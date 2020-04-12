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 Общество
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 Стоимость обсервации для возвращающихся из-за границы украинцев будут включать в цену билета, - Криклий

Последнюю неделю отрабатывается сценарий проведения обсервации в формате, когда украинец оплачивает ее при покупке билета.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы как раз сейчас последнюю неделю отрабатывем сценарий о том, как будет проходить обсервация. И мы говорим только о том формате, что гражданин, заранее покупая билет, оплачивает также и обсервацию, то есть она является обязательной, более того, он подписывает эту обязательную обсервацию. Затем при регистрации в стране, из которой он вылетает, тоже соглашается и подписывает обязательства собственноручно по соблюдению обсервации", - подчеркнул Криклий.

Он добавил, что дальше процесс координируют здесь, когда граждане прилетают в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В базе полиции около 50 тысяч граждан, которые должны находиться на обсервации, - Клименко

"Понятно, что термоскрининг, проверки стандартные, пограничная служба, таможенники и в сопровождении полиции их уже привозят в места обсервации. И на местах обсервации так же присутствуют полицейские, которые будут контролировать периметр, чтобы никто из тех, кто должен соблюдать обсервацию, не нарушал правила", - сказал министр.

Напомним, 29 марта правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Источник: https://censor.net.ua/n3188532
 
 
 Топ комментарии
 
Опупеть: заключённые оплачивают "услуги" тюремщиков! Стоимость обсервации для возвращающихся из-за границы украинцев будут включать в цену билета, - Криклий - Цензор.НЕТ 856
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Зебіли, так вас ще ніхто не дрюкав! Дякуйте, дуже дякуйте!!! Стоимость обсервации для возвращающихся из-за границы украинцев будут включать в цену билета, - Криклий - Цензор.НЕТ 7508
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А недавно кричали что деньги выделят, получается что даже на это нет денег...Кто нибудь, вынесите этого идиота с Банковой вперёд ногами...Этот бесполезный "карантин" уже всем надоел...
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НА БУКОВИНІ СУД ВИЗНАВ НЕЗАКОННОЮ ВИМОГУ НОСИТИ МАСКИ Карантин Буковина Стоимость обсервации для возвращающихся из-за границы украинцев будут включать в цену билета, - Криклий - Цензор.НЕТ 5390
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Правильно, накуя дебилам маски, нехай заражаються раз розуму немає.
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Цікаво, а якби суд відмінив комусь штраф за перехід дороги на червоне світло, Ви написали б, що суд дозволив всім переходити дороги на червоне світло?
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Зебіли, так вас ще ніхто не дрюкав! Дякуйте, дуже дякуйте!!!
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Зебіле, та не забув. І добре пам'ятаю під чиєю каденцією його повноваження були подовжені на три місяці, якщо не помиляюся. То фігня, що вони тривають і досі. Але одне питання, до чого тут саме аваков, якщо тебе, як і решту зебілів що не повернулися досі, дрюкає саме уся зелена шобла? У цьому випадку із головуванням пана криклія! Стоимость обсервации для возвращающихся из-за границы украинцев будут включать в цену билета, - Криклий - Цензор.НЕТ 3720
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Кнуровідсос ти що думаєш якщо кнур якимось дивом знову прийде до влади він прибере свого ставленика? Кнуряковідсоси ви всі такі д********?
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ти спочатку протверезій, тиждень протримайся, а потім будеш питання ставити. І не треба онанізмом займатись на слово "зебіл", то погано впливає на твою психіку..
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О, "зебил не читатель, зебил писатель"! Якщо зебіл не в змозі відповісти на просте питання та морозиться, чому зебіл гадає що до нього будуть ще питання...? А взагалі зебіл кумедна істота! Ходи здоровий зебіле, хай щастить!
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Опупеть: заключённые оплачивают "услуги" тюремщиков!
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фишка даже не в этом факте, а в том что за 300 евро поселят в барак с пружиными матрацами и без горячей воды
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так я, собственно, об этом же. 2 недели в скотских условиях и за это ещё и плати.
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А недавно кричали что деньги выделят, получается что даже на это нет денег...Кто нибудь, вынесите этого идиота с Банковой вперёд ногами...Этот бесполезный "карантин" уже всем надоел...
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А ты предпочитаешь оплачивать пятизвёздочный отель для возвращенцев из своего кармана? Похвально.
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Да тут даже дело не в этом, а в самом принципе, смысл тогда вообще их в страну запускать, и вообще ты представляешь что это будет за карантин такой, который ты сам оплачиваешь? Не удивлюсь что их ещё и домой поотпускают,главное что бы деньги в карман чинуш платили))
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Так туда же и штраф за отказ от обсервации и стоимость лечения потенциално заражённых.
А вообще то ыло бы дешевле оплатить им галимый хостес-бомжатник за границей, чтобы они оставалис там. а ещё лучше - прожиточный минимум - 2270 грн. на месяц. Пусть мажоры прочуствуют каково оно прожить на среднбб пенсию или пособие по безработице.
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А кто? Простые трудящиеся с завода Ельворти?
Ок, не только мажоры - ещё депутаты всемозможных обл-хуёбл советов, менты, прокуроры, судьи, налоговики, таможенники, юстиция, ******, а так же всевозможные п*доры, которые кормятся вокруг них... Извенияюсь, если кого забыла.
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Если ты простая уборщица, скорее всего - в пролете. Учись, работай, опять учись... Будет и тебе счастье.
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Спасибо, я простая уборщица и я в пролёте. учусь, работаю и опять учусь, как завещал великий Меркава, который не мажёр, не прокурор, не мент, не таможенник, не налоговик, не служащий, никогда откатов не брал, взяток не брал, пап/мам/братьев которые продвинуть по-службе не имеет, бизнес если есть то чсетный, жена заработала всё сама, не юрист, не адвокат, не декан, не препад в ВУЗе, не подмазанный, не чеё-то протеже, не подмазанный, не блатной, но зато находиться сейчас за границей на Мальдивах и не знает как ему добраться за счёт налогоплательщиков.
Меркава знает толк в жизни.
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100 лет назад тебе бы цены не было у красноштанных.
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Во сколько ценят здесь и сейчас твое очко и чем оно так отличается от других?
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хоть заучись, без родственника там где надо - хрен устроишься
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Ну, есть тут один гандон - Меркава он то знает толк в ученье. Вот только делиться не хочет, как он достиг успехов?
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Ок, если у тебя возник вопрос простая ли я уборщица или не простая, то скажу, что я уборщица, но не совсем простая, но и не слишком сложная. Всё гараздо проще, чем кажется, но немного сложнее, чем представляется на первый взгляд.
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по твоему мир состоит из мажоров и маргиналов, вроде тебя?
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Нет, мир состоит из маргиналов и мажоров вроде тебя.
Какой вопрос, такой и ответ.
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Безвиз говорите? Поздравляю идиотов, голосовавших за Соплю. Скоро выездные ввизы введут, как в совке.
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Поздравляю идиотов, которые голосовали в одинтур..
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вы, зебильо, сейчас такое унылое говно -песня) хри те
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Уйди, недоразвитая. Этой твой соевый пахан вместе с дебилкой Супрун уничтожили медицину....
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Все, что было сделано в Украине, надо поддерживать и продолжать. Первое - макроэкономическая стабильность, а значит, независимость НБУ имеет очень важную роль. И Нацбанк стал независимым и профессиональным благодаря последним годам. Затем - пенсионная реформа; реформа здравоохранения, там была сделана только первая часть, надо продолжать

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беги на банковую, зеля продолжает это дело
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Ветеринарну медицину не знищено. Тож плекай надію що тобі в разі чого допоможуть.
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А ведь к этому все идет: большая часть стран ЕС под шумок о к-вирусе уже готовит условия для граждан не-Шенгена, и там масса ограничений и условий. Конечно, пострадает туротрасль этих стран, наверное, придумают что-то типа турваучера.
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т.е. эвакуация уже как бы...не бесплатно и плюс бонусом оплата обсервации ???
а если у них нет денег...на обсервацию ? на нет и суда нет? или они не полетят?
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ну деньги же поехать заграницу у них как бы были???
не полетят - нам только лучше.
Эти меры вводятся слишком поздно!!
ввезли более 100 тыс, а сейчас репу чешут, придурки
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Вы дебилы из Правительства, хотя бы маски купите в больнице персоналу.....
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Сам бачиш що буває коли у другому турі імбецили обрали дебілів. Тобі самому слабО купити тисячу масок і подарувати їх найближчій лікарні? Чи ти зубожілий і харчуєшся протермінованими продуктами за 33% вартості?
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та шо вже їх зачиняти - як заразу завезли. а людей скільки мучитьця. ну не тварюки га ?
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О, вот и концлагеря на подходе ,причём за счёт заключённого.😪
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страдайте за свой счет, я вам ничего не должен (с)
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Давайте и зеков перед посадкой заставим оплатить ходку!
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А если гражданин приехал на личном транспорте ? Тогда стоимость обсервации куда включать ?
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Как бы некоторые и не собираются возвращаться
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те кто прорубил окно из Уханя в Новые Санжары уже оч.сильно пожалели об этом))
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Вот объясните нам министры сраные , ой странные , хотя первое тоже правильно.
Какого ...уя мы платим налоги ? Вы наверное думаете , что для заоблачных ваших зарплат ?
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А чому не в Нові Санжари!? Адже місце там вільне, іСкалецька до речі "безробітна", може теж без проблем перебувати на обсерваціїї, головне побільше на час карантину кондомів запасти...
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zarobacani vam perevodit 12.5% sumi ot VVP, i ecio nado ix vyzymat.jesli ne oni takogo kursa kak secias nebylo,byl gorazdo doroze dolar ili evro po sravneniju s gryvnoj
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Обсервация должна быть оплачена туристом за свой счет, ни копейки из бюджета!
"Мы вас туда не посылали!" (c) Вартість обсервації для українців, що повертаються з-за кордону, входитиме в ціну квитка, - Криклій - Цензор.НЕТ 8841
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Давно це треба було зробити, щоб те бидло, яке всупереч закликам сидіти вдома і ломилося за кордон, з власної кишені оплачувало свою дурість. І карати за порушення карантину, навіть реальним сроком у вязниці, як по всьому цивілізованому світі. А хто хоче права покачати, - хай поїде до Філіпін, там отримає кулю в лоба за порушення карантину і спротив поліції.
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Заклики "банду геть", чи до в'язниці - як по всьому цивілізованому світ- не виконує ніхто. Так, не меліть дурниці.
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Чесно кажучи, важко зрозуміти сенс в тому каламбурі, що Ви написали, але скажу одну річ: В ЄС люди сидять вдома, коли цього вимагає влада. В Польщі кожного дня, всі 14 днів, приходять і перевіряють. Зараз вже потрібно тим, хто в карантині, встановити програму(глючну і сиру але є що є) і відправляти три рази на день своє фото з геоданими. Вулиці пусті. А в Україні стадом ходять ...
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+ 17000 х 2 =34000 грн. Штраф за себе і "за того парня".
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Надо бы и ритуальные услуги включить туда.
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Какой-то бред, лететь в Украину, чтобы при этом еще может 300 евро заплатить за перелет с обсервацией, если в той же Польше жили за 100 евро в месяц. Может все-таки лучше переждать там? Или совсем нет никаких накоплений когда там работали? Зачем едете в Украину, чтобы сидеть не работая на карантине или пытаться сбежать, чтобы других заражать, если подцепили по пути вирус?
Может кто объяснит, кто вернулся, в чем логика?
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Дебіли. Вчора знайомий перетнув кордон, там його і інших вже чекав автобус перевізника до Черкас. Ніякої обсервації. Тепер, якщо десь підхопив віруса, буде заражати своє село, тому що ця людина соціально невідповідальна і йому все одно, що буде з іншими.
Чому його не піддали обсервації? Що за вибірковість?
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Всі підлягають обсервації і карантину. Або Вам не все розповіли, або неуважно слухали. Єдина причина , по якій не підлягаєш карантину, це приналежність до певної категорії осіб. Ваш товариш міг бути водієм і під карантин не попав.
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Ага, в нього і прав немає. Перевізник від кордону до Черкас також координує їхнє перевезення з Варшави до кордону. Як сам кордон перетнув, не знаю.
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Важко повірити, що йому не дали 14 днів карантину. Зазвичай, при вїзді мусиш повідомити адресу, де відбуватимеш карантин, а відповідні служби на місці вже контролюватимуть виконання вимог.
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Ви про захворілих, чи на карантині, митниках, чули?
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Якщо Ви мені хочете розповісти, то я Вас уважно послухаю. Прошу.
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Чорт його знає, усе по-різному. Товариш повертався, то у літаку їм анкети дали (доречі, англійсько мовою), і підпис за обсервацію дома (з адресою). А от ніяких автобусів не давали. На начеб-то "таксі" зрубили з нього і дружини $180. Дома кілька разів перевіряла поліція, і сімейний лікар назвонював.
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Вот я и думаю , какой бизнес у ослика в Албании ?
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Якщо відверто, то я не знаю, чи це правильно. Тут, на мій погляд, треба підходити диференційовано.
Але дивує логіка. То літак хотіли на халяву надіслати у Китай за песиком, а тепер і за літак, і за обсервацію плати Вартість обсервації для українців, що повертаються з-за кордону, входитиме в ціну квитка, - Криклій - Цензор.НЕТ 3018
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Надто багато песиків виявили бажання нахаляву покататись літаком.
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А то вони не знали, що створюють прецедент. Китайці цей зашквар не дали реалізувати ... Так що повезло зелі
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мне кажется, этим людям было бы дешевле сделать ПЦР в стране пребывания и идти на борт самолета с анализом.

Если здоров - не нужна обсервация!
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Карантин обовязково. А справка діє до того моменту, поки не вийшов з кабінету. Заразитися можна мільйон разів.
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Тогда всех пожизненно на обсерацию? Ведь только вышел уже есть шанс заразиться. Не?
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Уважно читайте, про що йде мова. Говоримо про перетин кордону.
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А я расширяю обсуждение для демонстрации абсурдности тезиса.
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То в дорозі можна підхопити. Дома треба робити, а краще і в країні перебування, і дома Вартість обсервації для українців, що повертаються з-за кордону, входитиме в ціну квитка, - Криклій - Цензор.НЕТ 4420
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вы еще местовое на кладбище включите!))),
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Конгениальность! Концлагеря с оплатой заключения. Даже Гитлер и Сталин до такого не дошли. Во всех тюрьмах и дурдомах кормят на шару....
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Мы как раз сейчас последнюю неделю отрабатывем сценарий о том, как будет проходить обсервация. И мы говорим только о том формате, что гражданин, заранее покупая билет, оплачивает также и обсервацию, то есть она является обязательной, более того, он подписывает эту обязательную обсервацию. Затем при регистрации в стране, из которой он вылетает, тоже соглашается и подписывает обязательства собственноручно по соблюдению обсервации", - подчеркнул Криклий. Источник: https://censor.net.ua/n3188532
Тупею в конце дня. Помогите понять.
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