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 Тушение пожара под Чернобылем продолжается 9-е сутки: на левом берегу Припяти возгораний нет, - Госагентство по управлению Зоной отчуждения

Состоянием на 20.00 воскресенья, 12 апреля, в зоне отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, возгораний на левом берегу р.Припять не зафиксировано.

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению Зоной отчуждения, передает Цензор.НЕТ.

"На левом берегу Припяти никаких возгораний нет… Основные очаги пожаров находятся в районе с.Варовичи и с.Чистогаливка, где наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами", – сказано в сообщении агентства.

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Тление лесной подстилки отдельными очагами также тушат возле с.Лелев на территории Корогодского лесничества.

На территории Денисовецкого лесничества в пойме р.Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами.

На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с.Тарасы и с.Владимировка.

Отметим, что тушение пожара в Чернобыльской зоне началось 4 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3188533
 
 
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