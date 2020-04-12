 За границей за сутки один украинец выздоровел от COVID-19, ни один не заболел, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным МИД, 171 гражданин Украины за рубежом проходят лечение от осложнений коронавируса: в Австрии, Бельгии, Греции, Испании, Италии, Мальте, Нигерии, Нидерландах, ОАЭ, Польше, Португалии, России, на Сейшельских островах, в Сербии, США, Таиланде, Германии, Чехии и Швеции.

При этом 24 украинца выздоровели: в Польше 5, Доминиканской Республике и Японии по 4, в Италии и Нигерии 2 и по одному в Великобритании и Северной Ирландии, Египте, ОАЭ, Таиланде, Германии, Швеции и Швейцарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США от коронавируса умер украинец, - МИД

Шестеро граждан Украины умерли от COVID-19, находясь за рубежом.

Также в МИД сообщили, что 15575 граждан Украины обратились в дипучреждения в рамках системы "Защита".

Напомним, 11 апреля МИД сообщал о 172 заболевших и 23 выздоровевших украинцах, находящихся за рубежом.

Также читайте: Стоимость обсервации для возвращающихся из-за границы украинцев будут включать в цену билета, - Криклий