был достигнут ряд практических договоренностей по координации усилий и сотрудничеству между Украиной и Турцией в борьбе с пандемией и ее последствиями.

Источник: https://censor.net.ua/n3188542
 
 
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Каждая такая новость новый позор. Украина обречена. Когда у элит в голове только где бы одолжит и что продать, у страны нет будущего.
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Зачем Украине гуманитарная помощь? Ведь она сама оказывает гуманитарную помощь небедной стране Италии
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... Албании 10 млн. грн. - решение кабмина от 8 апреля .
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Teşekkürler arkadaşlar!Прошу докласти зусиль щоби українці змогли приїхати до вас на відпочинок у вересні.Тільки кацапів НЕ ПУЩАЙТЕ до себе!
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Rino Onix Ну,кому як.Я особисто не такі стилі електронної музики люблю.Та й по майстерності в самому діджеїнгу можна посперечатися.
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Эрдоганыч,будь другом подкинь десятка 2 Байрактаров Беспилотники край нужны Зеленскому мочит в сортире КГБиста
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А ОСОБЕННО ПО СЕРИАЛАМ НА 1+1 ИМЕЯ НАШИХ ЖЕНЩИН !!!
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