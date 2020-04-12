EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом, Здоровье
  849  17
Материалы по теме:
Все про:ВОЗ (199) карантин (2911) COVID-19 (3691) коронавирус (2329)

 Коронавирус будет возвращаться, пока не создадут вакцину, - представитель ВОЗ Набарро

Скорее всего, коронавирус будет продолжать возвращаться небольшими вспышками, пока не будет разработана и получит массовое распространение вакцина.

Об этом заявил специальный посланник Генерального директора ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы не уверены, будет ли коронавирус возвращаться волнами вроде гриппа. Но мы думаем, что этот вирус будет преследовать человечество еще долгое время, пока у всех не будет вакцины, которая нас защитит. Мы думаем, что будут небольшие вспышки в разных регионах, которые будут преодолевать нашу систему защиты", - сказал Набарро в программе NBC "Встреча с прессой".

Он добавил, что ключевой элемент борьбы с коронавирусом - наличие в каждой общине так называемого "защитного щита" - механизма, который позволит сразу реагировать на новые случаи, изолировать больных и остановить дальнейшее распространение болезни. "Необходимо, чтобы каждая страна имела такие мощности. Мы призываем страны разработать такой защитный механизм уже сейчас, и это позволит снять жесткий режим "закрытие стран" и предотвратить дальнейшие массовые вспышки", - сказал Набарро. Он также призвал мировых лидеров к усилению сотрудничества в борьбе против коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержка дыхания на 10 секунд не определяет наличие коронавируса, - Минздрав

"Я бы хотел, чтобы они объединились и показали миру, что они верят - эту мировую угрозу можно преодолеть объединенными усилиями всех стран и народов", - сказал специальный посланник ВОЗ.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в настоящее время в мире насчитывается более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, 110052 человека умерли.

Напомним, замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко считает, если вакцину или лекарство от коронавируса не удастся найти, мир ждет новая биологическая реальность, в которой придется забыть о кофе в парке, а друг с другом общаться только через скайп, так как коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически.

Источник: https://censor.net.ua/n3188541
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну и отлично. Пока коронавирус бушует то нет спроса на нефть. А нефть ето оружие террористов таких как *****.
 показать весь комментарий
 
Китай вирішив офіційно відмовитися від вживання в їжу собачого м'яса


Китай ухвалив рішення про заборону розведення собак з метою вживання в їжу собачого м'яса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що сьогодні Міністерство сільського господарства Китаю випустило повідомлення, в якому зазначено, що собаки більше не вважаються домашньою худобою для розведення з метою вживання в їжу.
 показать весь комментарий
 
Не хвилюйтесь. Біл Гейтс, як головний спонсор ВОЗ, нас всіх вакцинує, прочіпує, та закінчиться ця епідемія. Наступного року буде новий рік та новий вірус.
 показать весь комментарий
 
 
Билл Гейтс это всего лишь верхушка айсберга. За ним стоит мировая закулиса в лице иллюминатов, а за ними рептилоиды, а за ними аннунаки с планеты Нибиру. Они всех нас хотят поработить. Поэтому нет вакцинам, нет антибиотикам. Ура товарищи!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
История испанки говорит о другом. Вроде грамотный человек, должен бы знать.
 показать весь комментарий
 
 
Когда умирают миллионы, то это уже не смешно. Заранее выражаю соболезнование по поводу безвременной кончины ваших родителей и детей.
 показать весь комментарий
 
ВОЗ это та организация, которая профукала распространение ковид19 и помогла Китаю не потерять торговлю.
 показать весь комментарий
 
 
Я уверен вакцина уже есть. А корововирус обычный грибб, поэтому и возвращатся он будет как грибб, но с каждым разом всё слабее.
 показать весь комментарий
 
 
Геном вируса не могут определить до сих пор.профессора,академики и лауреаты Нобелевских премий...смешно... Коронавирус будет возвращаться, пока не создадут вакцину, - представитель ВОЗ Набарро - Цензор.НЕТ 3988
 показать весь комментарий
 
на Рашке вывели новый тип чИлавека: РеспираторМен..
Коронавирус будет возвращаться, пока не создадут вакцину, - представитель ВОЗ Набарро - Цензор.НЕТ 1821
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх