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 Киевские новости, Общество
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Все про:Гидрометцентр (602) погода (2600) ГСЧС (2584)

 Укргидрометцентр предупреждает о заморозках в Украине в ближайшие дни, - ГСЧС

По данным Укргидрометцентра, 13 апреля на Левобережье - сильные заморозки, ночью 14 апреля - заморозки и в восточных областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"13 апреля на всей территории Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-5° (II уровень опасности - оранжевый), ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности - желтый).

По Киеву ночью 13 апреля ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы) 0-2° (I уровень опасности - желтый).

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По Киевской области ночью 13 апреля ожидаются сильные заморозки 0-5° (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3188537
 
 
 Топ комментарии
 
А разве Зе... уже не виноват.?
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Да вы задрали, синоптики. Сколько можно.
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Про Зеленского комментарии будут?
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Это все изза вас метеорологов в Украине заморозки, если бы не объявляли, не были бы.
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То він не подумавши. Шоб мір і процвітаніє та ще й без заморозків треба було за Йулю Качанівську голосувати
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Стаять! Які ще заморозки? У мене магнолія вже почала бруньки розпускати, персики заквітли! Караул! Укргидрометцентр предупреждает о заморозках в Украине в ближайшие дни, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9121
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Так чего ты бананы посадила вместо картошки ?
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З року в рік одне і теж, все зацвіло, заморозки вдарили, нічого не вродило.
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А зачем они надо эти заморозки? Не нада они нам - не пускайте их. У нас на заморозки карантин - не хер шастать.
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Соя чего молчите, скажите, что это Зеленский виноват, что в Украине заморозки, Петя придет и заморозки пройдут. Укргидрометцентр предупреждает о заморозках в Украине в ближайшие дни, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 104
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При Петрові і сонечко яскравіше світило, і пшеничка колосилась, і жіночки вродливіші були...
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Ага. А ще хтось на балконі наригав і в ліфті насцяв. То все клятий зелений Клован!
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Зеленский виноват. Или есть сомнения? Сомнений нет. А значит виноват Зеленский.
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А недоразвитые уже отключили отопление. Ну, в Киеве, Виталька вырубил, а у нас своя котельная, но тоже, по указанию сверху, отключили. Уже 4-й день нет тепла, за неделю до 15 апреля отключили.
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У нас также. А чего бы и не дотопить до 15. Газ то сейчас дармовой.
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Война + чума + дефолт + пожары + заморозки. Жду наводнение. Шоб за раз всё
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Ты забыл за астероид 4-х километровый, который 29 апреля пролетит около Земли.
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Больше заморозков, меньше короновируса. Подростки - ****** меньше будут под гаражами бухать, потому как снег в башка попадёт - совсем больно будет.
Яже_мамки и яже_папки, меньше будут на площадках со своими чадами гулять, как будто про короновирус они впервые в жизни слышут.
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абрикосы расцвели и померзли, а тут еще...эх
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