 Укргидрометцентр предупреждает о заморозках в Украине в ближайшие дни, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"13 апреля на всей территории Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-5° (II уровень опасности - оранжевый), ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности - желтый).

По Киеву ночью 13 апреля ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы) 0-2° (I уровень опасности - желтый).

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По Киевской области ночью 13 апреля ожидаются сильные заморозки 0-5° (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.