 Стоимость обсервации для возвращающихся из-за границы украинцев будут включать в цену билета, - Криклий

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы как раз сейчас последнюю неделю отрабатывем сценарий о том, как будет проходить обсервация. И мы говорим только о том формате, что гражданин, заранее покупая билет, оплачивает также и обсервацию, то есть она является обязательной, более того, он подписывает эту обязательную обсервацию. Затем при регистрации в стране, из которой он вылетает, тоже соглашается и подписывает обязательства собственноручно по соблюдению обсервации", - подчеркнул Криклий.
Он добавил, что дальше процесс координируют здесь, когда граждане прилетают в Украину.
"Понятно, что термоскрининг, проверки стандартные, пограничная служба, таможенники и в сопровождении полиции их уже привозят в места обсервации. И на местах обсервации так же присутствуют полицейские, которые будут контролировать периметр, чтобы никто из тех, кто должен соблюдать обсервацию, не нарушал правила", - сказал министр.
Напомним, 29 марта правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.
А вообще то ыло бы дешевле оплатить им галимый хостес-бомжатник за границей, чтобы они оставалис там. а ещё лучше - прожиточный минимум - 2270 грн. на месяц. Пусть мажоры прочуствуют каково оно прожить на среднбб пенсию или пособие по безработице.
Ок, не только мажоры - ещё депутаты всемозможных обл-хуёбл советов, менты, прокуроры, судьи, налоговики, таможенники, юстиция, ******, а так же всевозможные п*доры, которые кормятся вокруг них... Извенияюсь, если кого забыла.
Меркава знает толк в жизни.
Какой вопрос, такой и ответ.
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беги на банковую, зеля продолжает это дело
а если у них нет денег...на обсервацию ? на нет и суда нет? или они не полетят?
не полетят - нам только лучше.
Эти меры вводятся слишком поздно!!
ввезли более 100 тыс, а сейчас репу чешут, придурки
Какого ...уя мы платим налоги ? Вы наверное думаете , что для заоблачных ваших зарплат ?
"Мы вас туда не посылали!" (c)
Может кто объяснит, кто вернулся, в чем логика?
Чому його не піддали обсервації? Що за вибірковість?
Але дивує логіка. То літак хотіли на халяву надіслати у Китай за песиком, а тепер і за літак, і за обсервацію плати
Если здоров - не нужна обсервация!
Тупею в конце дня. Помогите понять.