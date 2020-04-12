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 Пациентов с хроническими заболеваниями переведут из больниц, определенных для заболевших COVID-19, - глава НСЗУ Мовчан

Украинцев с хроническими заболеваниями для планового лечения перенаправят из больниц, определенных для пациентов с COVID-19, в другие медучреждения.

По словам главы Национальной службы здоровья Оксана Мовчан, сейчас разрабатываются маршруты для таких пациентов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Сейчас разрабатываются так называемые маршруты пациентов. Потоки пациентов будут переориентированы, пациенты соответствующим образом проинформированы. Со стороны руководителя области или непосредственно мэра обязательно будет коммуникация с пациентами о том, в каких больницах они теперь смогут получить необходимые им услуги", - рассказала Мовчан.

Она добавила, что работа в регионах по определению маршрутов уже идет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус наиболее стремительно распространяется в Черновицкой области и Киеве, - Минздрав опубликовал динамику заболеваемости COVID-19 по регионам

Напомним, Министерство здравоохранения совместно с главами ОГА и НСЗУ предусмотрело 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации первой волны пациентов с COVID-19.

Министерство цифровой трансформации запустило online-дашборды с информацией об обеспеченности медицинских учреждений в регионах необходимыми ресурсами для приема больных коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3188539
 
 
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Как всегда, пока дойдёт на места...
Сомали. Это уровень нашей медицины. Даже если ты приставиш ствол к виску главрача, он ничего сделать не сможет - нет оборудования, нет специалистов.
Если покажешь сумку денег - выдоит всё, но результата опять же, никакого - нет оборудования, нет специалистов.
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Ищут маршруті ? Так основным станет маршрут на кладбище, если хронических больных переведут из специализированных клиник, которые хорошо оснащены, а значит подходят для лечения коронавируса, в каие-то временные больнички.
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