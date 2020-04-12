 Стоимость обсервации для возвращающихся из-за границы украинцев будут включать в цену билета, - Криклий

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы как раз сейчас последнюю неделю отрабатывем сценарий о том, как будет проходить обсервация. И мы говорим только о том формате, что гражданин, заранее покупая билет, оплачивает также и обсервацию, то есть она является обязательной, более того, он подписывает эту обязательную обсервацию. Затем при регистрации в стране, из которой он вылетает, тоже соглашается и подписывает обязательства собственноручно по соблюдению обсервации", - подчеркнул Криклий.

Он добавил, что дальше процесс координируют здесь, когда граждане прилетают в Украину.

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"Понятно, что термоскрининг, проверки стандартные, пограничная служба, таможенники и в сопровождении полиции их уже привозят в места обсервации. И на местах обсервации так же присутствуют полицейские, которые будут контролировать периметр, чтобы никто из тех, кто должен соблюдать обсервацию, не нарушал правила", - сказал министр.

Напомним, 29 марта правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.