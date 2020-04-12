EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Экономика, За рубежом
  1675  27
Все про:нефть (1501) ОПЕК (74)

 Страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 12,5 млн б/с

Страны ОПЕК+ сократят добычу с апреля примерно на 12,5 млн б/с, сообщил в интервью агентству Bloomberg министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман.

По его словам, в частности, королевство в рамках сделки ОПЕК++ сократит добычу нефти до 8,5 млн б/с, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Соглашение (по сокращению добычи нефти - ИФ) было заключено в воскресенье после того, как президент США Дональд Трамп вмешался, чтобы помочь разрешить конфликт между Саудовской Аравией и Мексикой, который поставил под угрозу договор между всеми странами", - отмечает агентство Dow Jones.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп и Путин обсудили коронавирус и цены на нефть, - Белый Дом

В рамках сделки ОПЕК++ 23 страны обязались коллективно ограничить добычу на 9,7 млн б/с. На спешно созванной телеконференции в воскресенье 12 апреля участники поспешили заключить сделку до открытия рынков нефти в понедельник, так как ожидали, что цены на нефть упадут в понедельник, если соглашение не будет заключено.

В соответствии со сделкой, объявленной в воскресенье, Мексика снизит добычу на 100 тыс. б/с, что примерно на 250 тыс. б/с меньше, чем первоначально требовалось Саудовской Аравии. Делегаты сообщили агентству, что США разблокировали противостояние двух стран, пообещав взять на себя положенные Мексике сокращения в 300 тыс. б/с.

Остается неясным, как будут осуществляться сокращения добычи в США, отмечает Dow Jones. Вместе США, Канада и Бразилия будут ограничивать добычу на 3,7 млн б/с, но некоторые сокращения будут обусловлены рыночными потерями.

Источник: https://censor.net.ua/n3188538
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нехай кацапи замість їжі смокчуть свою нафту, якщо вистачить.
 показать весь комментарий
 
 
Трамп до сих пор сидит на крючке *****. Он его сделал Президентом вмешавшись в выборы. Трамп помогает не скатится ********* в пропасть
 показать весь комментарий
 
 
Трамп помогает не скатится ********* в пропасть. Так оно и есть. Если бы скатился путин, то вместе с ним скатился бы и трамп.
 показать весь комментарий
 
Завтра будем посмотреть на цены..
Эти действия опек это балансировка предложения...а есть еще и спрос..
А спрос ныне не велик...кругом карантин...так что цена вряд ли сильно поползет вверх...
 показать весь комментарий
 
 
это просто победа лишнехромосомов, ведь в место 0,3 мил. им придёться снизить на более чем 2 мил., 2 же больше чем 0,3, значит победа. Страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 12,5 млн б/с - Цензор.НЕТ 6527
 показать весь комментарий
 
 
Да них.я кацапы не будут снижать. Кроме того уже все нефтехранилища завалены нефтью по самое нехочу.
 показать весь комментарий
 
 
ну тогда корали пустынь и не только они вычеркнёт вяликих из списков продавцев чёрной жыжи.
 показать весь комментарий
 
 
хай в беломор канал сливают излишки. будет офигенно скрепно!
 показать весь комментарий
 
 
Пообещать не значит жениться. Кто сказал что они и в этот раз не кинут всех через пуй?
 показать весь комментарий
 
По оцінкам експертів надлишок видобутку нафти зараз близько 30 млн барелів на добу. Тому таке скорочення видобутку недостатнє для суттєвого підняття ціни.
 показать весь комментарий
 
 
Рыжая обезьяна в очередной раз выручила *****. Коронавирус вам в глотку
 показать весь комментарий
 
 
РАБссиянскте СМИ бьют тревогу,нам Кирдык Страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 12,5 млн б/с - Цензор.НЕТ 740442 бакса за баррель уже не спасут...
 показать весь комментарий
 
 
Трамп в черговий раз рятує свого подєльника *****.
 показать весь комментарий
 
 
Дурачок с дохлой белкой на голове, пошел навстречу мольбам *****
 показать весь комментарий
 
 
Себестоимость нефти у саудитов 17 баксов бокал. Страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 12,5 млн б/с - Цензор.НЕТ 3877Маржу представили?
 показать весь комментарий
 
 
Есть одно НО:
Остается неясным, как будут осуществляться сокращения добычи в США Источник: https://censor.net.ua/n3188538
 показать весь комментарий
 
Вовсю звонят колокола

По тушке сраного пуйла!
В мацкве- пылают купола,
Везде тела. Тела, тела…
 показать весь комментарий
 
 
здесь не указано на сколько мацква снижает Страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 12,5 млн б/с - Цензор.НЕТ 3814
 показать весь комментарий
 
ну дык многоходовка ху*ла, в начале демонстративно не хотят сокращать на 400т., а потом героически соглашаются на 3 млн., стратеги!)))))
 показать весь комментарий
 
 
***** на коленях просил прощения у саудитов Страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 12,5 млн б/с - Цензор.НЕТ 4182
 показать весь комментарий
 
Предлагаю в ответ производителям зерна создать свою монополию, сократить посевные площади в 10 раз и поднять цены на зерно, маски и аппараты ИВЛ тоже в 10 раз. Пускай америкосы, и саудиты жрут свою нефть

 показать весь комментарий
 
Квота рабсиянцев уменьшилась на полтора миллиона сутки.Нефть Уралс никто не покупает.даже Лукашенко по 4 бакса
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх