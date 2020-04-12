 Тушение пожара под Чернобылем продолжается 9-е сутки: на левом берегу Припяти возгораний нет, - Госагентство по управлению Зоной отчуждения

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению Зоной отчуждения, передает Цензор.НЕТ.

"На левом берегу Припяти никаких возгораний нет… Основные очаги пожаров находятся в районе с.Варовичи и с.Чистогаливка, где наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами", – сказано в сообщении агентства.

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Тление лесной подстилки отдельными очагами также тушат возле с.Лелев на территории Корогодского лесничества.

На территории Денисовецкого лесничества в пойме р.Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами.

На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с.Тарасы и с.Владимировка.

Отметим, что тушение пожара в Чернобыльской зоне началось 4 апреля.