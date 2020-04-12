 Коронавирус наиболее стремительно распространяется в Черновицкой области и Киеве, - Минздрав опубликовал динамику заболеваемости COVID-19 по регионам

"По состоянию на 12 апреля наиболее стремительное распространение коронавирусной болезни зафиксировано в Черновицкой области (432 случая) и городе Киеве (416 случаев). Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии. На третьем месте - Ивано-Франковская область (291 случай)", - отметили в ведомстве, передает Цензор.НЕТ.
Меньше всего случаев зарегистрировано на Николаевщине, Луганщине и Черниговщине - два, три и девять соответственно.
Тепер ми вже бачимо що потрібно ввести Воєнний стан, мобілізувати медиків, закрити чотири області на виїзд - Чернівецьку, Івано-Франківську, Київську, Тернопільську, ще пару областей перевести на послаблений карантин, а в інших областях відмінити каратин взагалі і відновити роботу економіки і залишити тільки масочний режим!
Как следствие - страна оказалась не готова к полномасштабному развертыванию медицинских служб в условиях эпидемии, приему своих граждан прибывающих из зон эпидемии и проведения массового тест-обследования населения страны.
Именно в результате этого была спровоцирована массовая вспышка и взрывное распространение заболевания по территории Украины.
Более того, уже в условиях "чрезвычайной ситуации" объявленной в стране, в условиях закрытой границы правительство продолжает принимать "потенциально зараженных" граждан из стран с намного более высоким уровне эпидемии, чем у нас Вместе с "гуманитарной помощью" Объединенные Арабские Эмираты (зараженных 3 360), выслали в Украину 111 украинцев, Турция (зараженных 52157) - 40 человек, усугубляя и без того серьезную эпидемическую ситуацию. При том никаких мер карантинной изоляции лиц прибывающих из очагов эпидемии предусмотренных законом Украины так никто и не применяет..
Ответственность за все это несет лично президент Украины, как глава государства (ст.102 Конституции Украины), как глава Совета национальной безопасности и обороны (ст..102 Конституции Украины). и полный состав Кабинета Министров, как высший орган в системе исполнительной власти (ст 113 Конституции Украины).
Именно по их вине в этой эпидемии могут погибнуть тысячи людей !
https://timeze2019.blogspot.com/
ключ.нік
@zorrozorro1511Перший вірусолог
https://www.obozrevatel.com/society/ne-pustili-v-sobor-na-bukovine-zhenschina-ustroila-skandal-video-18.htm
И такого конченого быдла полным полно